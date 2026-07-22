El estadounidense dice que está “completamente aquí para apoyar a Mads en ese objetivo” después de perderse la victoria en la etapa 15.

Es posible que Quinn Simmons haya subido al podio posterior a la etapa cuando el Tour de Francia alcanzó su último final en la cima en el Plateau de Solaison el domingo, pero después de un día en la escapada y un décimo lugar en la etapa, el ciclista más combativo de la etapa 15 no parecía muy satisfecho con cómo iba su carrera.

El estadounidense pasó la mitad de la etapa de montaña de 184 km en la escapada del día, y sólo fue alcanzado por los favoritos de la general a 5 km de la cima de la última subida de la HC del día.

Tiene un segundo puesto a su nombre este julio, después de haber ayudado a su compañero de equipo en Lidl-Trek, Mads Pedersen, a conseguir la victoria en Foix en la etapa 4. Hablando después de la meta en la cima del Plateau de Solaison, pareció aceptar de mala gana las prioridades de su equipo.

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“Creo que el equipo ha dejado bastante claro que les importa más que Mads gane el green que yo ganar una etapa”, dijo Simmons.

“Y sabes, al final del día, ellos escriben mi cheque de pago, así que tengo que hacer lo que me dicen, y estoy completamente aquí para apoyar a Mads en ese objetivo de ganar la camiseta verde.

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“Él ya tiene los puntos de la Vuelta y el Giro sumados, así que si puede ganar las camisetas de los tres puntos, y yo puedo jugar un papel importante en eso, también será algo muy especial”.

Simmons obviamente está en buena forma durante este, el cuarto Tour de Francia de su carrera.

Con Pedersen aparentemente seguro con el maillot verde con una ventaja de 31 puntos sobre Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) y sin etapas de sprint planas restantes, debería tener sus propias posibilidades de perseguir esa victoria de etapa en las seis etapas restantes.

“Siempre llego cada vez mejor hacia el final de un Gran Vuelta”, dijo Simmons.

“Creo que no lo sé. Es sólo mi fisiología. Realmente tuve dificultades en la primera semana, y luego, en la segunda y tercera semana, puedo aguantar un poco, así que estoy feliz de que esa forma parezca continuar este año”.

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Desafortunadamente para Simmons, en su camino a París hay una serie de etapas que no se adaptan perfectamente a sus habilidades, con una contrarreloj el martes y un trío de finales en cumbre más adelante en la semana.

De hecho, el último día del Tour, la etapa montañosa de París centrada en Montmartre, podría ser su mejor oportunidad de lograr la victoria.

Es posible que los padres de Simmons estén allí para celebrar con él si lo hace, como lo estuvieron el domingo.

“Por supuesto, es muy agradable tenerlos aquí”, dijo Simmons. “Han venido en mis cuatro Tours y estoy tratando de estar algún día en el podio ganando la etapa con ellos aquí.

“Así que esto es al menos un paso en la dirección correcta”.