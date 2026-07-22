El estadounidense dice que está “completamente aquí para apoyar a Mads en ese objetivo” después de perderse la victoria en la etapa 15.

Es posible que Quinn Simmons haya subido al podio posterior a la etapa cuando el Tour de Francia alcanzó su último final en la cima en el Plateau de Solaison el domingo, pero después de un día en la escapada y un décimo lugar en la etapa, el ciclista más combativo de la etapa 15 no parecía muy satisfecho con cómo iba su carrera.

El estadounidense pasó la mitad de la etapa de montaña de 184 km en la escapada del día, y sólo fue alcanzado por los favoritos de la general a 5 km de la cima de la última subida de la HC del día.

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