El campeón italiano terminó su carrera para ayudar a su compañero de equipo lesionado Christian Scaroni

La huella de los hombres Bianche arrojó historias emocionales desde el frente del pelotón hasta la parte trasera, con el dolor de los choques, la alegría de la victoria y el dolor de la derrota en exhibición.

Ya sea que estuvieras Tadej Pogačar, en solitario en casa con otra victoria dominante, uno de los finalistas finales 25 minutos después, o uno de los 76 que no llegaron a Siena, había una historia que contar.

Para el dúo de XDS-Astana Alberto Bettiol y Christian Scaroni, Strade Bianche de este año fue una historia de solidaridad y amistad, saliendo a la luz en una fotografía tomada por Jered Gruber.

El Scaroni en forma, quien lideró el ranking de puntos UCI 2025 en la carrera, lideraba la carga del equipo Kazajstani en las carreteras de grava, con el campeón italiano Bettiol entre los que lo respaldaron. Pero el desafío llegó a un final abrupto hacia el final del quinto sector de grava de la carrera, el viaje de 12 km a Lucignano d'Sso, a unos 85 km en el día. Allí, Scaroni golpeó la cubierta, sufriendo lo que más tarde resultó ser una contusión en el hombro.

Bettiol fue el primero en la escena, terminando su carrera para atender rápidamente a su compañero de equipo lesionado. Gruber reveló en Instagram cómo capturó el gesto de apoyo en movimiento (desplácese hasta la parte inferior de la página para obtener las fotos y la leyenda de Gruber – ed.)

Bettiol recordó la historia de la fotografía para My Bike en Tirreno-Ariatico el lunes.

“Ayudé a Christian sin pensar, solo como una primera reacción porque lo vi y vi la velocidad: íbamos muy, muy rápido. Jered mencionó en la publicación que era realmente rápido, y vi el polvo del gran frenado. Entonces, para mí, era normal”, dijo Bettiol My Bike.

“Al final, somos humanos, ¿no? El ciclismo es probablemente uno de los deportes más humanos del mundo.

“Pasamos tantos días juntos … He visto a Christian probablemente más que mi novia este año. Así que somos como una familia, no una familia real, pero pasamos mucho tiempo juntos. Él haría lo mismo si esto me hubiera pasado a mí o a cualquier otro compañero de equipo”.

Bettiol había trabajado para Scaroni en el sector de grava de Torrenieri después de 70 km de la carrera, pero acababa de haber sido abandonado y lo vio estrellarse.

“Vi el polvo del accidente de Christian, y luego lo vi acostado junto a un árbol. Mis compañeros de equipo estaban al frente”, reveló.

Bettiol dijo que pensaba que Scaroni había perdido la conciencia en el otoño. Su primera reacción fue detenerse lo antes posible y verificar a su compañero de equipo, en ese momento sin saber en qué parte del convoy podría estar el médico de la carrera.

“Lo vi muy, muy mal y pensé que no era consciente, así que tuve que frenar, dejar mi bicicleta y correr hacia él”, recordó.

“Jered tomó la foto mientras yo le quitaba el casco de Scaroni porque cuando me bloqueo, lo primero que quiero hacer es respirar fácilmente. Bajé la cremallera de su camiseta y le pregunté si podía escucharme.

“Dijo que sí, solo tenía un gran dolor en el hombro. Aconsejé al auto del equipo que Christian se había estrellado, probablemente fracturado su clavícula”.

Bettiol dijo que su movimiento para terminar su propia carrera para ayudar a su compañero de equipo era “algo instintivo” y algo que siempre hacía en esa situación.

Señaló que el resto del equipo, que comparó con una familia, haría lo mismo, sin importar su jerarquía en el equipo.

“Somos un equipo, así que tuvimos un capitán. Christian demostró que él era un líder este año. Estoy seguro de que mis compañeros de equipo me harían lo mismo si sucediera”, dijo Bettiol.