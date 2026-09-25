Lukas Schuchnigg explica cómo Canyon abrió un camino a seguir respetando las reglas de la UCI y cuenta los gigantescos cambios de Reusser en el túnel de viento.

Marlen Reusser y Zoe Backstedt corrió hasta el 1.º y 2.º lugar en el Campeonato Mundial Elite femenino de contrarreloj individual el domingo, ambos a bordo de bicicletas de contrarreloj Canyon inéditas, la totalmente nueva Canyon Speedmax CFR, que causó revuelo en línea.

Reusser (Suiza) venció a Backstedt (Gran Bretaña) por 40 segundos, mientras que la tercera clasificada, Franziska Koch (Alemania), terminó 6 segundos detrás de Backstedt.

Esta nueva bicicleta tiene algunas características de diseño muy llamativas. La parte delantera es la más distintiva, ya que Canyon ha adoptado un diseño de horquilla de doble corona de patas anchas que genera comparaciones visuales con la bicicleta de pista HB.T ​​de Hope.

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Las 'patas' de la horquilla se extienden más allá del tubo de dirección de la bicicleta para crear una parte delantera de aspecto radical que suponemos está diseñada para controlar el flujo de aire alrededor del ciclista y sus piernas.

El ingeniero de la moto, Lukas Schuchnigg, el mismo responsable de la máquina de pista Speedmax CFR de Canyon, habló en exclusiva con ciclismonoticias para explicar más sobre la decisión de optar por ese diseño frontal radical, así como cuánto más rápido es este nuevo Speedmax en comparación con el existente.

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Canyon lanzó una nueva bicicleta de triatlón Speedmax CFR a principios de año, pero esta bicicleta es una nueva versión TT independiente que cumple con la UCI y que ha sido diseñada pensando en los ciclistas profesionales. Canyon me dijo que su cronograma de desarrollo es de aproximadamente dos años y medio.

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Durante las pruebas mundiales de contrarreloj se utilizaron diferentes modelos Speedmax, lo que facilita aún más las comparaciones.

En las imágenes de arriba, es fácil ver que la nueva bicicleta tiene un perfil de horquilla totalmente nuevo, así como una puntera ciega. Canyon explicó que se han registrado dos nuevas patentes relacionadas con el nuevo diseño de la pata de la horquilla; Los cambios en las normas de la UCI también les permitieron navegar por las patentes existentes de cuadros de oruga Hope para perfiles de patas de horquilla similares.

Las barras de la horquilla, que también cuentan con un soporte de chip de sincronización integrado, son claras para que todos las vean y representan la mayor diferencia. Pero también hay un tubo de dirección más profundo y un tubo superior más estrecho.

Una botella aerodinámica va con el marco y se parece al diseño del Colnago TT1 con su diseño cuadrado e integrado.

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Las vainas y la forma de las punteras de la nueva bicicleta también son diferentes, y la tija superior también muestra un pequeño cambio. Se han modificado muchas cosas en este nuevo modelo.

Las nuevas bicicletas cuentan con logotipos 'CFR' en el tubo superior, la categoría de bicicletas de primer nivel de Canyon, y también se puede ver una pegatina en el cuadro del tubo del sillín UCI 'Prototipo'.

La botella de agua aerodinámica está marcada como “Aerofuel TT”, mientras que Canyon ofrece actualmente una botella aerodinámica “Fuel” magnética; Éste es un componente completamente nuevo.

Desarrollando una nueva Speedmax

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Sobre el desarrollo de la nueva moto, Canyon explicó que no había mucho margen de progresión en lo que respecta a la nueva Speedmax. Explicó que la bicicleta estaba esencialmente al máximo y en cuanto a rendimiento era muy similar a la de sus competidores.

La respuesta para Canyon y Schuchnigg fue lo que ellos llaman horquillas delanteras de doble corona para dirigir el flujo de aire alrededor de las piernas del ciclista y mejorar el rendimiento aerodinámico.

La marca comenzó a ver ganancias al ensanchar las patas de la horquilla, pero el cambio de las reglas de la UCI puso un límite a lo que podían hacer. La bicicleta, en muchas dimensiones, ahora choca con varias reglas de la UCI.

“Aumentamos las patas de la horquilla, las hicimos más altas, más anchas y descubrimos que al colocar las patas de la horquilla y el espaciador en la misma línea, había mucho que mejorar allí.

“Esto fue hace casi dos años y luego, a principios de este año, se implementó una nueva regla de la UCI. Había un límite en el ancho interior de las barras de la horquilla. Antes de eso, en realidad, nuestro concepto era ir aún más ancho porque vimos que una configuración más ancha en realidad era más rápida”. explicó Schuchnigg.

Parte de las ganancias aerodinámicas provienen de las patas anchas de la horquilla, que desvían el aire alrededor de la parte exterior de las piernas del ciclista. Los perfiles de las patas cambian en el borde de fuga trasero; son mucho más anchos en la sección superior y esto ayuda a controlar el flujo de aire alrededor de las piernas.

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¿Cuánto más rápido es?

Canyon afirma que, en el peor de los casos, esta Speedmax es cinco vatios mejor que la bicicleta anterior, y aumenta a unos ocho vatios según el ciclista. Parece que el diseño ancho de la horquilla beneficiará a todos los ciclistas y no hará que ciertas formas del cuerpo sean más lentas.

La marca me dijo que está optimizado para 50 km/h y que lo probaron con un maniquí de cuerpo completo y con ciclistas reales. Se dice que Marlen Reusser registró impresionantes turnos de 12 horas en el túnel de viento durante el desarrollo.

La botella aero también es nueva; Es una unidad de ajuste a presión y solo debe montarse en un tubo del marco para cumplir con las reglas de la UCI. Está diseñado para usarse con la bicicleta en todo momento, y el cuadro es más rápido con él.

La estabilidad también ha sido una consideración clave, y se dice que las nuevas barras triples Canyon desempeñan un papel en esto. Las nuevas extensiones se ofrecerán en dos longitudes, y Schuchnigg me dijo que los ciclistas ahora están eligiendo extensiones más cortas para desbloquear posiciones más aerodinámicas.

Según los profesionales, la disposición más integrada del manillar aparentemente proporciona un impulso de manejo y promueve la estabilidad delantera.

Está previsto que la bicicleta se lance oficialmente en la primavera de 2027, por lo que podemos esperar verla usada en aún más carreras profesionales a partir de principios del próximo año.