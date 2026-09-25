Lukas Schuchnigg explica cómo Canyon abrió un camino a seguir respetando las reglas de la UCI y cuenta los gigantescos cambios de Reusser en el túnel de viento.

Marlen Reusser y Zoe Backstedt corrió hasta el 1.º y 2.º lugar en el Campeonato Mundial Elite femenino de contrarreloj individual el domingo, ambos a bordo de bicicletas de contrarreloj Canyon inéditas, la totalmente nueva Canyon Speedmax CFR, que causó revuelo en línea.

Reusser (Suiza) venció a Backstedt (Gran Bretaña) por 40 segundos, mientras que la tercera clasificada, Franziska Koch (Alemania), terminó 6 segundos detrás de Backstedt.

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Iván Romeo de España compite durante la contrarreloj individual de élite masculina en el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026 en Montreal, Quebec, Canadá.