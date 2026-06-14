Erlend Blikra se estrelló en la primera etapa del Giro en Bulgaria antes de perder el tiempo cortado en la etapa 11

Hace tres semanas, el ciclista noruego Erlend Blikra se convirtió en el primer corredor en abandonar el Giro de Italia por no pasar el corte de tiempo, tras cruzar la meta 37 minutos detrás del ganador de la etapa 11, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) en Chiavari.

El ciclista de Uno-X Mobility había sufrido una caída en la primera etapa de la carrera, en Bulgaria, pero aguantó a pesar del dolor hasta la mitad del Giro.

Blikra había terminado 168.º, 165.º y 166.º en los tres días anteriores antes de perder el tiempo reducido por 1:31 en la etapa 11, y ahora ha revelado a qué se enfrentaba al afrontar el primer Gran Tour de la temporada.

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En Instagram a principios de esta semana, el joven de 29 años anunció que había sufrido una costilla rota y tres fracturas en los huesos de la parte baja de la espalda en el accidente.

“Los exámenes después de mi caída en la etapa 1 del Giro de Italia revelaron tres fracturas en la zona lumbar y una costilla fracturada. No es la respuesta que esperaba, pero al menos la lucha ahora tiene sentido”, escribió Blikra.

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“Ahora la atención se centra en la recuperación. Eso significa no competir por un tiempo, pero haré todo lo que pueda para volver lo antes posible”.

A principios de temporada, Blikra ganó una etapa en el Tour de Omán y obtuvo cuatro segundos puestos en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y el Tour Pays de la Loire. Era la esperanza del equipo en el sprint en Italia, pero la caída inicial acabó con cualquier posibilidad de conseguir una victoria de etapa.

Aún así, Blikra logró llegar al sexto lugar en la etapa 3 en Sofía, y su equipo Uno-X Mobility experimentó el éxito más adelante en la carrera.

Fredrik Dversnes fue el finalizador más rápido de una escapada de cuatro hombres en la etapa 15 en Milán, asegurando una victoria de etapa en el debut del equipo en el Giro.

Mientras tanto, estuvo cerca, pero no fue un cigarro para el escalador Andreas Leknessund, quien terminó el Giro con segundos puestos en tres días distintos. Su derrota más estrecha se produjo en la etapa 17 en Andalo, donde perdió a Michael Valgren por tres segundos.