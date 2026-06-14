Erlend Blikra se estrelló en la primera etapa del Giro en Bulgaria antes de perder el tiempo cortado en la etapa 11

Hace tres semanas, el ciclista noruego Erlend Blikra se convirtió en el primer corredor en abandonar el Giro de Italia por no pasar el corte de tiempo, tras cruzar la meta 37 minutos detrás del ganador de la etapa 11, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) en Chiavari.

El ciclista de Uno-X Mobility había sufrido una caída en la primera etapa de la carrera, en Bulgaria, pero aguantó a pesar del dolor hasta la mitad del Giro.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: