“Creo que acabo de desperdiciar la victoria”, dice el atacante del Lidl-Trek al final de la carrera después de ser atrapado y adelantado por Isaac del Toro a 1,7 km de la cima.

Juan Ayuso (Lidl-Trek) ha lamentado lo que cree que fue un ataque mal calculado en las pistas del Grand Colombier que le costó la victoria de la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes el sábado.

El español atacó a 6,7 ​​km de la cima del ascenso final, pero fue atrapado y luego distanciado por el eventual ganador de la etapa Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), dejando a Ayuso conformarse con el segundo lugar a 24 segundos.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: