“Creo que acabo de desperdiciar la victoria”, dice el atacante del Lidl-Trek al final de la carrera después de ser atrapado y adelantado por Isaac del Toro a 1,7 km de la cima.

Juan Ayuso (Lidl-Trek) ha lamentado lo que cree que fue un ataque mal calculado en las pistas del Grand Colombier que le costó la victoria de la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes el sábado.

El español atacó a 6,7 ​​km de la cima del ascenso final, pero fue atrapado y luego distanciado por el eventual ganador de la etapa Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), dejando a Ayuso conformarse con el segundo lugar a 24 segundos.

“Estoy decepcionado. Creo que fui demasiado lejos, demasiado pronto, y desperdicié la victoria. Mis compañeros de equipo se lo merecían hoy”, dijo Auyso en una entrevista posterior a la carrera.

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La carrera de 133,6 km que comenzó en La Bridoire y terminó en la cima del Grand Colombier fue otro desafío para el pelotón, comenzando con un descenso parcialmente neutralizado desde la Côte de Saint-Maurice-de-Rotherens, de categoría 2, para evitar posibles caídas en las secciones de tierra.

La carrera se reanudó en el kilómetro 30, aproximadamente el lugar donde Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) se estrelló y se encontró cuatro minutos atrás y en una persecución masiva para reencontrarse con sus rivales antes de la ascensión final.

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“Fue un día muy duro. Los organizadores hicieron un buen trabajo neutralizando; era bastante peligroso, así que tenemos que felicitarlos por pensar en nosotros porque seguro que habría habido caídas si no”, dijo Ayuso.

Aunque 10 corredores formaron una escapada, incluido el compañero de equipo de Ayuso y ganador de la etapa 4 Quinn Simmons, explicó que los equipos Visma-Lease a Bike y UAE Team Emirates-XRG mantuvieron un ritmo constante para gestionar la brecha de tiempo.

Una vez atrapado, Simmons permaneció al frente de lo que quedaba del campo con su equipo Lidl-Trek, preparando a Auyso y Mattias Skjelmose para las dos últimas subidas al Col de Richemond y a la base del Grand Colombier.

Skjelmose pareció tener problemas con el ritmo en las pendientes inferiores del ascenso final, mientras que Ayuso realizó su ataque inicial a 6,7 ​​km de la cima.

Cuando se le preguntó por qué eligió ese momento para subir, dijo: “Fue estúpido. Allí, el ritmo no era muy duro; era la parte más difícil (más empinada), y pensé que si me quedaba en el volante, no iba a ahorrar mucho. Al final, lo logras. Creo que simplemente desperdicié la victoria”.

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Detrás de Ayuso, y a 4,5 km del final, Del Toro saltó de un selecto grupo perseguidor que incluía a Matteo Jorgenson y Ben Tullet (Visma-Lease a Bike), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y Cian Uijtdebroeks (Movistar).

El líder general Luke Tuckwell (Red Bull-Bora -Hansgrohe) y Seixas, que recuperaron brevemente el contacto, lucharon por permanecer en el grupo.

Del Toro finalmente logró atraparlo cuando quedaban 1,7 km para el final, y luego volvió a surgir en su camino hacia la victoria de la etapa 7, y Ayuso se quedó sin nada en respuesta.

“Es difícil porque hoy tenía piernas”, dijo Ayuso. “Mi equipo corrió de maravilla, me puso donde tenía que estar y controló todo el día”.