Charlotte Kool, Lorena Wiebes y Nienke Veenhoven se desviaron momentáneamente hacia la izquierda, pero a 250 metros del final, Wiebes lanzó su aceleración característica y superó a Elisa Balsamo.

Después de que el último atacante, Silje Antvorskov, que competía para el equipo nacional danés, fuera atrapado a 14,5 km del final, en la última vuelta del Sprint de Copenhague los trenes de velocidad maniobraron para posicionarse, preparándose para la loca carrera hacia la línea de meta.

En una inspección más cercana, ciclismonoticias analiza cómo los mejores velocistas y sus compañeros de equipo recorrieron las calles de Copenhague de diferentes maneras para lograr sus respectivos resultados, con Lorena Wiebes y SD Worx-Protime consiguiendo la victoria.

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