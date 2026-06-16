Charlotte Kool, Lorena Wiebes y Nienke Veenhoven se desviaron momentáneamente hacia la izquierda, pero a 250 metros del final, Wiebes lanzó su aceleración característica y superó a Elisa Balsamo.

Después de que el último atacante, Silje Antvorskov, que competía para el equipo nacional danés, fuera atrapado a 14,5 km del final, en la última vuelta del Sprint de Copenhague los trenes de velocidad maniobraron para posicionarse, preparándose para la loca carrera hacia la línea de meta.

En una inspección más cercana, ciclismonoticias analiza cómo los mejores velocistas y sus compañeros de equipo recorrieron las calles de Copenhague de diferentes maneras para lograr sus respectivos resultados, con Lorena Wiebes y SD Worx-Protime consiguiendo la victoria.

Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) terminaría segunda al final, pero a falta de una vuelta de 10,3 km para el final, perseguía un cambio de bicicleta, a 23 segundos del frente del pelotón, y en lo que era casi una situación imposible para un velocista estar tan tarde en la carrera.

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Dos de sus compañeras retrocedieron para arrastrarla hacia el pelotón, donde otro Fenix-Premier Tech esperaba para ayudar, mientras que Mylène de Zoete y la campeona británica Millie Couzens se quedaron en la primera mitad del pelotón.

Cuando Kool se había movido aproximadamente a la mitad del pelotón, Couzens la tomó sobre su rueda y avanzó más a la velocista, utilizando el exterior del giro de 180 grados en HC Andersens Boulevard con 6 km restantes para ganar espacio.

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De Zoete se unió después y en el giro a la derecha en Nørrebros Runddel, a poco más de 3 km del final, el tren Fenix-Premier Tech se encontraba entre las primeras 20 posiciones, habiendo salvado una situación potencialmente catastrófica.

A diferencia de Kool, la campeona defensora y eventual ganadora Wiebes y sus compañeros de equipo SD Worx-Protime estuvieron cerca del frente del pelotón durante las últimas vueltas.

Sin embargo, este trabajo pasó factura y en los últimos kilómetros Wiebes solo contaba con Femke Gerritse y Lisa van Belle para apoyarla. Con su habitual salida, Barbara Guarischi ya cayó, el equipo se adaptó y mantuvo a Wiebes muy cerca de la cabeza, justo al lado del fuerte tren de salida de Lidl-Trek, dándole a Wiebes la oportunidad de ponerse al volante de Elisa Balsamo cuando quisiera.

A 3 km del final, Anna Henderson hizo su último tirón en el tren Lidl-Trek en el lado izquierdo de la carretera antes de pasarle el paso a Lucinda Brand, que tenía a Clara Copponi y luego a Balsamo detrás de ella.

Cuando Brand tomó el relevo de Henderson, se lanzó a la curva hacia Nørre Allé justo dentro de la marca de 2 km y aceleró fuera de la curva a derechas con tanta fuerza que abrió una brecha con Copponi, quien tuvo que trabajar duro para volver a entrar en el rebufo.

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A estas alturas, Wiebes había decidido permanecer al volante de Balsamo en lugar de seguir cada movimiento de sus dos compañeros de equipo restantes. Nienke Veenhoven (Visma-Lease a Bike) estaba sentada al volante de Wiebes, después de que sus compañeros de equipo la acercaran varias veces al frente en la última vuelta.

En el lado derecho, Zoe Backstedt había estado liderando el tren Canyon-SRAM durante varios kilómetros hasta que se desvió a 1,5 km de la meta. Tiffany Cromwell no pudo mantener la misma velocidad, lo que hizo que ella y Chiara Consonni perdieran terreno respecto a Brand y Gerritse, que habían vuelto a llevar a Wiebes a su rueda.

Van Belle fue primero en la curva cerrada y de baja velocidad en Sankt Hans Torv a 1,4 km del final, seguido por Brand, Copponi, Gerritse, Balsamo y Wiebes. Couzens volvió a utilizar el exterior de la curva para avanzar, y Consonni la siguió, abriéndose paso por delante de Kool.

La aceleración después de la curva interrumpió la carrera, casi en fila india, y cuando Van Belle terminó, Brand lideró el pelotón hasta el último kilómetro y hasta la última curva a la izquierda. Sobre el papel, Lidl-Trek estaba ahora en una posición perfecta ya que Brand podía tirar de Copponi, quien luego lideraría a Balsamo… pero este último tenía a Wiebes al acecho en su rueda.

Cuando la carrera cruzó el terraplén de Fredensbro, a 500 metros de la meta, Couzens se puso en contra del viento con Kool al volante y arrastró su velocista junto al tren Lidl-Trek, al lado de Balsamo, y Veenhoven siguió a Kool.

Cuando Brand hizo un swing y Copponi comenzó a liderar, Wiebes y Veenhoven se tocaron luchando por el volante de Kool. Wiebes tomó ventaja y estaba un poco a la derecha de Kool, directamente detrás de Couzens, cuando esta última miró a su alrededor y movió el codo para hacerle una señal a Kool.

Kool, Wiebes y Veenhoven se desviaron momentáneamente hacia la izquierda, pero a 250 metros del final, Wiebes lanzó su aceleración característica y pasó a Balsamo, que todavía estaba siendo guiado por Copponi. Wiebes ganó varias distancias en bicicleta sobre todos los demás en cuestión de segundos, sin dejar dudas sobre quién sería la victoria.

Como Balsamo no podía coger velocidad lo suficientemente rápido en el lado izquierdo de la carretera, fueron Kool y Veenhoven quienes lucharon por el segundo lugar, con Linda Zanetti (Uno-X Mobility) corriendo hacia el cuarto lugar en el lado derecho y Consonni rodeando a Balsamo por el quinto lugar.