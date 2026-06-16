El francés sigue desafiante antes de la etapa final

Después de apenas poder mantenerse en pie al final de la extraordinaria etapa del sábado, Paul Seixas se presenta para la salida de la última etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

A pesar de su sangriento acto de desafío el sábado, se temía que Seixas no pudiera llevar la carrera hasta el final, una vez que la adrenalina se desvaneciera y sus lesiones lo alcanzaran.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Sin embargo, esos temores se disiparon el domingo por la mañana, y con estilo de capa y espada.

“No te preocupes”, dijo Seixas mientras lo filmaban caminando desde su hotel hasta el autobús de su equipo el domingo por la mañana. “Estaré al principio”.

te puede gustar



Paul Seixas abandona el Tour Auvernia-Ródano-Alpes



Un accidente “idiota” y una persecución “loca”: Paul Seixas relata una extraordinaria lucha manchada de sangre en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes



'Cinco contra siete es complicado' – Paul Seixas decidido a seguir luchando tras un revés en la contrarreloj por equipos del Tour Auvernia-Ródano-Alpes

Entonces alguien le pregunta directamente a Seixas si volverá a ponerse en marcha, a lo que, subiendo al autobús, responde: “Siempre. No nos rendimos”.

Seixas protagonizó una impresionante remontada tras una caída temprana en la penúltima etapa del sábado, de alguna manera tapando una brecha de cuatro minutos durante una furiosa persecución de 60 km con sus compañeros de equipo, y luego luchando por el séptimo lugar en la cima a pesar de apenas poder sostener el manillar.

Las imágenes de la meta mostraron a Seixas cojeando hacia el podio para recoger su premio a la combatividad, pero no antes de que su padre tuviera que levantarlo. Dijo que sufrió abrasiones en ambos brazos y piernas, pero indicó que sus manos fueron las más afectadas por la caída cuando se deslizó de cara hacia la pista.

Seixas habla al inicio de la etapa

Seixas atendió posteriormente a los medios de comunicación al inicio de la etapa final.

“Seguro que me siento bastante mal, pero es el último día; hoy vamos a darlo todo”, dijo.

Qué leer a continuación



De la gloria a la inutilidad: ¿Qué versión de Paul Seixas resurgirá de las cenizas de su incendiado Tour Auvernia-Ródano-Alpes?



Tour Auvergne-Rhône-Alpes: Isaac del Toro atrapa y derriba al atacante Juan Ayuso en un choque en Grand Colombier para adjudicarse la victoria de la etapa 7



'Voy por la victoria': Paul Seixas prepara su puesto para el Tour Auvernia-Ródano-Alpes mientras se intensifica la preparación del Tour de Francia

Cuando se le preguntó si era prudente continuar, añadió: “No tengo nada roto. Además, estoy tomando esta carrera como parte de mi preparación para el Tour de Francia, por lo que hoy es importante conseguir algo de buena intensidad”.

Seixas parecía muerto y enterrado ayer cuando se estrelló, pero si bien ahora puede estar golpeado y magullado, aún no está fuera de la carrera, ocupando el sexto lugar en la general, 1:54 menos que el maillot amarillo Luke Tuckwell (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y 1:05 menos que su compañero favorito antes de la carrera Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

El final del domingo es una carrera explosiva, que mide sólo 120 km, pero incluye cuatro ascensiones de montaña importantes y termina en el Plateau de Solaison.

Cuando se le preguntó sobre sus ambiciones, Seixas lo mantuvo abierto: “Profundizar y luego ver cómo me siento a medida que avanza el día. Hoy se trata de ponerme a prueba”.

“Va a ser muy complicado pero nada es imposible. Voy a luchar hasta el final lo mejor que pueda”.

🥵 Paul Seixas a reçu le soutien de sa famille à l'arrivée.Paul Seixas fue recibido y apoyado por su familia al final. 🤕#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/qswzN61Lbe13 de junio de 2026