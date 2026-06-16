El francés de 19 años reduce la diferencia de cuatro minutos en una persecución masiva de 60 km y se reconecta antes de la final del Grand Colombier.

El favorito antes de la carrera, Paul Seixas, vio cómo sus esperanzas en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes sufrieron un duro golpe, pero extraordinariamente no definitivo, en el penúltimo día, ya que una caída temprana lo dejó con una gran persecución y una lucha gigantesca en el final de la cima de Grand Colombier.

El francés de 19 años ha encendido el mundo esta temporada y se prevé que gane el antiguo Critérium du Dauphiné en camino a desafiar a Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard en su debut en el Tour de Francia.

Pero su meteórico impulso se detuvo repentinamente el sábado, cuando se estrelló apenas 30 kilómetros después de la séptima etapa, la segunda de tres grandes etapas de montaña. Lo que siguió fue extraordinario.

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Tras arrancar con un retraso de unos cuatro minutos, Seixas logró cerrar gradualmente esa enorme brecha con un pelotón de ritmo rápido a lo largo de 60 kilómetros, y no sin un trabajo brillante de su equipo.

Con sangre visible en sus brazos, piernas y camiseta, un enfermo Seixas se arrastró hasta la subida final, perdiendo la rueda temprano pero sin romperse y limitando el daño a 1:21 del ganador de la etapa Isaac del Toro, a quien le sigue en general por 1:05 con una etapa restante.

“Me dije a mí mismo: 'se acabó, no volveré nunca más'”, reveló Seixas en una entrevista tras la etapa como el corredor más combativo del día.

“Pero lo que hicieron mis compañeros hoy fue una locura. Apenas podía sostener el manillar. Pero en la subida final, me dije: 'Voy a darlo todo hasta el final por estos cinco muchachos que sacrificaron todo por mí'”.

El accidente: “totalmente mi culpa”

El accidente se produjo en la bajada de la Côte de Saint-Maurice-de-Rotherens, después de 30 kilómetros, y Seixas asumió toda la responsabilidad.

De hecho, la mitad superior del descenso había sido neutralizada debido a la grava en la carretera, pero Seixas dijo que todavía había grava en la sección inferior mientras relataba el accidente que ocurrió justo después de la reanudación.

“Un error de mi parte. No tengo excusa. Me arrinconé demasiado rápido”, dijo Seixas.

“Me había acostumbrado a adelantar a los ciclistas en los descensos para ascender sin usar energía, y listo, esa no es necesariamente una estrategia libre de riesgos. Hoy pagué por ello. Tomé demasiados riesgos.





“Calculé mal la curva. Estaba rodeando a un corredor por fuera, le pido disculpas a ese corredor y a los demás a mi alrededor, a quienes puse en peligro. Fue completamente mi culpa. Había una zanja a la derecha y grava a la izquierda, y por un momento mi rueda estuvo entre las dos, y luego cedió”.

Seixas fue fotografiado tirado en un banco de hierba al borde de la carretera, siendo atendido por el médico de carrera. Se le vio con cortes en piernas y brazos, pero fueron sus manos las que recibieron gran parte del impacto.

“Salí dando vueltas como en un trineo y primero me deslicé sobre las manos, a 70 km/h”, dijo. “Por un momento no creí que podría volver a ponerme en marcha. Estaba muy golpeado y apenas podía sostener el manillar”.

La larga persecución – 'Estaba muerto'

Después de tardar un poco en volver a subirse a la bicicleta, Seixas se encontraba a cuatro minutos del pelotón.

“Me dije: '¿qué hago? ¿Digo que no espere? Porque es inútil, estoy muy atrasado, no voy a volver nunca'”.

Pero espera, lo hicieron, y lo que siguió fue una especie de contrarreloj por equipos notable. Stefan Bissegger y luego Daan Hoole, los dos especialistas en contrarreloj del equipo, fueron los primeros en retroceder durante los 30 km del valle hasta la primera ascensión al Grand Colombier.

Cuando el pelotón llegó al pie de esa subida a falta de 65 km, habían reducido el retraso a 2:40. En la subida, Aurélien Paret-Peintre y Nicolas Prodhomme retrocedieron para tomar el relevo de Hoole y Bissegger.





El plan funcionó y, sorprendentemente, Seixas redujo la diferencia a menos de un minuto en la cumbre. Tras un breve descenso, había un tramo en el valle hacia el Col de Richemond, donde Seixas encontró otro compañero, el joven Léo Bisiaux, para tapar el último tramo.

Finalmente se reincorporó al pelotón tras el sprint intermedio en Chanay cuando faltaban poco menos de 40 kilómetros.

“Stefan y Daan hicieron un gran trabajo en llano, increíble, lo dieron todo. Auré hizo el Grand Colombier a fondo, y luego Nico también. Todos hicieron un trabajo enorme, ya que no hubo regalos (del pelotón).

“En el descenso sufrí mucho; me golpearon las manos y los brazos y tenía la espalda rígida. Pero entonces Léo me dio el salto. Estaba muerto cuando volví allí. Pero simplemente me esforcé e intenté recuperar la fuerza máxima que me quedaba”.

La subida final: “no importa el dolor”

La penúltima subida al Col de Richemond transcurrió sin incidentes, pero Seixas pronto se vio en apuros en la última subida al Grand Colombier, esta vez abordada por el lado más duro. Pero una vez más, de manera notable, se aferró y se negó a tirar la toalla.

Al principio se mantuvo detrás del grupo de 20 miembros de sus principales rivales, y solo perdió terreno significativo cuando Juan Ayuso abrió los ataques a 6,7 ​​km del final. Seixas aún pudo apoyarse en su compañero Bisiaux durante un par de kilómetros, limitando las pérdidas ya que la mayoría de sus rivales desaparecieron de la vista.

Bisiaux se hizo a un lado a 5 km de la cima, y ​​desde allí Seixas produjo otra remontada emocionante, pisando fuerte los pedales para dejar caer el maillot amarillo de Luke Tuckwell (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Con Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) agarrando el volante, subió la montaña prácticamente solo y retrocedió poco a poco, hasta los empinados últimos doscientos metros, cuando empezó a desvanecerse una vez más.





Seixas quedó séptimo ese día, 1:21 detrás de Del Toro, poco menos de un minuto menos que el segundo clasificado, Juan Ayuso (Lidl-Trek), y 40 segundos detrás de Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), Tobias Halland Johanessen (Uno-X) y Cian Uijtdebroeks (Movistar).

“No estoy orgulloso de mí mismo, no; estoy orgulloso de mi equipo”, dijo Seixas.

“Trabajaron al 100% para mí después de mi idiotez, que fue todo culpa mía, y honestamente, hoy hice pagar a todo el equipo.

“Me costó sostener el manillar, pero lo hice de todos modos, y pensé: 'No importa el dolor, voy a darlo todo hasta el final por estos cinco muchachos que sacrificaron todo por mí, cuando podrían haberme dejado atrás, y no habría tenido quejas porque es lo que merecía.

“Sólo un preámbulo para ellos. Pueden saber que los amo a todos”.

Mañana – 'luchar hasta el final'





Esta carrera no ha terminado y Seixas se comprometió a seguir luchando.

Dijo que vería cómo transcurría la noche, pero indicó que sus únicas lesiones eran abrasiones y parecía seguro de que estaría en la línea de salida el domingo por la mañana para la corta pero monstruosa etapa final en las montañas.

“Sí, creo que empezaré. Ya veremos esta noche, pero voy a luchar hasta el final por mi equipo”, afirmó.

En general, a falta de una etapa, Seixas es sexto, detrás de Luke Tuckwell a 1:54, Matteo Jorgenson a 1:12 e Isaac Del Toro a 1:05.

Si puede recuperarse de la noche a la mañana, la victoria no estará completamente perdida: sería una de las más extraordinarias que jamás se haya visto en esta carrera.