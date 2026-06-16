El francés de 19 años reduce la diferencia de cuatro minutos en una persecución masiva de 60 km y se reconecta antes de la final del Grand Colombier.

El favorito antes de la carrera, Paul Seixas, vio cómo sus esperanzas en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes sufrieron un duro golpe, pero extraordinariamente no definitivo, en el penúltimo día, ya que una caída temprana lo dejó con una gran persecución y una lucha gigantesca en el final de la cima de Grand Colombier.

El francés de 19 años ha encendido el mundo esta temporada y se prevé que gane el antiguo Critérium du Dauphiné en camino a desafiar a Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard en su debut en el Tour de Francia.

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GRAND COLOMBIER, FRANCIA - 13 DE JUNIO: Paul Seixas de Francia y el equipo Decathlon CMA CGM - White Best Young Rider Jersey compite herido después de caer durante el 78.o Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, etapa 7, una etapa de 133,6 km desde La Bridoire hasta Grand Colombier 1496 m / #UCIWT / el 13 de junio de 2026 en Grand Colombier. Francia. (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)


GRAND COLOMBIER, FRANCIA - 13 DE JUNIO: (LR) Paul Seixas de Francia y el equipo Decathlon CMA CGM - White Best Young Rider Jersey y Aurelien Paret-Peintre de Francia y el equipo Decathlon CMA CGM compiten durante el 78.o Tour Auvernia-Ródano-Alpes 2026, etapa 7, una etapa de 133,6 km desde La Bridoire hasta Grand Colombier 1496m / #UCIWT/ el 13 de junio de 2026 en Grand Colombier, Francia. (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)


El ciclista francés del equipo Decathlon CMA CGM, Paul Seixas, llega en bicicleta a la línea de meta de la séptima etapa de la carrera ciclista Tour Auvernia-Ródano-Alpes (anteriormente conocida como Criterium du Dauphine), 133,6 km entre La Bridoire y Grand Colombier en los Alpes franceses el 13 de junio de 2026. (Foto de Anne-Christine POUJOULAT / AFP)


GRAND COLOMBIER, FRANCIA - 13 DE JUNIO: Paul Seixas de Francia y el equipo Decathlon CMA CGM celebran en el podio como el ganador del premio al ciclista más combativo durante el 78.º Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, etapa 7, una etapa de 133,6 km desde La Bridoire hasta Grand Colombier 1496 m / #UCIWT / el 13 de junio de 2026 en Grand Colombier. Francia. (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)