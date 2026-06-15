Jørgen Nordhagen y Per Strand Hagenes siguen a Wout van Aert por la puerta de salida

Después de la salida de Wout van Aert el viernes por la mañana, Visma-Lease a Bike se ha visto aún más mermado en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, perdiendo dos corredores por enfermedad antes de la etapa 7.

Jørgen Nordhagen, que ascendió de manera impresionante en la primera etapa de montaña del viernes, no tomará la salida en la etapa del sábado, y lo mismo ocurre con el especialista en clásicas Per Strand Hagenes.

“Ambos ciclistas desarrollaron síntomas de enfermedad durante la noche”, se lee en un comunicado de Visma-Lease a Bike. “Le deseamos a Per y Jørgen una pronta recuperación”.

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La noticia es un duro golpe para el líder estadounidense del equipo, Matteo Jorgenson, mientras lucha por el podio en la exitosa final de montaña del fin de semana.

Con siete corredores al inicio de la carrera, Visma se ha reducido a cuatro, dejando a Jorgenson sin mucho apoyo y sin su aliado más cercano en la montaña.

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Nordhagen, el escalador noruego de 21 años que obtuvo un impresionante cuarto lugar en el Tour de Romandía el mes pasado, había realizado gran parte del último ascenso del viernes junto a Jorgenson, terminando 13 segundos detrás de su líder y por delante de varios otros candidatos a la general.

Ha habido informes de enfermedades generalizadas en la carrera anteriormente conocida como Critérium du Dauphiné, y el jefe de Movistar, Eusebio Unzué, habló de un brote de gripe ya que también perdió a varios corredores.

El factor Armirail GC

A Jorgenson le quedan tres compañeros de equipo a su lado: el golpeador británico Ben Tullett, el rodador italiano Adoardo Affini y el todoterreno francés Bruno Armirail.

Armirail es el más interesante de esos compañeros de equipo, dado que ascendió al segundo lugar en la general después de que las payasadas de la escapada del viernes produjeron algunos cambios sorprendentes y potencialmente significativos en la general.

Armirail está 1:22 por delante del cuarto clasificado, Jorgenson, quien, gracias a la victoria en la contrarreloj por equipos de Visma, todavía tiene 32 segundos menos que el favorito antes de la carrera Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

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El Tour Auvergne-Rhône-Alpes se intensifica el sábado con una doble ascensión al Grand Colombier, antes de terminar con fuerza en la explosiva etapa de montaña de cuatro columnas del domingo.

“Cuando veas los recorridos que se avecinan, será muy, muy complicado”, dijo Armirail sobre una posible candidatura personal a la general. “Aunque supere bien las subidas, no soy un escalador puro. Matteo es la prioridad”.