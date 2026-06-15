Jørgen Nordhagen y Per Strand Hagenes siguen a Wout van Aert por la puerta de salida

Después de la salida de Wout van Aert el viernes por la mañana, Visma-Lease a Bike se ha visto aún más mermado en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, perdiendo dos corredores por enfermedad antes de la etapa 7.

Jørgen Nordhagen, que ascendió de manera impresionante en la primera etapa de montaña del viernes, no tomará la salida en la etapa del sábado, y lo mismo ocurre con el especialista en clásicas Per Strand Hagenes.

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