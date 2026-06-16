“Tuvimos que continuar, por supuesto, porque había gente delante”, dice Johanessen.

Paul Seixas no tuvo recriminaciones después de un día agotador en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, culpándose sólo a sí mismo por el agujero del que de alguna manera salió. Sin embargo, uno de sus compañeros de Decathlon CMA CGM ha cuestionado las acciones de los equipos rivales.

Léo Bisiaux fue el corredor que ayudó a Seixas a cerrar el tramo final de lo que alguna vez fue una brecha de cuatro minutos en la etapa del sábado, y luego lo guió a mitad de la subida final del Grand Colombier.

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