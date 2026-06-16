“Tuvimos que continuar, por supuesto, porque había gente delante”, dice Johanessen.

Paul Seixas no tuvo recriminaciones después de un día agotador en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, culpándose sólo a sí mismo por el agujero del que de alguna manera salió. Sin embargo, uno de sus compañeros de Decathlon CMA CGM ha cuestionado las acciones de los equipos rivales.

Léo Bisiaux fue el corredor que ayudó a Seixas a cerrar el tramo final de lo que alguna vez fue una brecha de cuatro minutos en la etapa del sábado, y luego lo guió a mitad de la subida final del Grand Colombier.

En la cumbre, hizo un comentario sorprendente.

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“Fue una vergüenza para la justicia deportiva”, afirmó el francés de 21 años.

“Hoy todo el mundo quería montar, curiosamente”, añadió.

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Esta fue una referencia a las repetidas victorias de las escapadas que hemos visto en esta carrera, en particular la etapa del viernes que trajo una serie de nuevos nombres a la lucha general, con la sensación del equipo Decathlon de que los equipos rivales se han sentado en el pelotón y han puesto la responsabilidad sobre sus hombros.

Hasta el sábado, se sentía Bisiaux.

“Hoy todo el mundo quería ganar la etapa, y ayer nadie”, añadió. “Así es como es”.

El propio Bisiaux había intentado entrar en la escapada en la etapa del sábado, pero sus comentarios parecen referirse a Seixas y no a quejas personales por no poder escapar. Su comentario siguió directamente a la conversación sobre la salvaje persecución de Seixas y se hizo en respuesta al comentario del entrevistador de que “no disminuyó la velocidad desde el principio”.

La sugerencia es que una vez que los equipos rivales supieron que Seixas se había caído y estaba cuatro minutos abajo, los rivales siguieron adelante y rodaron, como lo vio Bisiaux, de una manera que no lo habían hecho hasta ese momento de la carrera.

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Ciertamente, se informó que Visma-Lease a Bike, UAE Team Emirates y Lidl-Trek estaban activos a la cabeza del pelotón hasta la mitad de la etapa. La insinuación de Bisiaux es que se aprovecharon de manera antideportiva.

Los rivales responden

“En realidad no tenía idea de que Paul se había estrellado hasta unos 20 kilómetros más tarde, cuando escuché a un equipo detrás de mí discutiendo sobre ello, y pensé: 'Ah, ¿ha pasado algo?'”, dijo el maillot amarillo Luke Tuckwell (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

“Nuestro objetivo como equipo era intentar limitar quiénes se escapaban, luego otros equipos empezaron a montar en el valle, lo que en realidad funcionó a nuestro favor porque no teníamos que trabajar como equipo”.

La escapada es clave, ya que durante gran parte de los ataques de persecución de Seixas todavía volaban desde el frente del pelotón, con la carrera lejos de estar resuelta, y cuando un movimiento se hacía, había que vigilar la brecha.

“Intentamos gestionar la situación con la escapada, después de ayer cuando no hicimos nada y fue así”, dijo el ganador de etapa Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG). “Así que tratamos de mantener más control con los muchachos”.

Tobias Halland Johanessen (Uno-X Mobility), tercer clasificado del día, añadió: “Tuvimos que continuar, por supuesto, porque había gente delante.

“Él (Seixas) debe ser increíblemente fuerte porque cerrar una brecha como ésta es una locura total”.



