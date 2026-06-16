El belga recibe tratamiento en casa, pero hay interrogantes en torno a su preparación para el Tour

Visma-Lease a Bike parte para su último campo de entrenamiento del Tour de Francia el lunes, pero hay dudas sobre si Wout van Aert estará en el avión a los Alpes franceses.

El belga se retiró del Tour Auvergne-Rhône-Alpes la mañana después de ganar la etapa 5, citando molestias en una lesión en el codo sufrida en un accidente de entrenamiento antes de la carrera.

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