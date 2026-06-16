El belga recibe tratamiento en casa, pero hay interrogantes en torno a su preparación para el Tour

Visma-Lease a Bike parte para su último campo de entrenamiento del Tour de Francia el lunes, pero hay dudas sobre si Wout van Aert estará en el avión a los Alpes franceses.

El belga se retiró del Tour Auvergne-Rhône-Alpes la mañana después de ganar la etapa 5, citando molestias en una lesión en el codo sufrida en un accidente de entrenamiento antes de la carrera.

Desde entonces, los medios belgas han publicado informaciones contradictorias, donde se informa minuciosamente sobre el estado de salud de Van Aert.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Het Laatste Nieuws sugirió que la herida de Van Aert se había infectado, aunque esto fue contradicho en un informe posterior de esporza.

El Nieuwsblad y esporza Ambos informan que la herida se había “inflamado” o “agravado”, y que Van Aert regresó a Bélgica el viernes y fue directamente al hospital de Herentals, donde se sometió a una ecografía y a un tratamiento de la herida.

te puede gustar



Wout van Aert se pierde el inicio del campo de entrenamiento en altitud del Tour de Francia



Wout van Aert se retira de la carrera de preparación del Tour de Francia



“Es un poco decepcionante, seamos honestos al respecto”: señales preocupantes para el Tour de Francia mientras continúan las luchas para Wout van Aert

El director del equipo, Maarten Wynants, describió la repentina hinchazón de la herida como “un misterio”, pero esporza Supongo que lo han descifrado.

Según su comentarista Christophe Vandegoor, que aparentemente habló con el agente de Van Aert, la culpable fue la contrarreloj por equipos de la etapa 3, y específicamente las extensiones TT donde un corredor apoya todos sus brazos en el manillar en lugar de agarrarlo con las manos.

Esta presión sostenida y el agravamiento en el sitio de la herida bien podrían haber provocado que se inflamara.

Dudas del Tour de Francia

Queda por ver si Van Aert viaja a Tignes el lunes para la última puesta a punto del entrenamiento en altitud de Visma antes del Tour de Francia. El líder del equipo, Jonas Vingegaard, estará allí junto con otros miembros clave del equipo, algunos de los cuales se incorporaron directamente desde el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, que era el plan de Van Aert.

“Existe una posibilidad muy real de que no se vaya inmediatamente a entrenar en altitud”, afirma esporza.

Qué leer a continuación



'Todavía necesito mejorar mucho': Wout van Aert sigue siendo realista sobre su forma para el próximo Tour de Francia a pesar de mostrar signos de mejora



“No me sentía muy bien”: la caída en el entrenamiento previo a la carrera y la falta de forma dificultan el regreso de Wout van Aert en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes



Golpe para Matteo Jorgenson ya que una enfermedad en el campamento Visma-Lease a Bike lo deja con solo tres compañeros de equipo en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Ya había dudas sobre el estado de forma de Van Aert, que tuvo problemas en los primeros días de la carrera antes conocida como Critérium du Dauphiné, revelando que había sufrido el golpe en el codo y también en la pierna a pocos kilómetros de casa mientras entrenaba en su bicicleta de contrarreloj.

Parecía haber disipado esas dudas con su victoria al sprint en la etapa 5, pero a la mañana siguiente estaba fuera de carrera, perdiéndose tres días de carreras intensas y envuelto en una nueva incertidumbre.

“Estamos viendo esta semana con sentimientos encontrados. Él está contento con la victoria, pero también hay preocupaciones. Esto no es ideal de cara al Tour”, dijo Wynants.

“Primero tenemos que ver que el codo se recupere, y luego, paso a paso. Después de eso, elaboraremos el plan nuevamente”.