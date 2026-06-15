El gigante de las telecomunicaciones ha firmado hasta 2029, pero busca vender todo o parte de su acuerdo, según los informes.

El futuro de Movistar Team, el equipo más longevo del ciclismo profesional, se ha visto en duda por los informes de que el patrocinador principal está reconsiderando su respaldo e incluso buscando vender su contrato actual.

Bloomberguna importante organización de noticias financieras, dio la noticia el sábado, informando que el gigante de las telecomunicaciones Telefónica, la empresa matriz de Movistar, quiere salir en medio de cambios en sus propias operaciones comerciales y en el panorama del patrocinio del ciclismo profesional. Estos informes han sido corroborados en la prensa española.

Según múltiples fuentes anónimas citadas por BloombergTelefónica “busca vender su contrato de patrocinio (…) o incorporar a otros patrocinadores para compartir costes”. Se indicó que se ha contratado a la consultora deportiva YouFirst para liderar esta búsqueda.

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Se dice que el contrato de Telefónica con Abarca Sports, la empresa propietaria de los equipos WorldTour masculino y femenino, tiene un valor de 25 millones de euros al año y estará vigente hasta 2029.

Eso significa que los equipos estarán financieramente seguros durante los próximos tres años además de este. Sin embargo, la noticia arroja dudas sobre el futuro a largo plazo de un equipo cuyos orígenes se remontan a 1980, al tiempo que plantea dudas sobre cómo podría verse el equipo en el ínterin si realmente hay patrocinadores sustitutos alineados para la salida anticipada de Movistar.

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El factor sudamericano

Telefónica ha sido el único patrocinador de los derechos de nombre del equipo ciclista masculino de Eusebio Unzué desde 2011, y del equipo femenino desde su creación en 2018. Así, durante los últimos 16 años, el equipo en su conjunto ha llevado el nombre de Movistar y el logo 'M' del proveedor de red líder de la compañía en España y Sudamérica (también opera O2 en el Reino Unido).

Es ese mercado sudamericano el que es clave, según Bloombergque señala que Telefónica ha estado vendiendo la mayoría de sus operaciones allí y centrándose en España. Podría decirse que el patrocinio alcanzó su apogeo cuando el colombiano Nairo Quintana emergió como una megaestrella en el Tour de Francia de 2013 y ganó el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Según se informa, Telefónica está revisando su presupuesto de marketing como parte de una revisión más amplia del negocio y, según se informa, los ejecutivos se han visto influenciados por las arenas movedizas de los patrocinios del ciclismo profesional.

Los presupuestos del WorldTour se han disparado en los últimos años, con grandes flujos de dinero provenientes de Medio Oriente y un nuevo desarrollo en el que las grandes corporaciones no sólo patrocinan equipos sino que se apropian de ellos, como en el caso de Red Bull, Lidl y Decathlon.

Al mismo tiempo, el equipo masculino de Movistar ha perdido estatus desde los días de gloria de Quintana y desde el retiro del incondicional Alejandro Valverde hace cuatro años.

Mientras tanto, el equipo femenino ha ascendido hasta establecerse como una de las principales fuerzas de este deporte, ganando la primera edición del Tour de France Femmes con Annemiek van Vleuten en 2022 y ahora contando con jugadores como Marlen Reusser y Cat Ferguson en el equipo.

ciclismonoticias se ha puesto en contacto con Movistar Team para hacer comentarios.