El gigante de las telecomunicaciones ha firmado hasta 2029, pero busca vender todo o parte de su acuerdo, según los informes.

El futuro de Movistar Team, el equipo más longevo del ciclismo profesional, se ha visto en duda por los informes de que el patrocinador principal está reconsiderando su respaldo e incluso buscando vender su contrato actual.

Bloomberguna importante organización de noticias financieras, dio la noticia el sábado, informando que el gigante de las telecomunicaciones Telefónica, la empresa matriz de Movistar, quiere salir en medio de cambios en sus propias operaciones comerciales y en el panorama del patrocinio del ciclismo profesional. Estos informes han sido corroborados en la prensa española.

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