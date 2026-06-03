El ciclista de Nueva Zelanda dijo que sus ojos fueron los que más sufrieron en un viaje que tuvo sus recompensas: décimo lugar y una sólida cosecha de puntos en el Life Time Grand Prix.

El campeón del Unbound Gravel 200 del año pasado, Cameron Jones (Scott Sports USA-RCC), calificó su intento del sábado de defender el título como una batalla por sobrevivir.

Sus pérdidas se midieron por el barro, la falta de impulso final y luego un tiempo precioso, pasando de la quinta posición a la décima al final de la carrera cuando elegir la línea equivocada le costó. Sin embargo, hubo un arco iris al final del viaje para él en Kansas, ya que “una buena cosecha de puntos” en la serie Life Time Grand Prix lo llevó al top 10 general en esa competencia.

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