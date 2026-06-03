El ciclista de Nueva Zelanda dijo que sus ojos fueron los que más sufrieron en un viaje que tuvo sus recompensas: décimo lugar y una sólida cosecha de puntos en el Life Time Grand Prix.

El campeón del Unbound Gravel 200 del año pasado, Cameron Jones (Scott Sports USA-RCC), calificó su intento del sábado de defender el título como una batalla por sobrevivir.

Sus pérdidas se midieron por el barro, la falta de impulso final y luego un tiempo precioso, pasando de la quinta posición a la décima al final de la carrera cuando elegir la línea equivocada le costó. Sin embargo, hubo un arco iris al final del viaje para él en Kansas, ya que “una buena cosecha de puntos” en la serie Life Time Grand Prix lo llevó al top 10 general en esa competencia.

Jones estaba persiguiendo al dúo Specialized-Off-road Mads Würtz Schmidt y Keegan Swenson, quienes tuvieron más de ocho minutos en un campo tenso con 75 millas por recorrer.

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La dinámica cambió abruptamente cuando Würtz Schmidt sufrió un desgarro en la rueda trasera y Swenson donó su rueda trasera para permitir que el danés lograra una victoria en solitario. Jones se había conectado con los otros cinco contendientes, incluido el eventual subcampeón Matt Beers (Specialized Off-Road) y el tercer clasificado Tobias Kongstad (PAS Racing).

“Sí, el comienzo fue relativamente fluido. Pasé por todas las primeras secciones de barro y hice todas las divisiones correctas. Tenía buenas piernas y, con unas 50 millas por recorrer, estaba en un grupo luchando por el segundo lugar”, dijo. ciclismonoticias Domingo por la mañana en una cafetería local de Emporia. Swenson lucharía con Emil Herzog (Red Bull-Bora-Hansgrohe) para unirse al grupo de Jones.

“Entonces creo que me atrasé un poco en nutrición, me estaba tomando un poco más de tiempo de lo que pensaba, tal vez se me cayó algo o me perdí algo. (Por un tiempo) iba solo, pensé que estaba perdiendo el tiempo, pero conseguí un buen ritmo, mantuve la aerodinámica. Luego, a 30 millas del final, hay un camino un poco embarrado, y simplemente tomé una línea equivocada y me atasqué, perdí un par de minutos, fui atrapado por seis personas, y todos me golpearon.

“Así que pasé de un sólido quinto lugar a un décimo al final, así que eso me dolió un poco, pero fue bueno saber que estaba allí”.

Las últimas dos horas estuvieron bajo un sol brillante, pero no hubo nada radiante en las otras siete horas y 39 minutos.

“En un momento pensé, 'Oh, tal vez esto sea granizo'. Quizás fueron solo las gotas de lluvia, pero sí, había un clima bíblico allí afuera. Pasamos por cinco tormentas diferentes y estaba muy húmedo. Los ojos son probablemente la parte que más sufre después de la carrera, porque tus gafas no pueden hacer mucho… Me las quité cuando faltaba aproximadamente una cuarta parte del camino”.

Jones ganó poder de estrella el año pasado cuando ganó Unbound Gravel 200, lo que también le valió un lugar comodín en el Life Time Grand Prix. Luego ganó la serie general todoterreno de seis carreras, desbancando al tres veces ganador Keegan Swenson (Off-road especializado).

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Su campaña del Gran Premio de 2026 tuvo un comienzo similar al del año pasado, con una actuación modesta en Sea Otter Classic Gravel, este año en el puesto 20 en la general pero en el puesto 14 en la clasificación de la serie. Si bien una repetición de la victoria e incluso un podio estaban fuera de las posibilidades en Kansas el sábado, rescató “un esfuerzo esmeralda” con su top 10 y el cuarto lugar en los puntos para el Life Time Grand Prix – dado que no todos los pilotos de Unbound son parte de la serie – lo que lo ha llevado al top 10 de la clasificación de la serie también.

“Estoy contento con el día. Así que el top cinco de Life Time es una especie de esfuerzo esmeralda para defenderlo. Si hubiera hecho un poco menos de trabajo, podría haber obtenido una mejor posición, pero tienes que luchar por la victoria, incluso si eso significa que al final obtendrás un lugar un poco peor. Al menos tienes que intentar ganar y defenderlo”, dijo.

Con puntos sólidos detrás de él y una forma obviamente fuerte, ahora su atención puede centrarse en la próxima carrera del calendario de la serie.

“Tengo muchas ganas de llegar a Leadville”, dijo el ciclista con experiencia en ciclismo de montaña.

Antes de participar en la primera carrera de bicicleta de montaña del Life Time Grand Prix, Leadville Trail 100 MTB, dijo Jones ciclismonoticias se dirigía a Tulsa, Oklahoma para una carrera de criterio el próximo fin de semana. Dijo que competiría con algunos amigos en Tulsa Tough, el conjunto de eventos de criterio de tres días en Oklahoma, a sólo 180 millas (288 km) al norte de Emporia, manteniéndose seguro al frente de las carreras y buscando algunos mejores. Luego pasaría algún tiempo en altitud en Utah antes de dirigirse a Leadville, Colorado, para la carrera de julio.

“La carrera en Leadville en sí no es realmente bicicleta de montaña, pero el entrenamiento que haces es principalmente en bicicleta de montaña. Simplemente saldré y haré algunas grandes misiones en las montañas de Colorado, y es muy divertido”, dijo.