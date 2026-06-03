El súper talento francés se dirige directamente desde el campamento de altitud a la exploración de los Pirineos antes de la próxima carrera en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes el domingo.

Paul Seixas ha estado explorando algunos de los caminos del Tour de Francia 2026 antes de su tan esperado debut en julio, realizando algunos esfuerzos serios en el Col du Tourmalet, que se presentará durante la sexta etapa.

El supertalento francés se dirigió a los Pirineos el fin de semana pasado, recién salido de su campamento de altitud en Sierra Nevada, donde recorrió poco menos de 2.000 km y 50.000 m de desnivel positivo durante sus 16 días de intenso entrenamiento.

Antes de su próxima carrera en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, el que fue el Critérium du Dauphiné, Seixas hizo un reconocimiento de las subidas que protagonizarán la sexta etapa del Tour de este año, de Pau a Gavarnie-Gédre. Las ascensiones clave serán el Col d'Aspin (12 km al 6,5%) y el icónico Col du Tourmalet (17,1 km al 7,3%).

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Seixas recorrió 137 km el sábado y 90 km el domingo, en el último de los cuales realizó varios KOM de segmento en Strava, incluido un tramo de 10,1 km desde Luz St Sauveur hasta Super Barreges, que sube por el lado del Tourmalet por el que los corredores descenderán en la etapa 6.

Le quitó el récord a Lenny Martínez, quien lo montó en exactamente 26 minutos durante la etapa 14 del Tour de Francia del año pasado, y Seixas fue 35 segundos más rápido, con un promedio de 23,9 km/h en una pendiente promedio del 6,9%.

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Las subidas de entrenamiento nunca se traducirán exactamente en cómo se afrontarán durante las carreras, ya que el estrés añadido del pelotón, la ocasión y el período previo a las subidas principales influyen. Es más, no todos los corredores suben sus datos a Strava, por lo que no se trata de récords oficiales de escalada.

Sin embargo, esta es una continuación de la preparación total de Sexias para su debut en el Tour de Francia y otra señal de su enorme talento.

Las posibilidades de Seixas en el Tour de Francia se harán más claras en el nuevo Dauphiné

Se espera que Seixas desafíe a las estrellas establecidas Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel en su primera aparición, habiendo mejorado a un ritmo rápido desde que se unió al equipo WorldTour de Decathlon CMA CGM a principios de 2025.

Ya ganó Itzulia Basque Country de manera dominante y La Flèche Wallonne esta temporada, también terminó segundo en Strade Bianche y Liège-Bastogne-Liège solo detrás de Pogačar en los Clásicos, por lo que se ha ganado con creces la atención.

Francia lleva 41 años sin un ganador del Tour de Francia masculino, por lo que la expectativa sobre los hombros de Seixas, de 19 años, es inmensa. Lo sentirá todo durante su último calentamiento en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes (el rebautizado Critérium du Dauphiné) a partir de este domingo, donde será el favorito para ganar el importante marcador de forma previo al Tour, sin ninguno de sus principales rivales del Tour de Francia en la línea de salida.

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Pogačar ha optado por correr el Tour de Suiza como su última carrera de preparación, Vingegaard se dirigirá a la altitud después de un poco de descanso, después de haber ganado el Giro de Italia de manera dominante, y Evenepoel está concentrando todo su tiempo en entrenar en lugar de competir.

Todavía se enfrentará a una dura competencia, formada por el dúo UAE Team Emirates-XRG, Isaac del Toro y João Almeida, y Juan Ayuso (Lidl-Trek), que lo vencieron a principios de esta temporada en la Volta ao Algarve.

Seixas impresionó la temporada pasada al terminar octavo en la general en su debut cuando tenía 18 años, pero buscará mejorar siete puntos con la victoria. Sería el primer corredor francés en ganar el Dauphiné desde Christophe Moreau en 2007, que es el único corredor francés en ganarlo este siglo, llevándose también la corona en 2001.

Cuando Seixas haga su debut en el Tour en la Grand Départ de Barcelona el 4 de julio, se verá lanzado directamente al bautismo de fuego, con una contrarreloj por equipos en la etapa 1, una etapa intensa el día 2 y luego las primeras pruebas en los Pirineos en las etapas 3 y 6, donde completó estos últimos reconocimientos. Si puede ganar el Tour Auvernia-Ródano-Alpes la próxima semana, las expectativas y la presión no harán más que aumentar.