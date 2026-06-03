El súper talento francés se dirige directamente desde el campamento de altitud a la exploración de los Pirineos antes de la próxima carrera en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes el domingo.

Paul Seixas ha estado explorando algunos de los caminos del Tour de Francia 2026 antes de su tan esperado debut en julio, realizando algunos esfuerzos serios en el Col du Tourmalet, que se presentará durante la sexta etapa.

El supertalento francés se dirigió a los Pirineos el fin de semana pasado, recién salido de su campamento de altitud en Sierra Nevada, donde recorrió poco menos de 2.000 km y 50.000 m de desnivel positivo durante sus 16 días de intenso entrenamiento.

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