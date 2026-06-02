Dane lucha por darse cuenta de que ahora es uno de los ocho corredores que han ganado las tres Grandes Vueltas.

Jonas Vingegaard derramó lágrimas de satisfacción, de logro y de felicidad de ver a su familia después de ganar el Giro de Italia en Roma el domingo por la tarde.

El danés celebró con sus hijos pequeños el podio final y planea pasar unos días en la capital italiana para relajarse con su familia antes de pensar en prepararse para el Tour de Francia.

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