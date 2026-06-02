Dane lucha por darse cuenta de que ahora es uno de los ocho corredores que han ganado las tres Grandes Vueltas.

Jonas Vingegaard derramó lágrimas de satisfacción, de logro y de felicidad de ver a su familia después de ganar el Giro de Italia en Roma el domingo por la tarde.

El danés celebró con sus hijos pequeños el podio final y planea pasar unos días en la capital italiana para relajarse con su familia antes de pensar en prepararse para el Tour de Francia.

“Es muy especial. Es incluso más especial de lo que podría haber soñado”, dijo Vingegaard sobre su victoria en el Giro.

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“Tuve algunas lágrimas por más de una razón. Mi familia estaba ahí y siempre están ahí para mí. No sé qué debería hacer sin ellos, para ser honesto. Ellos significan absolutamente todo para mí. Siempre me apoyan al 100% en todo lo que hago.

“También fue un poco emotivo terminarlo y ganar las tres Grandes Vueltas. No es el caso, pero si parara mañana, sentiría que mi carrera estaría completa. Tengo muchos objetivos pero también quiero disfrutar de esto”.

El rey de Dinamarca llamó a Vingegaard durante la ceremonia del podio, pero dejó de lado los planes para el regreso a casa y las celebraciones en Dinamarca. Faltan sólo cinco semanas para el Tour de Francia y, comprensiblemente, Vingegaard quiere desconectar y recuperarse, al menos durante una semana, antes de volver a entrenar.

“Decidimos que no haremos ninguna celebración ahora porque todavía tengo que concentrarme en el Tour de Francia”, dijo.

“La semana que viene me concentraré en mi recuperación y luego ya estaré pensando en el Tour. Pero obviamente, necesitas relajarte mentalmente un poco.

“Me quedaré en Roma unos días, estaré con mi familia y disfrutaré de buena comida. Estoy seguro de que puedo conseguirlo en Italia. Entonces ya empezaré el trabajo para el Tour”.

Italia aprendió a admirar a Vingegaard durante el Giro de Italia, y él aprendió a apreciar más Italia después de ver tantas partes diferentes del país. Es posible que sus vacaciones en Roma no sean tan tranquilas y apartadas como espera.

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“Realmente amo Italia”, dijo Vingegaard.

“Son muy acogedores y están muy contentos de tenerte como huésped. Eso es algo que también aprecio cuando me voy de vacaciones.

“Ahora he visto todas las diferentes áreas de este hermoso país. Hay muchos lugares a los que quiero ir. Tal vez debería marcar todos los lugares en los que hemos estado uno por uno. Definitivamente voy a regresar de vacaciones”.

Vingegaard se emocionó porque también se dio cuenta de que había hecho historia en el ciclismo y se había unido al grupo de élite de corredores que habían ganado las tres Grandes Vueltas.

Su nombre ahora figura junto a Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome en el exclusivo club de los ganadores del triplete o la trilogía del Grand Tour.

“Todavía me resulta difícil darme cuenta de lo que acaba de pasar y de que he ganado las tres Grandes Vueltas”, dijo Vingegaard, un poco sin palabras.

“Ver los otros siete nombres en esa lista es… Son algunos de los tipos más importantes del ciclismo. Simplemente no pienso en mí de esa manera”.