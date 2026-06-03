Desde Lachlan Morton hasta Nicole Frain y Peter Stetina, hubo muchos ciclistas a los que les echaron una llave en las obras en Flint Hills de Kansas.

Las amenazas de lluvia nocturna en el este de Kansas se produjeron como se había previsto y convirtieron secciones de las carreteras de la pradera en charcos de agua y barro, de esos que ocultan los peligros de los neumáticos desprevenidos, destruyen los desviadores y también descarrilan a los contendientes en ambos lados. Gravel 200 sin consolidar y XL sin consolidar.

Las esperanzas eran altas cuando comenzó el día y las condiciones parecían buenas.

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Simón Pellaud (15º) – El año pasado fue segundo para Pellaud y aunque estaba bastante bien después de la primera sección de barro pegajoso, sin siquiera poner un pie en el suelo, las cosas se pusieron más difíciles después. Se cayó dos veces del grupo delantero al perder su cadena embarrada, luego tuvo una pequeña caída y cinco pisos más tarde rescató el puesto 15.

Simulacro de Daxton (DNF) – “Unbound me atrapó este año”, así lo expresó Mock en una publicación en las redes sociales, explicando que después de una pequeña mecánica dejó que la frustración se apoderara de mí. “En algún momento del camino me concentré demasiado en el resultado que pensé que debería tener en lugar de en la carrera que en realidad tenía frente a mí. Me salí después de 130 millas. Una dura lección de compostura y adaptabilidad, pero la llevaré adelante”.