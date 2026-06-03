Desde Lachlan Morton hasta Nicole Frain y Peter Stetina, hubo muchos ciclistas a los que les echaron una llave en las obras en Flint Hills de Kansas.

Las amenazas de lluvia nocturna en el este de Kansas se produjeron como se había previsto y convirtieron secciones de las carreteras de la pradera en charcos de agua y barro, de esos que ocultan los peligros de los neumáticos desprevenidos, destruyen los desviadores y también descarrilan a los contendientes en ambos lados. Gravel 200 sin consolidar y XL sin consolidar.

Las esperanzas eran altas cuando comenzó el día y las condiciones parecían buenas.

“Hicimos que nuestro amigo Jonathan fuera al primer MMR (camino de mínimo mantenimiento) y él dijo: 'Está seco, es tierra heroica', y nosotros dijimos: 'Sí, vámonos'”, dijo la eventual ganadora del Unbound 200, Sofía Gómez Villafañe. “Y luego las cosas que pensabas que iban a ser buenas se convirtieron en una locura, ¿sabes? Hubo muchos accidentes, muchos problemas mecánicos, y sí, fue sólo un día de perseverancia”.

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Ese día de caos finalmente funcionó bien para la ganadora repetida del Unbound Gravel 200 femenino, pero no para muchas otras.

De los 117 corredores que comenzaron la carrera masculina de élite Unbound 200, 37 no llegaron al final, mientras que en la carrera femenina de élite, de los 62 corredores que comenzaron, 15 no regresaron a la línea de meta de Emporia. La tasa de deserción fue, tal vez no sorprendente, mucho mayor en el Unbound XL, con solo 60 de los 237 participantes completando el desafío de 350 millas.

Los corredores de la XL fueron los primeros en salir, rodando por el recorrido más largo el viernes por la tarde a las 15:00 hora local con cielo tranquilo y sol, pero eso no duró mucho.

“Sí, esta tormenta que llegó cambió todo”, contó Stetina en la transmisión en vivo de Life Time el sábado por la mañana.

Y esa lluvia también preparó el escenario para un duro Unbound 200 con el caos que comenzó en la primera hora de carrera cuando un gran charco de agua dio paso a una brutal zona de barro que hizo que la mayoría de los ciclistas se bajaran de la bicicleta y buscaran los palos de barro. Eran condiciones que ponía a prueba el equipo, ocultaba peligros y llevaba a los ciclistas al límite. Muchos se despegaron.

Cada año, catalogamos los percances y desventuras que cuentan historias de por qué un corredor favorito puede no haber llegado al final, haber caído mucho más abajo en la hoja de resultados de lo esperado o incluso haber terminado en una posición codiciada a pesar de tener que superar dificultades considerables en el camino.

Aquí está la lista para 2026, que se agrega a medida que fluyen más historias sobre la carrera:

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XL sin consolidar

Peter Stetina (Abandono) – “Alrededor de las 9:00 p.m. en la oscuridad, me caí muy fuerte; también había mucho barro. Tenía un gran agujero (en una rodilla) por lo que pude ver después de quitar algunas gotas de barro, así que sabía que si pedaleaba otras 10 horas o más, sería una infección garantizada. Mi día había terminado”, dijo Stetina. El corredor que ha completado múltiples eventos de 200 millas con un segundo lugar en 2019 y un tercer lugar en 2021, optó por la XL este año pero terminó siendo llevado al hospital por su mecánico, Wayne Smith.

Ted King (DNF) – Cuando Stetina llegó al hospital, lamentablemente había otra cara familiar: el ganador del Unbound 200 2018, King, siendo tratado por un corte en la rodilla.

Rob Britton (DNF) – No siempre es una caída o un fallo del equipo lo que pone fin a una carrera, como demostró el ganador de la XL del año pasado.

“La bicicleta era sólida. Todo mi equipo estaba ajustado, pero mi cuerpo, el activo más confiable que he tenido en toda mi carrera, falló y no mucho después mi mente lo siguió”, dijo Britton en una publicación de Instagram. “Apesta. Haber ganado el año pasado y estar fuera después de las 6 horas este año… Nunca pensé que estaría en esa posición, pero en este punto sé lo difícil que fue tomar esa decisión, fue la correcta”.

Heather Jackson (DNF) – Fue una edición dura para los ganadores de 2025, con Jackson también en la montaña rusa de resultados. “Lo intentamos. Mi mente estaba emocionada por esta carrera pero mi cuerpo no tenía nada que dar”, dijo Jackson en las redes sociales.

200 mujeres de élite sin consolidar

Nicole Frain (DNF) – La Campeona de Oceanía estaba en su segundo Unbound pero desafortunadamente para Frain también fue otra edición que comenzó bien pero terminó con una caída justo cuando parecía en una posición ideal. Frain había llegado al grupo líder pero luego cayó con fuerza, pero a pesar de la sangre y los golpes, inicialmente enderezó el manillar y siguió luchando, sin embargo, finalmente tuvo que tirar del pasador. “Unbound 2: Nicole 0”, dijo el ciclista en una publicación de Instagram. “Ahhh esta carrera. Iba tan bien hasta que dejó de serlo”.

Cécile Lejeune (10mo) – La corredora francesa estaba bien posicionada en el grupo de cabeza cuando sufrió un chapuzón no previsto.

Morgana Aguirre (11) – Para Aguirre fueron los rieles los que descarrilaron su aventura, ya que la corredora de PAS Racing fue detenida dos veces por trenes, lo que, según dijo en una publicación en las redes sociales, le costó 7 minutos y 53 segundos de tiempo de espera. Ciertamente no fue la única que comentó sobre los atracos en los trenes.

Karolina Migon (DNF) – La ganadora del año pasado solo pasó el segundo control de tiempo de la carrera en la Milla 20, cerca del frente y detrás de los líderes por solo 19 segundos. Era muy posible que la primera sección de barro causara problemas mecánicos y se confirmará una actualización.

Melisa Rollins (DNF) – La piloto de Liv Racing Collective buscaba hacer de Unbound Gravel su evento de regreso de la temporada, y la última vez que corrió hasta el segundo lugar en RADL GRVL en enero. Tomó la salida en Emporia el sábado por la mañana, pero solo pedaleó unas pocas cuadras y se retiró, ya que aún no tenía autorización médica para conducir fuera de la carretera debido a cirugías recientes. Sí, más de uno.

Hace dos meses y medio se rompió el codo izquierdo en una carrera previa a la salida en Cape Epic. Luego, un día antes del Sea Otter Classic Gravel, sufrió otra lesión que requirió cirugía.

“El día que se suponía que debía irme antes de Sea Otter estaba en una caminata y me caí. Aterricé en mi brazo que acababa de romperme y me habían operado, y me rompí parcialmente el tríceps en ese mismo brazo, así que intenté regresar”.

Larissa Hartog (DNF) – “Al principio de la carrera me caí, luego me caí de nuevo, se me cayó la cadena y me caí de nuevo”, dijo Hartog en una publicación de Instagram. Aun así, profundizó y continuó. Pero después de esperar bajo la lluvia a que pasara un tren, perderse los geles en la alimentación y luego un pinchazo, se acabó la adrenalina y el dolor apareció, por lo que se tomó la decisión de tirar el alfiler.

200 hombres de élite sin consolidar

Lachlan Morton (Abandono) – Después de optar por competir con la XL el año pasado y quedar segundo, el ganador de 2024 regresó a Unbound 200 para 2026, pero era el año que Morton había estado esperando con el piloto uno de los primeros retiros de grandes nombres en el primer cuarto de la carrera. “Tuve un gran golpe en una de las secciones rocosas. Fue culpa mía, pero sí, me caí bastante fuerte; tuve un gran golpe y aterricé en mi cadera con bastante fuerza, lo cual me duele bastante en este momento”, dijo Morton en un video compartido por EF Procycling. “Por lo demás, estoy bien, sólo un poco decepcionado. La carrera iba bien, pero las condiciones eran brutales”.

Romain Bardet (DNF) – El francés le había dicho a My Bike que solo estaba compitiendo para “descubrir” Unbound ya que había oído mucho sobre él, pero no estaba compitiendo por la victoria ya que el viaje a Kansas era parte de unas vacaciones familiares. Sin embargo, no resultaron ser muchas vacaciones y Bardet quitó el seguro. Dijo en las redes sociales: “Un enorme respeto a todos los finalistas. Fue realmente épico. No pude hacerlo. Hoy no fue una buena lección de resiliencia, el estado físico es una cosa, manejar el equipo durante 9 horas es otra. Fue un día para los valientes”.

Keegan Swenson (5º) – No fue exactamente el percance de Swenson, sino más bien el acto supremo de lealtad al equipo, lo que hizo retroceder al ganador de 2023, ya que cuando estaba al frente con su compañero de equipo Specialized Off-road, Mads Würtz Schmidt, se produjo un desastre para el campeón de Europa. El piloto que acababa de ganar en The Traka 360 tenía un corte en el neumático trasero. Calculando las mejores posibilidades de victoria del equipo, Swenson entregó su volante, arregló el dañado e incluso así logró hacerse con el quinto lugar.

Simón Pellaud (15º) – El año pasado fue segundo para Pellaud y aunque estaba bastante bien después de la primera sección de barro pegajoso, sin siquiera poner un pie en el suelo, las cosas se pusieron más difíciles después. Se cayó dos veces del grupo delantero al perder su cadena embarrada, luego tuvo una pequeña caída y cinco pisos más tarde rescató el puesto 15.

Simulacro de Daxton (DNF) – “Unbound me atrapó este año”, así lo expresó Mock en una publicación en las redes sociales, explicando que después de una pequeña mecánica dejó que la frustración se apoderara de mí. “En algún momento del camino me concentré demasiado en el resultado que pensé que debería tener en lugar de en la carrera que en realidad tenía frente a mí. Me salí después de 130 millas. Una dura lección de compostura y adaptabilidad, pero la llevaré adelante”.