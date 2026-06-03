“Si tengo una semana en el sofá y luego intento empezar a entrenar de nuevo, creo que sería bueno hacer el Tour”, dice el australiano mientras postula para un papel de apoyo en julio.

Es posible que Jai Hindley haya dado su último pedaleo en una edición del Giro de Italia en la que el australiano regresó a un podio en un Gran Tour por primera vez en cuatro años, pero los pensamientos ya comienzan a centrarse en lo que sigue.

Primero tiene que haber algo de saboreo, tanto para Hindley como para su equipo, después de que el piloto de 30 años salvara el Giro de Red Bull-Bora-Hansgrohe, donde comenzó como líder conjunto con Giulio Pellizzari.

“Es increíblemente difícil lograr cualquier tipo de resultado en el ciclismo estos días. Ha pasado un tiempo desde la última vez que subí al podio en una Gran Vuelta, desde que gané el Giro.

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“Por eso es algo realmente especial haber vuelto a subir al podio aquí, estoy orgulloso”, dijo Hindley en un comunicado del equipo después de luchar contra una enfermedad para subir a los escalones del podio en la última y desafiante semana de carreras.

La recuperación y el ascenso del australiano occidental se volvieron aún más cruciales para el equipo cuando el colíder Pellizzari salió del top 10 antes de la última semana, y el equipo con grandes esperanzas no tenía ni siquiera una victoria de etapa para mostrar en la incursión del equipo en el Giro.

“El hecho de que Jai haya logrado capear la tormenta y aprovechar toda su experiencia para simplemente abrirse camino es algo de lo que estar orgulloso”, dijo Zak Dempster, jefe de deportes de Red Bull-Bora-Hansgrohe. “Es cierto que fue un Giro en el que nos hubiera gustado más en algunos aspectos, sobre todo en lo que respecta a las victorias de etapa.

“Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el estado de salud de los muchachos, esta es la lección que hemos aprendido: por muy desesperada que parezca la situación, siempre hay una salida si el equipo se apoya mutuamente y mantiene el barco a flote”.

El hecho de que se destacó no solo la forma de Hindley, sino también su experiencia y resistencia cuando las cosas no salen según lo planeado probablemente no le hará ningún daño mientras mira hacia su próximo objetivo esperado.

“Al principio se habló de que yo hiciera el Tour para apoyar a un par de perros grandes allí, así que realmente me encantaría hacer el Tour con el equipo que llevamos allí”, dijo Hindley a los periodistas en una entrevista en Ciclismo Pro Net después de la etapa final. “Creo que sería genial ser parte de ese equipo. Pero sí, veremos cómo es después de esto”.

Red Bull-Bora-Hansgrohe trazó sus planes en diciembre para un ataque doble en el Tour de Francia con Remco Evenepoel y Florian Lipowitz. Es posible que Hindley no haya reclamado exactamente un papel de apoyo con sus resultados a principios de temporada, después de un comienzo tardío forzado, pero un podio en el Grand Tour es posiblemente el mejor lanzamiento de tres semanas que un ciclista puede hacer.

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“No hice tantas carreras antes del Giro. Sinceramente, estoy bastante cansado, pero sorprendentemente me siento más fresco que nunca al final de un Giro”, dijo entre risas.

“Pero creo que se debe a que hubo muchos menos días de carrera. Estuve bastante enfermo al comienzo del año, tuve que retrasar un poco el inicio de la temporada. Quizás eso ayudó a estar un poco más fresco aquí”.

Esa también, añadió Hindley, es otra razón por la que se siente listo para continuar su Giro de Italia con un esfuerzo en Francia.

“Si tengo una semana en el sofá y luego intento empezar a entrenar de nuevo creo que sería bueno hacer el Tour”, reiteró.