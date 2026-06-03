“Si tengo una semana en el sofá y luego intento empezar a entrenar de nuevo, creo que sería bueno hacer el Tour”, dice el australiano mientras postula para un papel de apoyo en julio.

Es posible que Jai Hindley haya dado su último pedaleo en una edición del Giro de Italia en la que el australiano regresó a un podio en un Gran Tour por primera vez en cuatro años, pero los pensamientos ya comienzan a centrarse en lo que sigue.

Primero tiene que haber algo de saboreo, tanto para Hindley como para su equipo, después de que el piloto de 30 años salvara el Giro de Red Bull-Bora-Hansgrohe, donde comenzó como líder conjunto con Giulio Pellizzari.

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