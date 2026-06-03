Todo muy encaminado con la primera parte del doble plan maestro Giro-Tour

Jonas Vingegaard optó por unas vacaciones en Roma y planea disfrutar de pasta y vino italianos después de ganar el Giro de Italia, pero también sabe que el tiempo corre hasta el inicio del Tour de Francia.

El danés se despertó el lunes por la mañana como ganador del Giro de Italia y sólo como el octavo corredor en completar la trilogía del Grand Tour. Disfrutará de unos días en Roma con su familia y descansará una semana antes de un último bloque de entrenamiento con sus compañeros de Visma-Lease a Bike en altura en los Alpes franceses.

Viajará a Barcelona el martes 30 de junio para la Gran Salida del Tour, y la carrera comenzará con una contrarreloj por equipos crucial el sábado 4 de julio.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

“Me quedaré en Roma unos días y me relajaré un poco, estaré con mi familia y disfrutaré de buena comida aquí. Estoy seguro de que puedo conseguirlo en Italia, y entonces ya empezará el trabajo para el Tour”, dijo Vingegaard el domingo por la noche, mientras completaba sus últimas entrevistas, sesiones de fotos y firmas de la maglia rosa para el organizador del Giro, RCS Sport.

Quedarse en Roma le permite a Vingegaard evitar celebraciones públicas en Dinamarca y estar con su equipo Visma-Lease a Bike. Es un héroe nacional en Dinamarca, pero probablemente regresará a su casa en Glyngøre, en el norte del país, y simplemente disfrutará de su estadía con su esposa Trine y sus hijos pequeños, Frida y Hugo.

te puede gustar



'También hay una carrera en julio en la que quiero hacerlo bien': Jonas Vingegaard revela su camino desde el Giro de Italia hasta el Tour de Francia



'Quiero ganar el Giro y hacer historia': Jonas Vingegaard apunta a la trilogía Grand Tour en el Giro de Italia



¿Será suficiente la victoria de Jonas Vingegaard en el Giro de Italia y la nueva estrategia de preparación para el Tour de Francia para vencer a Tadej Pogačar?

“Cuando estoy en casa, quiero ser un buen padre”, dijo el domingo después de que sus hijos se unieran a él en el podio.

“Puedo combinar esas cosas. Puedo entrenar duro, puedo comer o perder peso si eso es lo que quiero, y aún puedo pasar tiempo de calidad con mi familia.

“Esta semana me concentraré en mi recuperación y pronto pensaré en el Tour. Pero obviamente, necesitas relajarte mentalmente un poco. Faltan cinco semanas, así que creo que tendré una semana de descanso, luego tres semanas y media de entrenamiento normal”.

'Un beneficio para el segundo Gran Tour'

Vingegaard aceptó el desafío Giro-Tour el invierno pasado después de hablar con la dirección y el personal de rendimiento de Visma. Le gustó la idea de completar su trilogía del Grand Tour y luego enfrentarse a Tadej Pogačar en el Tour de Francia.

Ha estado tratando de reconstruir su forma en el Gran Tour y volver a su mejor nivel desde su accidente que puso en peligro su vida en la carrera Itzulia Basque Country de 2024. Terminó segundo en el Tour de 2024 y nuevamente en el Tour de 2025, pero solo volvió a su mejor nivel cuando ganó la Vuelta a España de 2025.

Qué leer a continuación



'El Giro no ha terminado': Jonas Vingegaard es cauteloso pero tiene el control mientras busca asegurar el Giro d'Italia maglia rosa en Roma



“Todavía me resulta difícil darme cuenta de lo que ha pasado, de que he ganado las tres Grandes Vueltas” – Jonas Vingegaard, emocionado en Roma tras la victoria en el Giro de Italia



'Será pura felicidad': Jonas Vingegaard a una etapa de completar la colección del Grand Tour con la victoria en el Giro de Italia

“Es difícil predecir algo, pero cuando he hecho la Vuelta después de haber hecho el Tour, lo he hecho bien. Conozco bastante bien mi cuerpo y cómo reacciona ante el primer Gran Tour del año”, explicó Vingegaard.

“Con el nivel que mostré aquí en el Giro, creo que estaré en muy, muy buena forma para el Tour de Francia”.

Vingegaard ganó cinco etapas de montaña, pero él y Visma-Lease a Bike realizaron un Giro controlado y conservador, limitando sus esfuerzos teniendo en cuenta julio. Dejan que otros corredores y equipos asuman la responsabilidad del maglia rosa hasta la etapa 14 y alentó a las escapadas a dominar ciertas etapas como parte de una estrategia calculada que se extendió de mayo a julio.

Vingegaard mostró algunos signos de fatiga en Roma pero la victoria en el Giro también le levantó la moral.

“Gané confianza con la forma que tenía aquí y creo que también he ganado forma”, dijo, quizás enviando un mensaje a Pogačar y a cualquiera que tenga como objetivo el Tour de Francia.

“Para mí, depende de cómo salgas del primer Gran Tour. Si estás completamente de rodillas, no es bueno hacer el siguiente Gran Tour. Pero si estás algo bien, lo cual siento que estoy en este momento, veo que en realidad es un beneficio para el segundo Gran Tour”.