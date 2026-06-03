Todo muy encaminado con la primera parte del doble plan maestro Giro-Tour

Jonas Vingegaard optó por unas vacaciones en Roma y planea disfrutar de pasta y vino italianos después de ganar el Giro de Italia, pero también sabe que el tiempo corre hasta el inicio del Tour de Francia.

El danés se despertó el lunes por la mañana como ganador del Giro de Italia y sólo como el octavo corredor en completar la trilogía del Grand Tour. Disfrutará de unos días en Roma con su familia y descansará una semana antes de un último bloque de entrenamiento con sus compañeros de Visma-Lease a Bike en altura en los Alpes franceses.

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