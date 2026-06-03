Paul Magnier no pudo finalizar el Giro de Italia con una cuarta victoria de etapa, pero su equipo Soudal-QuickStep vistió con orgullo camisetas 'Paul Magnierfique' para celebrar sus tres victorias en sprint y su camiseta de puntos de color ciclamen.
El joven de 22 años es sólo el cuarto francés en ganar el maillot de los puntos en el Giro y el segundo más joven.
“Ha sido un largo viaje desde Bulgaria a Roma, pero ha sido fantástico con las tres victorias y el maillot de los puntos”, dijo Magnier después de subir al podio final mientras el atardecer sobre Roma.
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“Creo que es un gran logro en mi pequeña carrera. Gané muchas carreras el año pasado, pero quería confirmar que puedo ser parte de los mejores velocistas del mundo y creo que realmente lo hice”.
“Este es un gran paso adelante en mi carrera”.
Magnier se adelantó demasiado pronto y luego perdió velocidad en el sprint sinuoso y ascendente en la carretera del Circo Massimo que domina las ruinas romanas. Terminó 11º cuando Jonathan Milan (Lidl-Trek) finalmente celebró una victoria de etapa, pero seguía sonriendo.
El director deportivo de Soudal-QuickStep, Davide Bramati, a menudo se emocionaba cuando Magnier ganaba los sprints del Giro y lo está ayudando a madurar y mejorar.
“Está creciendo rápidamente como ciclista, velocista y persona”, dijo Bramati. ciclismonoticias.
“El año pasado corrió 15 días en el Giro y este año aprovechó lo que aprendió el año pasado. Sus victorias en el Giro y el maillot de los puntos confirman que ha dado un paso más. Todavía está en los primeros años de su carrera, pero es más fuerte que nunca y más maduro que nunca”.
Magnier, Bramati y todos en Soudal-Quickstep han descubierto cuán vital es Jasper Stuyven en las salidas de sprint. Dejó Lidl-Trek para desempeñar un papel de liderazgo en los Clásicos y ser mentor de Magnier.
“Jasper es un verdadero profesional”, dijo Bramati. “Está ayudando mucho a Paul y enseñándole mucho. Es importante tener un piloto como Jasper en el equipo”.
Stuyven siempre elige sus palabras con cuidado pero elogió a su joven velocista.
“Todavía es joven pero está aprendiendo rápidamente y nos escucha”, dijo Stuyven. ciclismonoticias.
“Ganar sprints es un esfuerzo de equipo, pero no puedo atribuirme el mérito de las victorias de Paul. Lo preparamos, le damos nuestros consejos y compartimos nuestra experiencia, pero luego él ejecuta el sprint.
“No me sorprende su éxito en el Giro. Llegó a la concentración del equipo en enero como una persona diferente y rápidamente nos dimos cuenta de lo rápido y fuerte que era en los sprints”.
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