El velocista de Soudal-QuickStep se pierde en Roma pero celebra un gran avance en el Giro

Paul Magnier no pudo finalizar el Giro de Italia con una cuarta victoria de etapa, pero su equipo Soudal-QuickStep vistió con orgullo camisetas 'Paul Magnierfique' para celebrar sus tres victorias en sprint y su camiseta de puntos de color ciclamen.

El joven de 22 años es sólo el cuarto francés en ganar el maillot de los puntos en el Giro y el segundo más joven.

“Ha sido un largo viaje desde Bulgaria a Roma, pero ha sido fantástico con las tres victorias y el maillot de los puntos”, dijo Magnier después de subir al podio final mientras el atardecer sobre Roma.

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“Creo que es un gran logro en mi pequeña carrera. Gané muchas carreras el año pasado, pero quería confirmar que puedo ser parte de los mejores velocistas del mundo y creo que realmente lo hice”.

“Este es un gran paso adelante en mi carrera”.

Magnier se adelantó demasiado pronto y luego perdió velocidad en el sprint sinuoso y ascendente en la carretera del Circo Massimo que domina las ruinas romanas. Terminó 11º cuando Jonathan Milan (Lidl-Trek) finalmente celebró una victoria de etapa, pero seguía sonriendo.

El director deportivo de Soudal-QuickStep, Davide Bramati, a menudo se emocionaba cuando Magnier ganaba los sprints del Giro y lo está ayudando a madurar y mejorar.

“Está creciendo rápidamente como ciclista, velocista y persona”, dijo Bramati. ciclismonoticias.

“El año pasado corrió 15 días en el Giro y este año aprovechó lo que aprendió el año pasado. Sus victorias en el Giro y el maillot de los puntos confirman que ha dado un paso más. Todavía está en los primeros años de su carrera, pero es más fuerte que nunca y más maduro que nunca”.

Magnier, Bramati y todos en Soudal-Quickstep han descubierto cuán vital es Jasper Stuyven en las salidas de sprint. Dejó Lidl-Trek para desempeñar un papel de liderazgo en los Clásicos y ser mentor de Magnier.

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“Jasper es un verdadero profesional”, dijo Bramati. “Está ayudando mucho a Paul y enseñándole mucho. Es importante tener un piloto como Jasper en el equipo”.

Stuyven siempre elige sus palabras con cuidado pero elogió a su joven velocista.

“Todavía es joven pero está aprendiendo rápidamente y nos escucha”, dijo Stuyven. ciclismonoticias.

“Ganar sprints es un esfuerzo de equipo, pero no puedo atribuirme el mérito de las victorias de Paul. Lo preparamos, le damos nuestros consejos y compartimos nuestra experiencia, pero luego él ejecuta el sprint.

“No me sorprende su éxito en el Giro. Llegó a la concentración del equipo en enero como una persona diferente y rápidamente nos dimos cuenta de lo rápido y fuerte que era en los sprints”.