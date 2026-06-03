El velocista de Soudal-QuickStep se pierde en Roma pero celebra un gran avance en el Giro

Paul Magnier no pudo finalizar el Giro de Italia con una cuarta victoria de etapa, pero su equipo Soudal-QuickStep vistió con orgullo camisetas 'Paul Magnierfique' para celebrar sus tres victorias en sprint y su camiseta de puntos de color ciclamen.

El joven de 22 años es sólo el cuarto francés en ganar el maillot de los puntos en el Giro y el segundo más joven.

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