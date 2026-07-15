El ciclista australiano busca perseguir el éxito de la escapada en la segunda y tercera semana del Tour, sorprendido de que más corredores no combinen Giro y Tour

Puede que el australiano Ben O'Connor ya esté fuera de la lucha por la general en el Tour de Francia pero, en su quinta aparición en la carrera más importante del ciclismo, el ciclista de 30 años está en paz con el Gran Tour.

O'Connor ha disfrutado de fortunas mixtas en julio pasado, destrozado por accidentes y mala suerte en el pasado, pero también prosperando para ganar dos etapas especiales de montaña en Tignes y Courchevel y terminar cuarto en la general.

Tras reflexionar, incluso es capaz de decir: “Me encanta estar aquí” y, con muchas más posibilidades de perseguir la escapada en la segunda y tercera semana de la 113ª edición, ¿por qué no debería hacerlo?

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“Al principio lo llamé amor-odio, pero creo que ahora puedo volver a eso. Creo que al final me ha tratado muy bien”, dijo O'Connor. ciclismonoticias antes de la etapa 9 en Malemort.

“He ganado dos etapas aquí. He terminado cuarto en el pasado. También me he caído bastantes veces aquí, no realmente por mi cuenta, siempre por algún tipo de situación en el Tour, pero básicamente me ha tratado muy bien. Mis mejores resultados, en general en las etapas, siempre han venido también del Tour, de perseguir escapadas, y he ganado varias veces.

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“En realidad, es una carrera que me ha tratado muy bien. Así que me encanta estar aquí. Es emocionante. Es el tipo de plataforma y carrera más grande del calendario, y he comenzado a disfrutarla más y más a medida que han pasado los últimos años”.





O'Connor ya ha estado en movimiento durante toda la carrera de 2026, sobre todo solo durante la etapa 6 a Gavarnie-Gèdre antes del Col d'Aspin y el Col du Tourmalet, pero él, como todos los demás ese día, fue perseguido y escupido por la espalda por un UAE Team Emirates-XRG que cargaba mientras preparaban el escenario para Tadej Pogačar.

“Fue un día divertido. Tomó mucho tiempo y no hubo mucho tiempo entre el momento en que me fui y luego Aspin. Pero probablemente fue más la forma en que lo hicieron”, dijo.

“Normalmente, los muchachos simplemente se sentaban y luego el equipo de Pog decía: '¿Sabes qué? Realmente no importa. No necesitamos andar en el valle. Simplemente lo arrancaremos desde la primera subida', pero decidieron que también querían andar a 50 km por hora en el valle y esa fue probablemente la diferencia.

“Incluso en los días de sprint, no te sientas y pasas un rato (es como que mantienen a todos bajo control. Es por eso que tu viejo amigo (Liam Slock) casi gana en la etapa 8. Entonces, sí, el deporte definitivamente está un poco más completo ahora”.

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O'Connor no es ajeno a ganar etapas de escapada del Tour, y también ha tenido una selección de otros resultados entre los cinco primeros en la carrera en sus cinco participaciones. Incluso con el Giro de Italia en sus piernas esta temporada, está convencido de que se le presentarán oportunidades.

Curiosamente, lejos de la presión de la general (con el australiano en el puesto 50 de la general y a más de una hora del líder de la carrera, Tadej Pogačar), O'Connor pudo dar una visión honesta de la dificultad, o la falta de ella, de hacer el Giro y el Tour en la misma temporada.

“En realidad, completamente bien. No lo sé. Probablemente podrías hablar conmigo después de la etapa 20, pero tal vez sea un poco exagerado que la situación del Giro-Tour sea demasiado”, dijo O'Connor.

“Honestamente, creo que no es un problema y, en todo caso, ese mes entre el Giro y el Tour es probablemente uno de los mejores meses que puedes tener, simplemente andando. Ya has hecho mucho trabajo. Ya has hecho muchos campamentos en altitud. Hay un montón de carga del Giro. Así que, si te cuidas, no veo por qué no hay alguna razón por la que no sea más popular”.