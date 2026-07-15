El ciclista australiano busca perseguir el éxito de la escapada en la segunda y tercera semana del Tour, sorprendido de que más corredores no combinen Giro y Tour

Puede que el australiano Ben O'Connor ya esté fuera de la lucha por la general en el Tour de Francia pero, en su quinta aparición en la carrera más importante del ciclismo, el ciclista de 30 años está en paz con el Gran Tour.

O'Connor ha disfrutado de fortunas mixtas en julio pasado, destrozado por accidentes y mala suerte en el pasado, pero también prosperando para ganar dos etapas especiales de montaña en Tignes y Courchevel y terminar cuarto en la general.

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Un Ben O'Connor (Jayco-AlUla) de aspecto relajado antes del inicio de la Etapa 3 de Granollers a Les Angles (Foto de Tim de Waele/Getty Images)