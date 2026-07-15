La segunda semana del Tour es una prueba crítica para las aspiraciones de Rey de las Montañas de los ganadores del Ventoux 2025

En el día de descanso del lunes del Tour de Francia, el especialista en escalada francés Valentin Paret-Peintre y sus compañeros del equipo Soudal-QuickStep incorporaron la parte final de la décima etapa a su entrenamiento.

Su hotel estaba tan cerca de la meta, explicó el joven de 25 años a ciclismonoticiassimplemente tenía sentido hacerlo.

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MONT VENTOUX, FRANCIA - 22 DE JULIO: Valentin Paret-Peintre de Francia y el equipo Soudal Quick-Step celebran en la línea de meta como ganador de etapa durante el 112.o Tour de Francia 2025, etapa 16, una etapa de 171,5 km desde Montpellier hasta Mont Ventoux 1902 m / #UCIWT / el 22 de julio de 2025 en Mont Ventoux, Francia. (Foto de Tim de Waele/Getty Images)