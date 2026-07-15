La segunda semana del Tour es una prueba crítica para las aspiraciones de Rey de las Montañas de los ganadores del Ventoux 2025

En el día de descanso del lunes del Tour de Francia, el especialista en escalada francés Valentin Paret-Peintre y sus compañeros del equipo Soudal-QuickStep incorporaron la parte final de la décima etapa a su entrenamiento.

Su hotel estaba tan cerca de la meta, explicó el joven de 25 años a ciclismonoticiassimplemente tenía sentido hacerlo.

“Simplemente haremos un reconocimiento de los últimos 15 kilómetros y los aprovecharemos al máximo”, dijo Paret-Peintre.

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“En realidad, mi objetivo no era ver el escenario, pero como estamos aquí, podríamos aprovecharlo al máximo. Y si estoy en la fuga, ese conocimiento podría cambiar las cosas”.

El alojamiento en los hoteles del Tour de Francia para los equipos se asigna al azar, y para Paret-Peintre, Ilan van Wilder y el resto, aprovechar esa afortunada coincidencia de estar tan cerca del final decisivo de la etapa crucial a través del Massif Centre siempre iba a ser una decisión de último minuto.

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Pero otros planes que los ciclistas de Soudal-QuickStep tienen para el Tour este año han tardado mucho más en gestarse, y en el caso de Paret-Peintre, toda la etapa 10 con sus siete subidas clasificadas también podría ser decisiva en cómo afronta el resto del Tour.

“Mi objetivo sigue siendo la camiseta de lunares”, dijo Paret-Peintre. ciclismonoticias en el día de descanso del lunes.

“Mañana (etapa 10) tendré la oportunidad de ver si realmente puedo luchar por ello o no. Hay más de 30 puntos en juego y si no consigo ninguno, será realmente difícil”.

“Mañana es una etapa clave; ese y el sábado (a través del Jura) son los grandes días en los que definitivamente tengo que estar en la fuga. Si no entro y sumo puntos, entonces es seguro que todo se acabará para mí”.

Paret-Peintre, ganador de una de las ascensiones más emblemáticas de Francia, si no la más emblemática, el pasado mes de julio en el Mont Ventoux, explica que su éxito en la 'Montaña Calva' fue tan importante que le animó a cambiar un poco de objetivo en 2026 y aspirar al maillot de lunares.

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“Obviamente, otra etapa del Tour sigue siendo un objetivo, pero el maillot de montaña es una prioridad porque después de ganar en el Ventoux, si vuelvo a ganar una etapa en otro lugar, será 'menos bueno' en comparación que allí. Por eso, el maillot de montaña es importante para mí este año como objetivo. Obtendría un reconocimiento diferente”, explica Paret-Peintre.

Actualmente quinto con 12 puntos detrás del conquistador Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), que tiene 28, Paret-Peintre es muy consciente de que sus planes dependen en gran medida de las decisiones del líder del Tour y de su todopoderoso equipo en cuanto a una etapa.

Por ejemplo, en el día en los Pirineos, si bien pudo sumar muchos puntos en el primer Aspin de primera categoría, después los planes de los Emiratos Árabes Unidos para Pogačar dejaron a todos los demás agarrados a un clavo ardiendo. Pero eso tampoco ocurrió sólo en la etapa 6.

“Realmente no sabemos qué tienen en mente cada día”, dijo Paret-Peintre. “Ayer (etapa 9), cuando perseguían la fuga, fue una sorpresa.

“Tienen al corredor más fuerte y un equipo realmente fuerte. Básicamente pueden elegir qué etapa quieren ganar y cuáles dejar al resto. Así que el objetivo es estar en buena forma y actuar, y ver si eso les lleva a ganar”.





Como escalador absoluto, Paret-Peintre dice que las ascensiones más cortas y con más fuerza del Macizo Central no son ideales para él, pero la etapa tiene otros factores a su favor.

“No son necesariamente las mejores subidas para mí; no son los Alpes o los Pirineos y los grandes puertos los que realmente me gustan. Pero siguen siendo montañas, y sobre todo es una etapa con mucho desnivel” – casi 4.000 metros en total – “y muy poco llano. Así que incluso si los porcentajes son a menudo del 4%, 5%, 6%, nada más, eso la convierte en una buena etapa para mí”.

“Hasta ahora el equipo ha ido muy bien, con dos victorias en los sprints de tres posibles. Y a nivel personal no ha sido genial, pero tampoco ha sido nada.

“No ha habido grandes oportunidades para mí; lo mejor fue el día del Tourmalet, pero esa etapa estuvo realmente controlada por los Emiratos Árabes Unidos. Así que he salvado mis piernas y la segunda semana será muy importante, sobre todo la etapa 10 y el próximo fin de semana. Espero hacerlo bien”.

No es sólo el presente del equipo lo que pinta bien con esas dos victorias cortesía de Tim Merlier.

El futuro también parece prometedor: Paret-Peintre habló apenas unos minutos después de que se anunciara que Soudal-QuickStep obtendrá un nuevo co-patrocinador principal para el próximo año: Safety Jogger. Pero dado que este es el primer Tour de Francia completo de Soudal-QuickStep sin Remco Evenepoel desde 2023, tampoco es difícil ignorarlo.

“Hay mucha menos presión que el año anterior”, confirma Paret-Peintre, cuya victoria en el Mont Ventoux el año pasado, pocos días después del abandono de Evenepoel debido a una enfermedad y lesión, fue vista como una prueba de que había “vida después de Remco” para Soudal.

“De hecho, tuve la sensación de que la primera semana del Tour fue mucho más fácil que el año pasado. Cuando hablo con otros corredores de otros equipos, no tienen la misma sensación.

“Pero el hecho de que no tengamos esa presión con Remco en la general te hace sentir más libre mentalmente. En los últimos kilómetros”, cuando un equipo con ambiciones generales estaría bajo la mayor presión para cuidar de su líder en la general, “cambia mucho. Hasta la última etapa de la primera semana, no estaba tan cansado, aunque ese último día definitivamente sentí fatiga”.

Pero aparte de su dura etapa antes del día de descanso, Paret-Peintre dice que es muy optimista, e incluso si busca el maillot de lunares, después de la victoria en el Ventoux en 2025, también tiene sus ojos puestos en las dos etapas de otra subida mundialmente famosa al final de la tercera semana.

“Estoy preparado para la segunda mitad del Tour. Hemos hecho la parte más larga, aunque no es la más dura”, explica.

“Siempre es un sueño ganar una etapa. Con mi forma actual y lo que sentí en el Tourmalet, creo que es posible. Y un palmarés con una victoria en el Ventoux y otra en el Alpe d'Huez sería algo muy especial”.