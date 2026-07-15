El ciclista noruego dice que “Pogacar llevará la camiseta hasta París” después de arrebatarle el control a Torstein Træen de Uno-X Mobility

Después de que Tadej Pogačar tomara el control total del Tour de Francia en la primera semana, incluso algunos de los mejores corredores del mundo se han visto obligados a admitir que simplemente está en una liga propia. Tobias Halland Johannessen, sexto lugar en la general del Tour del año pasado, lo describió como “simplemente un fenómeno de la naturaleza”.

Para Johannessen, que está clasificado como el vigésimo mejor corredor en el ranking UCI, ocupa el puesto 11 en la general de cara a la décima etapa del Tour y ya ha terminado entre los seis primeros de tres etapas, el esloveno ya está fuera de la vista en la carrera por el maillot amarillo.

Pogačar está 2:42 por delante de Jonas Vingegaard en el segundo lugar, y recuperó el control de la tarjeta amarilla del compañero de equipo Uno-X Mobility de Johannessen, Torstein Træen, en la etapa 6 luego de una destrucción total del Col du Tourmalet. Fue una gran pérdida para el equipo noruego, ya que el ex líder de la carrera se vio obligado a abandonar debido a una caída, pero con Johannessen todavía tienen esperanzas en la general y en la búsqueda de victorias de etapa.

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“Siento que fue un día difícil para nosotros, por supuesto, especialmente con Torstein y el accidente, y ahora lo perdimos en el autobús. Es un tipo agradable para tenerlo en el equipo, pero aun así recordamos un par de días especiales”, dijo Johannessen. ciclismonoticias antes de la etapa 8.

“Creo que probablemente Pogačar llevará el maillot hasta París. Así que no hay muchos otros que puedan disfrutar del maillot amarillo en este Tour, por lo que todavía se nos pone la piel de gallina al recordar esos días”.

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Hace dos años, Johannessen describió que Pogačar y Vingegaard lo alcanzaron y lo adelantaron en la escapada de la etapa 15 como “como si no practicara el mismo deporte que ellos”, expresando el abismo en el poder de ascenso entre los dos primeros y el resto.

En 2026, Johannessen es igualmente sólido en su evaluación de los mejores corredores, admitiendo que, como equipo, ya no son realmente Pogačar. Johannessen comenzará la décima etapa casi 10 minutos detrás de él.

“Es simplemente un fenómeno de la naturaleza. Es un muy buen ciclista, y también se debe a la forma en que no choca, no se enferma; tiene el paquete completo”, dijo Johannessen.

“Es motivador ver que es posible, pero siento que todavía estamos un poco atrás. Así que para nosotros la carrera no se trata realmente de Pogačar; tenemos que competir por las posiciones de atrás, pero todavía hay algunas victorias de etapa en juego, y eso es a lo que estamos tratando de aspirar”.

Uno-X ha impresionado durante su primer y ahora segundo Tour, ganando una etapa con Jonas Abrahamsen el año pasado, terminando entre los 10 primeros con Johannessen y vistiendo de amarillo con Træen, y si bien seguirán siendo el equipo ofensivo por el que se les conoce, Johannessen señaló cuánta influencia tendrán Pogačar y los Emiratos Árabes Unidos en sus objetivos.

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Incluso sin intentar competir, específicamente, por una posición en la general, perseguir escapadas en la segunda y tercera semana requerirá misericordia por parte del mejor equipo del ciclismo, que parece estar decidido a ganar en casi todas las ocasiones que pueda con Pogačar o Isaac del Toro.

“Siento que somos un equipo al que le gusta estar activo y demostramos que tenemos un velocista realmente bueno en Wærenskjold, pero siento que te aburres un poco si solo son los sprints”, dijo.

“Solo necesitamos darle algo de dinámica a la carrera ciclista, y creo que ahí es donde nuestro equipo prospera más. Siento que normalmente necesitamos comenzar la etapa antes de sentir cómo será la carrera porque no es difícil adivinar qué harán Pogačar y UAE”.

“Sientes la tensión en el pelotón y luego ves la oportunidad; tienes que tener ese presentimiento y tiene que ser correcto; de lo contrario, simplemente estás desperdiciando energía”.

En teoría, la etapa 10 hasta Le Lioran podría ser un día para que Johannessen persiga una victoria desde la escapada, pero Pogačar (por mucho que diga que no lo es) seguramente querrá vengarse de su derrota en el mismo lugar en 2024 ante Vingegaard. Si se le permite la libertad, Uno-X debería prosperar en el Tour, pero todos lucharán contra la naturaleza absorbente del UAE Team Emirates-XRG para lograrlo.