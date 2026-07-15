El ciclista noruego dice que “Pogacar llevará la camiseta hasta París” después de arrebatarle el control a Torstein Træen de Uno-X Mobility

Después de que Tadej Pogačar tomara el control total del Tour de Francia en la primera semana, incluso algunos de los mejores corredores del mundo se han visto obligados a admitir que simplemente está en una liga propia. Tobias Halland Johannessen, sexto lugar en la general del Tour del año pasado, lo describió como “simplemente un fenómeno de la naturaleza”.

Para Johannessen, que está clasificado como el vigésimo mejor corredor en el ranking UCI, ocupa el puesto 11 en la general de cara a la décima etapa del Tour y ya ha terminado entre los seis primeros de tres etapas, el esloveno ya está fuera de la vista en la carrera por el maillot amarillo.

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