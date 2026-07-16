El estadounidense disfruta de un tranquilo día de descanso antes de reanudar las tareas domésticas para el líder de la general, Jonas Vingegaard.

Matteo Jorgenson ha revelado que está sufriendo en el calor del Tour de Francia mientras trabaja en un papel diferente, puramente doméstico, para Jonas Vingegaard.

El estadounidense optó por un día de descanso tranquilo y relajado el lunes, después de decir que planeaba aprovechar un día con aire acondicionado en lugar de pasar horas corriendo en el calor del centro de Francia.

Se espera que el Tour de este año establezca un nuevo récord de temperatura promedio mientras Francia y gran parte de Europa sufren una ola de calor. En los últimos días se han emitido alertas meteorológicas rojas para muchas partes del centro de Francia, con la etapa 9 acortada en 30 kilómetros y las normas sobre alimentación relajadas para que los ciclistas puedan llevar más líquidos y hielo para ayudarles a combatir el calor.

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El martes hacía 31°C al inicio de la décima etapa en Aurillac, pero más frío en el final de la cumbre a 1.240 metros de altura en la estación de esquí de Le Lioran.

“Es un Tour de Francia duro, no recuerdo inmediatamente una edición más dura. Esta es sin duda la más calurosa”, dijo Jorgenson, que proviene del clima más fresco de Idaho, al sitio web holandés. En de Leiderstrui.

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“El calor me está afectando muy mal. Siempre he sido más bien un piloto de clima frío.

'Es un desafío afrontarlo, aunque superé mejor las últimas etapas y pude conservar algo de energía. No tuve que profundizar más, así que es una buena señal de cara a la segunda y tercera semana”.

Jorgenson terminó décimo en el Tour de Francia de 2024 y décimo en la Vuelta a España de 20215, pero ha renunciado a cualquier ambición de general este año.

“Realmente no ha funcionado en los otros años”, admitió Jorgenson. fieltro temprano en el Tour sobre montar la general.

“No voy a ganar el Tour cuando Jonas y Tadej Pogačar estén aquí, así que es mucho mejor para mí tomarme las cosas con calma en la final y estar 100% concentrado en Jonas. Si vamos en la escapada, será por razones defensivas. Sólo estamos mirando la clasificación de Jonas”, dijo a In de Leiderstrui.

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Vingegaard se encuentra actualmente a 2:42 de Pogačar mientras el Tour se adentra en las montañas del Macizo Central para la etapa 10 el martes, con 3.800 metros de desnivel positivo y un final en la cima de una colina en Le Lorian.

Vingegaard atrapó y venció a Pogačar en el mismo final en 2024, y Visma-Lease a Bike y Jorgenson se mantienen optimistas sobre sus esperanzas de general en el Tour de este año.

“Creo que Jonas es un líder que da ejemplo. Se enfrenta al que quizás sea el mejor ciclista de todos los tiempos, todavía cree en sí mismo y lucha todos los días para mantenerse lo más cerca posible”, dijo Jorgenson. ciclismonoticias.

“Sólo puedo aplaudirlo porque realmente cree que puede vencerlo, y todos lo creemos. Creo que es increíble verlo”.