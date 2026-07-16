El estadounidense disfruta de un tranquilo día de descanso antes de reanudar las tareas domésticas para el líder de la general, Jonas Vingegaard.

Matteo Jorgenson ha revelado que está sufriendo en el calor del Tour de Francia mientras trabaja en un papel diferente, puramente doméstico, para Jonas Vingegaard.

El estadounidense optó por un día de descanso tranquilo y relajado el lunes, después de decir que planeaba aprovechar un día con aire acondicionado en lugar de pasar horas corriendo en el calor del centro de Francia.

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