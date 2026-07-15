“El hecho es que ella me lleva a otro nivel”, dice su compañera de equipo del FDJ United-SUEZ que quedó cuarta en la general en 2022

La llegada de Demi Vollering a FDJ United-SUEZ en 2025 puede haber reducido la oportunidad de su antigua rival Juliette Berthet de conseguir el maillot amarillo, pero, a medida que ingresa a su quinta edición del Tour de France Femmes como una socia clave, la ciclista francesa ha caracterizado la dinámica como una que la ha elevado a nuevas alturas en lugar de frenarla.

De hecho, incluso después de una caída temprana y de apoyar a un Vollering lesionado, Berthet (de soltera Labous) logró terminar séptimo en la general en 2025 y fue segundo en la etapa 6 detrás de Ambert. Y aunque Labous admite que estaba preocupada cuando escuchó por primera vez que Vollering se uniría al equipo, hubo una frase pronunciada por el director del equipo Stephen Delcourt que marcó la diferencia: “Es mejor tenerla con nosotros que contra nosotros”.

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