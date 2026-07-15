“El hecho es que ella me lleva a otro nivel”, dice su compañera de equipo del FDJ United-SUEZ que quedó cuarta en la general en 2022

La llegada de Demi Vollering a FDJ United-SUEZ en 2025 puede haber reducido la oportunidad de su antigua rival Juliette Berthet de conseguir el maillot amarillo, pero, a medida que ingresa a su quinta edición del Tour de France Femmes como una socia clave, la ciclista francesa ha caracterizado la dinámica como una que la ha elevado a nuevas alturas en lugar de frenarla.

De hecho, incluso después de una caída temprana y de apoyar a un Vollering lesionado, Berthet (de soltera Labous) logró terminar séptimo en la general en 2025 y fue segundo en la etapa 6 detrás de Ambert. Y aunque Labous admite que estaba preocupada cuando escuchó por primera vez que Vollering se uniría al equipo, hubo una frase pronunciada por el director del equipo Stephen Delcourt que marcó la diferencia: “Es mejor tenerla con nosotros que contra nosotros”.

“Eso realmente fue un punto de inflexión para mí”, dijo Berthet en un artículo destacado del Tour de Francia Femmes. “De cualquier manera, si ella es más fuerte, también podría intentar entender cómo trabaja. Me dije a mí mismo que ella me impulsaría a convertirme en un mejor ciclista. Y eso es exactamente lo que sucedió.

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“Si miras mis resultados, mis mejores actuaciones se produjeron cuando corrí con Demi. También me gustaría dar lo mejor de mí cuando ella no está, pero el hecho es que ella me lleva a otro nivel, y creo que seguiremos construyendo sobre eso aún más en el futuro”.

Sin embargo, no hay duda de que el objetivo del equipo y de Berthet en agosto será volver a formar un frente unido en busca del amarillo con Vollering, que no sólo ganó en 2023, sino que terminó segundo en todas las demás ediciones.

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“Con ella nunca hay dudas”, afirma Berthet.

Además, esta vez Vollering llega a la carrera recién llegada de una victoria en el Giro de Italia, lo que parecía casi imposible antes de un último día audaz y destacó algo más que su poderosa forma.

“Mentalmente, en la etapa final estuvo increíble al cambiar todo”, dijo Berthet. “Pueden pasar muchas cosas durante el Tour, pero siempre es bueno llegar con el impulso de tu lado”.

Sin embargo, lo que eso hace es agudizar el enfoque en el equipo y el ciclista. Es posible que Vollering no se alinee como campeona defensora, pero sus rivales no podrían vigilarla con más atención incluso si lo fuera, por lo que todo el equipo tendrá que estar listo para defender mientras los competidores intentan socavar para exponer una debilidad.

Actualmente, Vollering y sus esperados compañeros del Tour están entrenando en altitud antes del gran objetivo del verano.

“Hay presión, pero es también por eso que andamos en bicicleta y nos esforzamos en el entrenamiento todos los días, para vivir momentos como estos. Cuando las cosas se ponen difíciles, pensamos en el Tour y nos decimos a nosotros mismos que todo el trabajo duro dará sus frutos”, dijo Berthet.

“No es poco realista aspirar al maillot amarillo con Demi, porque ella ya ganó el Tour de Francia. Es realista e increíblemente motivador”.