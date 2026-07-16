Matteo Jorgenson y el compañero de equipo de Pidcock, Chris Harper, también cayeron al suelo en los últimos 30 km de la etapa 10, pero el británico logró limitar las pérdidas.

Tom Pidcock del Pinarello Q36.5 se estrelló junto con su compañero Chris Harper en una curva de un descenso durante la etapa 10 del Tour de Francia. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) también se estrelló en un lugar similar.

El ciclista británico pareció resbalar en una curva del descenso del Puy Mary en los últimos 30 kilómetros de la etapa. Su compañero de equipo Chris Harper se estrelló poco después en el mismo lugar y se le vio con una mano ensangrentada.

Por lo general, un descenso rápido y hábil, fue una sorpresa ver a Pidcock perderse en la bajada, pero el camino parecía estar cubierto de algún tipo de pintura blanca o polvo en varios puntos, lo que podría haber hecho que el asfalto fuera más resbaladizo.

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En respuesta al calor en este Tour, se ha colocado tiza blanca en la carretera en algunos lugares para tratar de contrarrestar la pegajosidad causada por el asfalto que se derrite con el sol, pero Pidcock dijo que el tratamiento tuvo sus propios problemas.

“Realmente no me lo esperaba. No sé qué hacen con las carreteras aquí, cuando las limpian, les ponen toda esta mierda blanca por todas partes y las hace muy resbaladizas”, dijo. Eurosport después de la etapa.

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Resbaló en el asfalto y chocó contra un coche aparcado a un lado de la carretera, lo que le impidió salirse de la pista, ya que se había estrellado a gran velocidad en el descenso de 10 kilómetros.

Pidcock se levantó y corrió rápidamente y regresó al grupo de favoritos antes de los últimos 20 km, y finalmente terminó noveno, 1:59 menos que el ganador Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).

“Me caí en mitad de la curva y tuve que perseguirlo. Creo que al final no afectó demasiado”, explicó antes de valorar sus lesiones.

“Estoy bien ahora, pero ya veremos más tarde cuando la adrenalina desaparezca. Pero no, creo que estoy bien. Va a ser un poco molesto. No creo que nunca antes me haya estrellado en un Gran Tour, así que será una experiencia nueva”.

Harper tardó más en ponerse en marcha nuevamente, sufriendo dolor en la muñeca, según EurosportEl periodista en moto Romain Bardet y laceraciones en la mano. No parecía llevar guantes. Terminó la etapa, en el puesto 83, a más de media hora de distancia.

Jorgenson también se salió en el descenso, aunque la cámara de televisión no lo captó, pero se lo vio tirado e intentando volver a perseguirlo, pero pronto estuvo unos buenos dos minutos abajo. Tenía el codo ensangrentado, pero levantó el pulgar hacia la cámara, aunque no logró regresar al grupo de la camiseta amarilla con el líder del equipo Jonas Vingegaard.

Terminó 33º a las 12:46 mientras que Vingegaard perdió otros 54 segundos ante Pogačar.

Ni Visma-Lease a Bike ni Pinarello-Q36.5 han actualizado todavía las condiciones de Jorgenson o Harper.