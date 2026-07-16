Matteo Jorgenson y el compañero de equipo de Pidcock, Chris Harper, también cayeron al suelo en los últimos 30 km de la etapa 10, pero el británico logró limitar las pérdidas.

Tom Pidcock del Pinarello Q36.5 se estrelló junto con su compañero Chris Harper en una curva de un descenso durante la etapa 10 del Tour de Francia. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) también se estrelló en un lugar similar.

El ciclista británico pareció resbalar en una curva del descenso del Puy Mary en los últimos 30 kilómetros de la etapa. Su compañero de equipo Chris Harper se estrelló poco después en el mismo lugar y se le vio con una mano ensangrentada.

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