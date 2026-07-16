“Me sentí muy bien estar de vuelta”, dice el corredor de Estados Unidos después de lograr un podio en pista corta y un cuarto lugar en cross-country olímpico.

El ganador de la Serie Mundial UCI MTB 2025, Christopher Blevins (Specialized Factory Racing), parece haber dejado atrás el difícil comienzo de la temporada 2026, con el impulso de regreso posterior a la lesión creciendo en la ronda de la serie en Pal Arinsal este fin de semana.

El ciclista estadounidense se estrelló durante la primera ronda en Corea del Sur y se rompió la clavícula. Regresó a las carreras de la Copa del Mundo en Lenzerheide en junio y también corrió en La Thuile, pero los esfuerzos del fin de semana en Pal Arinsal marcaron su regreso al frente del grupo.

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