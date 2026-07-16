“Me sentí muy bien estar de vuelta”, dice el corredor de Estados Unidos después de lograr un podio en pista corta y un cuarto lugar en cross-country olímpico.

El ganador de la Serie Mundial UCI MTB 2025, Christopher Blevins (Specialized Factory Racing), parece haber dejado atrás el difícil comienzo de la temporada 2026, con el impulso de regreso posterior a la lesión creciendo en la ronda de la serie en Pal Arinsal este fin de semana.

El ciclista estadounidense se estrelló durante la primera ronda en Corea del Sur y se rompió la clavícula. Regresó a las carreras de la Copa del Mundo en Lenzerheide en junio y también corrió en La Thuile, pero los esfuerzos del fin de semana en Pal Arinsal marcaron su regreso al frente del grupo.

“Es un poco diferente cuando eres bueno o cuando eres malo y sentí como una eternidad desde que regresé de una lesión, aunque solo fueron dos fines de semana corriendo hasta este, pero el nivel es tan alto que no puedes dar nada por sentado”, dijo Blevins en un video publicado en las redes sociales. “Este deporte te mantiene humilde, hay mucha gente realmente rápida y tienes que seguir trabajando en ello”.

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Blevins volvió a subir al top 20 en la carrera olímpica de cross-country (XCO) en La Thuile y luego saltó al podio en la carrera de pista corta (XCC) del viernes en Pal Arinsal.

“Me sentí muy bien estar de vuelta”, dijo el piloto de 28 años en la entrevista posterior a la carrera después de terminar en el tercer escalón del podio el viernes, detrás de su compatriota estadounidense Bjorn Riley (Scott-SRAM) y su compañero de equipo Adrien Boichis.

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“Estoy feliz de lograr ese pequeño avance, me da más hambre simplemente estar en el podio y no ganar”, añadió en la entrevista compartida en las redes sociales más tarde.

“Espero que esto me quite un poco de peso de encima y pueda volver a hacer lo que amo al frente”.

El impulso se mantuvo durante la carrera más larga de XCC del domingo, con Blevins en cuarto lugar y recordando a sus rivales que, a pesar de su ausencia forzada anterior, no debía ser subestimado.

“Me sentí como la pieza final para un regreso completo de la lesión y los desafíos de esta primavera”, dijo Blevins en una publicación en las redes sociales el lunes, recordando que hay más por venir a medida que se desarrolla este año y más allá.