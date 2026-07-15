Uno-X Mobility y Alpecin-Premier Tech se alojaron en apartamentos que uno de los usuarios calificó como “entre los peores lugares en los que me he alojado”.

Por si el interminable calor de la primera semana no fuera suficiente, varios equipos del Tour de Francia se quejaron de molestias adicionales el lunes, día de descanso, tras alojarse en alojamientos con problemas como falta de aire acondicionado, falta de WiFi, insectos y en un caso “un pequeño olor a podredumbre”.

Los ciclistas están acostumbrados a alojarse en una amplia variedad de hoteles durante el Tour, tal es el desafío de alojar a cientos de ciclistas, personal del equipo y empleados del Tour en toda Francia, pero un hotel de apartamentos en Le Lioran generó quejas de Uno-X Mobility y Alpecin-Premier Tech, mientras que, según se informa, el UAE Team Emirates-XRG y Lidl-Trek tuvieron que quedarse sin aire acondicionado en un hotel diferente.

La situación aparentemente fue peor para Uno-X y Alpecin, donde los ciclistas terminaron durmiendo afuera en el balcón en lugar de en sus habitaciones. Los hermanos Anders y Tobias Halland Johannessen publicaron fotos de su instalación al aire libre, así como un vídeo que muestra telarañas e insectos muertos en su habitación.

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Podría ser peor, esto es nuestro 🤣 pic.twitter.com/ijPNxKc69Y13 de julio de 2026

Magnus Cort, conocido por sus reseñas de hoteles en Instagram cuando está fuera de competición, publicó un desglose más detallado del hotel.

“Tiene una vista increíble y se ve bastante bien por fuera. Pero en realidad es uno de los peores lugares en los que me he alojado”, dijo, añadiendo que se había alojado en el mismo lugar hace dos años durante el Tour.

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“Esta vez no estaba completamente empapado y sólo un ligero olor a podrido. También tuvimos el lujo de tener papel higiénico seco. Tenía un lavabo en el armario que era agradable tener, así que no tuve que subir dos tramos de escaleras durante la noche.

“Es difícil decir cosas mucho más positivas sobre este lugar. Estaba sucio, no tenía aire acondicionado ni WIFI. Estaba muy usado y tenía muchas cosas rotas, como el soporte para el papel higiénico y el cabezal de la ducha. Aunque fue mejor que la última vez, solo obtendrá 1 de 7 estrellas”.

Alpecin-Premier Tech se alojó en el mismo hotel y publicó un recorrido por la habitación en Instagram con Silvan Dillier mostrando las instalaciones. Al igual que los ciclistas de Uno-X, también sacó su cama afuera y durmió bajo las estrellas. Su compañero de cuarto Tim Marsman optó por quedarse en la habitación con una unidad de aire acondicionado portátil.

Todos los hoteles del Tour de Francia son reservados y proporcionados por ASO, y hay un intento de compartir equitativamente la calidad de las habitaciones, y se espera que todos los equipos se alojen en hoteles más bonitos y más económicos.

Sin embargo, lo más importante es que los equipos están obligados a alojarse en el hotel que les han asignado: no se les permite pagar habitaciones en hoteles más bonitos, en nombre de la justicia y para no dar ninguna ventaja injusta a los equipos con mayores presupuestos.

Un hotel anticuado claramente no es lo peor que le puede pasar a una persona, pero con el calor sofocante en Francia y el tiempo extra que se pasa en el hotel durante el día de descanso, la calidad del alojamiento de algunos equipos ciertamente llegó a un punto bajo para varios corredores esta semana.