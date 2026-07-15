Uno-X Mobility y Alpecin-Premier Tech se alojaron en apartamentos que uno de los usuarios calificó como “entre los peores lugares en los que me he alojado”.

Por si el interminable calor de la primera semana no fuera suficiente, varios equipos del Tour de Francia se quejaron de molestias adicionales el lunes, día de descanso, tras alojarse en alojamientos con problemas como falta de aire acondicionado, falta de WiFi, insectos y en un caso “un pequeño olor a podredumbre”.

Los ciclistas están acostumbrados a alojarse en una amplia variedad de hoteles durante el Tour, tal es el desafío de alojar a cientos de ciclistas, personal del equipo y empleados del Tour en toda Francia, pero un hotel de apartamentos en Le Lioran generó quejas de Uno-X Mobility y Alpecin-Premier Tech, mientras que, según se informa, el UAE Team Emirates-XRG y Lidl-Trek tuvieron que quedarse sin aire acondicionado en un hotel diferente.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: