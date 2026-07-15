Charly Wegelius, gerente de EF Education-EasyPost, reflexiona sobre las sorpresas pasadas en escaladas remotas y variadas

El martes, el Tour de Francia encabeza una serie de ascensos variados a través del Macizo Central en el centro-sur de Francia, y si alguna vez quiso tener una indicación de cuán sorprendentes tienden a ser las escaladas de la región, retroceda el reloj hasta 2020.

En la etapa 13 hasta Puy Mary-Pas de Peyrol ese año, Dani Martínez consiguió una victoria inesperada para EF Education-EasyPost, logrando una escapada temprana y sobreviviendo a una serie de ataques antes de vencer a Lennard Kämna para ganar su primera etapa en un Gran Tour.

Charly Wegelius, director del equipo EF Education-EasyPost, sabe de primera mano cómo la zona de valles escondidos y subidas inesperadamente empinadas que conservan un encanto del viejo mundo ligeramente mohoso pueden alterar el Tour de Francia.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

“Irónicamente, no estuvo particularmente bien el día anterior, así que le dimos un papel libre para ver cómo le iba”, recordó Wegelius. ciclismonoticias.

“Entonces ellos actuaron como los aplaudidores desde el principio, y él también estuvo ahí desde el principio.

te puede gustar



No se sorprenda por el dominio inicial de Pogačar, la historia muestra que así es como todos los ganadores del Tour de Francia en serie triunfan – análisis de Philippa York



Ineos con problemas de liderazgo, Seixas y Del Toro con terreno que recuperar: análisis de la general antes de la triple carrera de montaña en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes



La importancia de un regalo de Tadej Pogačar en la carrera contra Vingegaard por la supremacía del Tour de Francia – Análisis de la general Barcelona Grand Départ

“Recuerdo muy bien el final. Era muy empinado y uno de esos finales donde no podían poner mucha infraestructura debido a la geografía, así que pensé: '¿Es esto realmente todo?'”

La naturaleza remota del Puy Mary se hizo más evidente en medio del Tour de Francia retrasado por la pandemia de ese año, sin que se permitiera reunirse a los fanáticos.

Muchos espectadores presenciaron a Tadej Pogacar dejar caer a Jonas Vingegaard en el Puy Mary en 2024, solo para que los dos se reunieran en la siguiente ascensión. Luego, Vingegaard sorprendió a Pogačar al vencerlo en Le Lioran en un sprint de dos.

Wegelius dice que esta región se presta a etapas impredecibles.

“No es sólo lo que hicimos con Dani. Esta es la parte del país donde (el ganador de etapa del Tour de Francia de 1995) Laurent Jalabert consiguió diez minutos sobre (el cinco veces ganador general) Miguel Indurain”.

Qué leer a continuación



Avance de la etapa 10 del Tour de Francia: los Emiratos Árabes Unidos utilizarán la escena de la derrota de Tadej Pogačar en 2024 en Le Lioran como 'fuente de motivación adicional'



Dio la casualidad de que la carrera general cobra vida en las subidas del Macizo Central durante la etapa 10 del Tour de Francia



Jonas Vingegaard lo intentará, pero en realidad nadie alterará el espectáculo de Tadej Pogačar en el Tour de Francia – análisis de Philippa York

El momento de la etapa del martes también podría aumentar las posibilidades de que ocurra algo inesperado.

“Sabes que la etapa después de un día de descanso puede ser extraña, y sabes que el centro de Francia a menudo puede ser mucho más dramático que los Alpes. Creo que es un terreno mucho más variado, un terreno en el que puedes usar un equipo: es territorio de emboscada”, explicó Wegelius.

“Las subidas más largas dividen al grupo durante una etapa, y luego la gente se adapta al esfuerzo. Aquí es mucho más variado y siempre ha habido etapas interesantes”.

En cuanto a si algo podría pasarle a otro potencial cinco veces ganador del Tour como Pogačar el martes, Wegelius no lo descarta por completo.

“Es una etapa en la que todo puede pasar, a lo grande”, dice Wegelius. “Creo que todos tenemos la tendencia a pensar que el status quo en la vida continuará para siempre, pero nunca es así. ¿Hay mucha evidencia para pensar que se romperá? No. ¿Pero es imposible? No.

“Estás hablando de Indurain, y nadie pensó que eso (el cracking de Indurain) sucedería tampoco”.

EF Education-EasyPost tiene más que ganar luchando por victorias de etapa que en la batalla general, pero conseguir que los corredores lleguen a la escapada no es sencillo.

Wegelius dice que ya no importa si alguien como Pogačar o Vingegaard tiene un control firme sobre la general. Hay demasiados intereses en juego al lograr la ruptura.

“En la mayoría de situaciones, incluso cuando hay un líder claro en la general, la importancia de las otras competiciones también influye en la carrera”, argumenta.

“Luego, a medida que avanzamos en la carrera, comenzamos este proceso de dar saltos en el que corredores de alta calidad se escapan para tratar de entrar entre los 10 primeros en la general, por lo que siempre hay una fuente de velocidad en el pelotón”.

Parece poco probable que el calor abrasador que ha afectado al Tour de Francia 2026 casi a diario, obligando incluso a los organizadores a acortar la etapa 9, ralentice las cosas.

“Este tipo de clima es como cualquier otro tipo de clima extremo. En un sentido, es el mismo para todos. Por otro, afecta a los diferentes ciclistas de manera diferente”.

“Pero es lo mismo que el frío y la lluvia, hay algunos corredores a los que les va bien, otros a los que les va genial. Obviamente afecta a todos, pero de maneras muy diferentes”.

EF Education-EasyPost ha tenido algunos puntos altos en el Tour de este año, con Alex Baudin disfrutando de un período con el maillot de lunares y Sean Quinn en una buena posición en la general antes de la etapa del Tourmalet.

El líder del equipo, Richard Carapaz, está más de 15 minutos abajo en la clasificación después de una primera mitad de temporada llena de altibajos, pero Wegelius espera que él participe en la acción. “Fue muy difícil establecer objetivos claros. Pero la moraleja de la historia es que en este momento le va bien.

“Creo que se puede decir que hemos estado presentes cuando teníamos una oportunidad realista de estarlo, y espero que así continúe”, concluyó Wegelius. Y si en el proceso uno de sus corredores hace lo mismo que Martínez y sorprende a la dirección de la EF el martes, Wegelius seguramente no se quejará.