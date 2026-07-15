Charly Wegelius, gerente de EF Education-EasyPost, reflexiona sobre las sorpresas pasadas en escaladas remotas y variadas

El martes, el Tour de Francia encabeza una serie de ascensos variados a través del Macizo Central en el centro-sur de Francia, y si alguna vez quiso tener una indicación de cuán sorprendentes tienden a ser las escaladas de la región, retroceda el reloj hasta 2020.

En la etapa 13 hasta Puy Mary-Pas de Peyrol ese año, Dani Martínez consiguió una victoria inesperada para EF Education-EasyPost, logrando una escapada temprana y sobreviviendo a una serie de ataques antes de vencer a Lennard Kämna para ganar su primera etapa en un Gran Tour.

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