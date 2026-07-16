La gran esperanza de Francia emprende un viaje hacia lo desconocido más allá del día de descanso después de su primera temporada corriendo nueve días seguidos.

Junto con la selección nacional de fútbol en la Copa del Mundo, este mes las ambiciones deportivas de la nación francesa residen en el fenómeno adolescente Paul Seixas, que se enfrenta al Tour de Francia por primera vez.

Aunque las mayores dificultades de la carrera se encuentran en las 11 etapas por venir, el joven de 19 años ha superado admirablemente los desafíos de sus primeros nueve días en el Tour. Antes de una dura especial con perfil de diente de sierra a través del Macizo Central en la etapa 10, ocupa el sexto lugar en la general, a 28 segundos del podio.

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