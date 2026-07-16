La gran esperanza de Francia emprende un viaje hacia lo desconocido más allá del día de descanso después de su primera temporada corriendo nueve días seguidos.

Junto con la selección nacional de fútbol en la Copa del Mundo, este mes las ambiciones deportivas de la nación francesa residen en el fenómeno adolescente Paul Seixas, que se enfrenta al Tour de Francia por primera vez.

Aunque las mayores dificultades de la carrera se encuentran en las 11 etapas por venir, el joven de 19 años ha superado admirablemente los desafíos de sus primeros nueve días en el Tour. Antes de una dura especial con perfil de diente de sierra a través del Macizo Central en la etapa 10, ocupa el sexto lugar en la general, a 28 segundos del podio.

Más allá de la etapa 10 hay una contrarreloj de 26 km y cinco etapas de montaña, incluida una visita a los picos legendarios del Col du Galibier y L'Alpe d'Huez.

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hablando con Ciclismo'Actu En el día de descanso del lunes, su director deportivo en Decathlon CMA CGM, Julien Jurdie, describió la trayectoria de Seixas hasta el momento como “extremadamente positiva”, mientras que la victoria de etapa al sprint de Olav Kooij en Pau también ayudó a aliviar algo de presión.

“Ganar una etapa en la primera semana quita una gran cantidad de presión. No muchos equipos han ganado una etapa hasta ahora, así que es un verdadero alivio”, dijo Jurdie después de la etapa 9.

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Tadej ¿quién? La manía de Paul Seixa se está apoderando de su país de origen antes del Tour de Francia, y el joven de 19 años la está abrazando plenamente.

“Hemos rendido bien prácticamente todos los días, ya sea con Olav o con Paul en las etapas importantes para la clasificación general. Ha sido una primera semana muy buena.

“(En la etapa 9), sufrimos mucho y el ritmo era muy alto. Realmente no entendíamos por qué UAE iba tan duro detrás de la escapada, pero nos vino bastante bien, ya que Johannessen y Pidcock estaban delante. Al final, ha sido una gran primera semana”.

Jurdie dijo que Seixas lo está pasando bien hasta el momento. Es la primera vez en su vida que corre nueve días seguidos, por lo que cada etapa más allá del día de descanso es otra barrera rota y un viaje hacia lo desconocido.

“Es la primera vez en su joven carrera que ha corrido nueve etapas seguidas. Sinceramente, en la radio dijo que se sentía bien y que nunca pareció tener problemas. Esto demuestra que se ha recuperado bien durante esta primera parte del Tour”, afirmó.

“Todo pinta bien. El día de descanso llega en el momento adecuado. Esto también permitirá que el personal se recupere, ya que este calor también los está poniendo a prueba.

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“Nos recuperaremos con calma y nos centraremos en una segunda semana que promete ser muy importante, especialmente con la etapa del martes terminando en Le Lioran y las condiciones meteorológicas que se espera que sigan siendo difíciles. Será otro día en el que puede pasar cualquier cosa”.

Además del gran bloque de carreras, los días de descanso también son una experiencia nueva para Seixas. El lunes se gestionó cuidadosamente antes de otro día desafiante en la carrera hacia Le Lioran.

En la décima etapa, el pelotón afrontará siete subidas importantes y 3.800 metros de desnivel a lo largo de 166,6 kilómetros a través del calor aún abrasador del centro de Francia.

“Los días de descanso siempre son complicados, especialmente cuando inmediatamente sigue una carrera importante. No podemos permitirnos el lujo de ser complacientes, como se dice en el ciclismo. Analizaremos los datos y decidiremos cuál es el mejor programa”, dijo Jurdie.

“No hay presión (tampoco sobre Matthew Riccitello). Le dejaremos recuperarse a su propio ritmo. Si vuelve a su mejor nivel durante la tercera semana, será una verdadera ventaja”.

“Lo vi terminar la Vuelta el año pasado en excelente forma durante una tercera semana muy difícil. Si está allí en ese momento, especialmente en la lucha por la camiseta blanca y terminar entre los cinco primeros, será un activo muy importante junto a Paul”.