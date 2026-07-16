'Al final del Tour todos los equipos tendrán el mismo número de estrellas de hotel', dice Christian Prudhomme

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, respondió a las críticas sobre la calidad de los hoteles de los equipos de Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) explicando que todos los equipos reciben el mismo trato mediante un sistema de asignación de hoteles cuidadosamente calculado.

Halland Johannessen publicó vídeos en las redes sociales sobre la mala calidad de su habitación y sugirió que durmiera bajo las estrellas en una terraza por falta de aire acondicionado. Alpecin-Premier Tech y Picnic-PostNL se alojaron en el mismo hotel y apartamentos de la estación de esquí y también se quejaron de la mala calidad del hotel y de los apartamentos.

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