'Al final del Tour todos los equipos tendrán el mismo número de estrellas de hotel', dice Christian Prudhomme

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, respondió a las críticas sobre la calidad de los hoteles de los equipos de Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) explicando que todos los equipos reciben el mismo trato mediante un sistema de asignación de hoteles cuidadosamente calculado.

Halland Johannessen publicó vídeos en las redes sociales sobre la mala calidad de su habitación y sugirió que durmiera bajo las estrellas en una terraza por falta de aire acondicionado. Alpecin-Premier Tech y Picnic-PostNL se alojaron en el mismo hotel y apartamentos de la estación de esquí y también se quejaron de la mala calidad del hotel y de los apartamentos.

Según se informa, el UAE Team Emirates-XRG también durmió en un hotel sin aire acondicionado adecuado, pero está patrocinado por Eight Sleep, que proporciona a los ciclistas un sistema de cápsulas especial que cabe en la cama como una funda de colchón y puede proporcionarles refrigeración para ayudarlos a dormir.

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“No me picaron arañas, pero no fue agradable, eso seguro”, dijo el director deportivo de Alpecin, Christoph Roodhooft. esporza.

“Tiene que haber una especie de mínimo saludable en cuanto a calidad, limpieza y ubicación. Llegas a un hotel así y es lo que es. No puedes irte. Estaba por debajo de todos los estándares, pero quejarse no ayuda”.

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Prudhomme dijo al canal de radio francés ICI que ASO reserva 1.850 plazas de hotel para cada etapa y a menudo tiene dificultades para encontrar suficientes hoteles de calidad para los equipos, especialmente en zonas remotas de Francia, como el Macizo Central.

Los vídeos de Halland Johannessen se hicieron virales e intentó retroceder al inicio de la etapa 10.

“El Tour es una aventura y la hemos aprovechado aún más”, dijo a Sporza.

“Disfrutamos de una noche bajo el cielo estrellado. El hotel no era precisamente lujoso, pero dormir al aire libre era un poco mejor. Había menos insectos y mosquitos allí que en nuestras habitaciones.”

Prudhomme elogió a Uno-X Mobility como equipo, pero claramente no le hizo gracia. “Si queremos que la carrera visite partes hermosas de Francia y tenga etapas hermosas, significa que a veces no hay hoteles de cinco estrellas en todas partes”, dijo Prudhomme. ICIexplicando cómo los organizadores del Tour reparten los hoteles de los equipos.

“Me preguntaron por qué reservamos las habitaciones para los equipos. Es porque somos los únicos que podemos garantizar la igualdad entre los equipos en el Tour”, dijo.

“Al final del Tour, todos los equipos tendrán el mismo número de estrellas de hotel; tendrán la misma distancia desde el hotel hasta la salida de etapa y desde la meta de etapa hasta el hotel. En la montaña, todos los equipos permanecen a la misma altitud. Sólo el organizador puede hacerlo porque los equipos siempre defenderán sus propios intereses”.