El danés pierde tiempo extra en el último intento por terminar después de trabajar mucho en la persecución de la general detrás del conquistador esloveno.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) perdió otros 54 segundos ante su eterno rival Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) en la etapa 10 del Tour de Francia, ya que el danés no pudo hacer nada ante el ataque ganador de etapa del esloveno en la subida final a Le Lioran.

Pogačar ganó por 32 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, pero esos 32 segundos fueron para el segundo clasificado, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), y Vingegaard terminó último de ese grupo, otros 12 segundos detrás después de parecer vacío en la final. Había trabajado mucho en la persecución, lo que posiblemente le costó los últimos cientos de metros, ya que no pudo acelerar cuando los otros corredores corrieron para obtener segundos extra.

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Vingegaard lidera la persecución por delante de Seixas, Evenepoel, Lipowitz y Ayuso