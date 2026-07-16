El danés pierde tiempo extra en el último intento por terminar después de trabajar mucho en la persecución de la general detrás del conquistador esloveno.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) perdió otros 54 segundos ante su eterno rival Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) en la etapa 10 del Tour de Francia, ya que el danés no pudo hacer nada ante el ataque ganador de etapa del esloveno en la subida final a Le Lioran.

Pogačar ganó por 32 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, pero esos 32 segundos fueron para el segundo clasificado, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), y Vingegaard terminó último de ese grupo, otros 12 segundos detrás después de parecer vacío en la final. Había trabajado mucho en la persecución, lo que posiblemente le costó los últimos cientos de metros, ya que no pudo acelerar cuando los otros corredores corrieron para obtener segundos extra.

Vingegaard hizo lo suficiente para mantenerse segundo en la general, pero ahora tiene un déficit de 3:36 respecto a Pogačar y está solo 30 segundos por delante del tercer clasificado, Evenepoel.

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“Cuando él (Pogačar) se fue, me di cuenta de que tenía que seguir mi propio ritmo. A partir de ahí pensé que iba a ser una contrarreloj para mí hasta la meta, pero afortunadamente para mí pude conseguir un poco de ayuda en la última subida”, dijo Vingegaard a los periodistas y cámaras de televisión en la meta.

“Creo que es un buen día para nosotros, pero podría ser mucho peor, eso seguro”.

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El día montañoso hasta Le Lioran parecía que podría haber sido un día de escapada, pero el UAE Team Emirates-XRG claramente no quería un respiro en la batalla de la general y detuvo los ataques para preparar una pelea general en las subidas finales.

Con más ascensos medios al Macizo Central que a las montañas de los Pirineos o los Alpes, el estilo más contundente ciertamente se adaptaba más a las habilidades de Pogačar que a las de Vingegaard, lo que sin duda ayudó a moderar su reacción.

“Creo que al final no fue un día tan malo. Las subidas más cortas como ésta no son lo que mejor me conviene, así que obviamente tuve que luchar hoy”, dijo. “Salir con una pérdida menor como esta es algo con lo que puedo estar feliz”.

Tampoco hubo demasiada frustración por perder tiempo en el sprint final, ya que estar en un grupo más grande de corredores de la general finalmente ayudó a Vingegaard a llegar a la meta.

“No, en absoluto”, dijo cuando se le preguntó si estaba frustrado por haber llegado a la meta justo al final. “También me ayudaron durante la última subida, así que gracias a ellos. Luego, una vez que se hizo más empinado, dije: 'Está bien, voy a hacer mi ritmo, lo que puedo hacer hasta la cima y hasta la meta'. Comenzaron a correr, así que solo quería llegar a la meta lo más rápido posible”.

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El apoyo de Vingegaard sufrió un golpe al principio de la etapa cuando Matteo Jorgenson se estrelló en una curva en los últimos 30 km, lo que significa que tuvo que depender principalmente de Davide Piganzoli, quien fue un compañero clave para el danés en el Giro de Italia pero una convocatoria tardía para el equipo del Tour de Francia.

Cuando Pogačar atacó en los últimos 10 km de la etapa, Vingegaard todavía tenía a Piganzoli con él, pero simplemente no tenía nada que ofrecer para intentar seguir o cerrar el movimiento. Al instalarse en el grupo perseguidor de otros contendientes de la general, ninguno de ellos pudo hacer mucho para perseguir a Pogačar, aunque limitaron sus ganancias a menos de un minuto.

A pesar de estar en una posición nada ideal después de 10 etapas, el dos veces ganador Vingegaard se mostró, como suele ocurrir, optimista y no se vio derrotado por más pérdidas de tiempo.

“Creo que mis piernas están mejorando y espero con ansias las subidas más largas”, dijo. “Ojalá podamos pasar algunas buenas semanas”.

Sin embargo, si las próximas semanas pueden ser lo suficientemente buenas como para revertir un déficit de 3:36 es otra cuestión.

La etapa del martes ofreció un marcado contraste con la última vez que el Tour terminó en Le Lioran, cuando Vingegaard venció a Pogačar en un sprint de dos hombres en 2024.

“Estamos aquí para ganar”





A diferencia de las etapas anteriores, donde Vingegaard persiguió a Pogačar en solitario, el martes se unió a sus compañeros rivales de la general, pero hubo una cooperación mixta en el grupo, con Visma DS Marc Reef sugiriendo que algunos corredores ya están compitiendo solo por lugares en el podio, no por el maillot amarillo.

“Sabíamos que había una parte en la que tal vez podríamos trabajar juntos para cerrar la brecha, así es también como motivamos a Jonas, se acercaron, pero en la última subida la brecha volvió a aumentar y fue difícil remontar”, explicó Reef sobre la persecución.

“En el primer momento sí (trabajaron juntos)”, continuó. “Pero también creo que están luchando por el podio, y esa es su decisión. Estamos aquí para ganar y así es como motivamos a Jonas, también hablamos de ello ayer, para seguir luchando hasta la línea y eso es algo que él hizo, así que no se arrepiente”.

Dentro del campo de Visma existe claramente un equilibrio entre ver la realidad de que Pogačar está actualmente un nivel por encima, pero tampoco conformarse con competir por el segundo lugar.

“En este momento, Pogačar es mucho más fuerte y muchas felicidades para él, pero aún no estamos en París y seguiremos luchando, pero también tenemos que ser realistas, por supuesto”, dijo Reef.

“Creo que fue un día muy duro. Jonas hizo un gran trabajo, luchó hasta la línea de meta, pero Pogačar fue más fuerte”, fue su resumen de la última batalla entre los eternos rivales.