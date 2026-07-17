El ex ganador de múltiples etapas todavía está mejorando su condición física después de un largo período de recuperación de lesiones en la muñeca rota.

El veterano todoterreno australiano Michael Matthews ha defendido la incesante búsqueda del UAE Team Emirates-XRG de ganar etapas en el Tour de Francia 2026, en lugar de simplemente aspirar a la victoria general de Tadej Pogačar.

Los Emiratos Árabes Unidos sorprendieron a sus rivales cuando presionaron con fuerza detrás de una escapada que no contenía ningún contendiente general en la etapa 9, aunque en realidad no captaron el movimiento pero los mantuvieron a raya, y luego repitieron la estrategia con un efecto aún más impresionante en la etapa 10, tambaleándose a mitad del día y preparando a Pogačar para la victoria.

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