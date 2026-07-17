El ex ganador de múltiples etapas todavía está mejorando su condición física después de un largo período de recuperación de lesiones en la muñeca rota.

El veterano todoterreno australiano Michael Matthews ha defendido la incesante búsqueda del UAE Team Emirates-XRG de ganar etapas en el Tour de Francia 2026, en lugar de simplemente aspirar a la victoria general de Tadej Pogačar.

Los Emiratos Árabes Unidos sorprendieron a sus rivales cuando presionaron con fuerza detrás de una escapada que no contenía ningún contendiente general en la etapa 9, aunque en realidad no captaron el movimiento pero los mantuvieron a raya, y luego repitieron la estrategia con un efecto aún más impresionante en la etapa 10, tambaleándose a mitad del día y preparando a Pogačar para la victoria.

Matthews, un especialista en escapadas y finalizador rápido con múltiples victorias en las tres Grandes Vueltas de su amplio palmarés, se está recuperando actualmente para recuperar su mejor condición después de una primavera gravemente afectada por una grave caída en el entrenamiento. En el accidente, Matthews se fracturó huesos en ambas muñecas y luego tuvo que pasar semanas alejado de la competencia.

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El hombre de 35 años volvió a competir en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y luego añadió el Tour de Suiza a su programa, y ​​ahora aspira a sumar una quinta victoria de etapa en el Tour de Francia a las que ya ganó en 2022, 2017 y 2016.

Sin embargo, hasta ahora sus mejores resultados han sido un séptimo puesto en Ussel, pero como reconoció Matthews ciclismonoticias Antes del inicio de la etapa 11, todavía tenía “sentimientos encontrados” sobre cómo le iba.

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“Desde donde vengo hasta donde estoy ahora es obviamente una bendición disfrazada, pero cuando estás aquí, siempre quieres más”, explicó.

“Se requirió mucho trabajo para volver a la forma en la que estoy, así que espero tener la oportunidad de que todo el trabajo que he hecho para llegar a este punto dé sus frutos. Ha sido una montaña rusa hasta ahora, pero aún quedan algunas etapas por recorrer”.

Matthews no es alguien que se ande con rodeos cuando se trata de su condición y afirma categóricamente que hasta ahora: “Ha habido muchos días malos y sólo unos pocos buenos.

“Se trata simplemente de no tener esas carreras (pre-Tour)”, explica, “cuando estás empujando a tu cuerpo todos los días por encima del límite al que está acostumbrado a entrenar o competir, entonces, obviamente, la recuperación no es tan buena, y simplemente te estás golpeando a ti mismo todos los días.

“Así que ha habido algunos días buenos, pero desafortunadamente, hasta ahora probablemente haya más días malos que buenos”.

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Afortunadamente, el calor extremo ya no es un factor tan importante en el Tour, pero Matthews dice que si bien nadie es inmune a esos desafíos, cuando se combina con un período de recuperación prolongado, “lo ha hecho aún más difícil para mí individualmente”. Como resultado, su objetivo actual es mirar hacia el final de la segunda semana y bien entrada la tercera para ver cuáles podrían ser sus mejores opciones de éxito.

“Lo hemos intentado todos los días”, dice el corredor de Jayco-AlUla, “pero obviamente cuando los UAE corren como lo hacen, es difícil, y luego las etapas de sprint están muy controladas. No ha habido tantas etapas para mí hasta ahora”.

“Es el Tour de Francia, no puedes elegir qué etapas planean para ti, así que tienes que tomar lo que venga. Desafortunadamente, muchas de las etapas que me van a convenir de alguna manera serán desde la escapada, y no siempre está garantizado que llegues a la escapada. Así que básicamente tienes que intentarlo y volver a intentarlo en cada etapa, y ver qué surge”.

Sobre el papel, la segunda y tercera semana del Grand Tour tienden a ser donde las escapadas tienen más éxito: la única en la primera fue donde ganó Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), en la etapa 9. Pero Matthews dice que aunque la batalla por el amarillo casi ha terminado, dado el dominio de Pogačar, no hay diferencia en las etapas montañosas o montañosas si las escapadas lograrán despejar la carrera. Más bien, es la actitud del equipo del líder la que realmente influye en el resultado.

“No creo que realmente cambie mucho. Quiero decir, cuando los Emiratos Árabes Unidos están compitiendo como lo hacen y están en una forma tan increíble, siempre van a seguir compitiendo para ganar las etapas que les convienen, obviamente”.

“Los velocistas tendrán su fiesta en los próximos días. Pero con lo dura que ha sido la carrera hasta ahora, creo que los velocistas y los equipos de velocistas van a estar un poco cansados. Así que seguramente esperaría una pelea más grande por la escapada en las próximas etapas”.

Sin embargo, Matthews se mantiene firme en que, a pesar de las quejas que ocasionalmente surgen de algunos sectores sobre el dominio de los Emiratos Árabes Unidos y la retirada de los frenos, el equipo de Pogačar está en todo su derecho de hacerlo. Además, está de acuerdo en que ningún equipo bendecido con esa capacidad de ganar etapas dejaría de intentarlo.

“No. 100%, creo que cualquier equipo en su situación haría lo mismo. Estamos aquí para ganar carreras de bicicletas, nos pagan por ganar carreras de bicicletas, y eso es lo que nuestros patrocinadores quieren, que ganemos tanto como sea posible.

“No necesariamente les importa que el pelotón u otras personas estén descontentas porque estás ganando mucho”, argumentó Matthews antes de preguntar retóricamente: “Entonces, si tienes los recursos para hacerlo, ¿por qué no?”.