Unos 30 corredores quedaron fuera de carrera en las difíciles condiciones de la meseta tibetana en la etapa 5 del miércoles, mientras que la etapa 6 del jueves se canceló después de 40 km.

Los corredores del Tour de Francia pueden estar luchando contra el calor en este momento, pero otro clima extremo se está desarrollando actualmente en el Tour del Magnífico Qinghai, que no ha disfrutado exactamente del calor del verano en los últimos dos días.

Ya en la etapa 5, las publicaciones en las redes sociales de la carrera 2.Pro estaban llenas de cielos grises, lluvia, aguanieve y corredores (incluso aquellos que habían venido desde mediados del invierno australiano) temblando en las condiciones heladas y golpeándose las manos para intentar recuperar la sensación en los dedos entumecidos. Las condiciones eran tan duras que una treintena de corredores abandonaron o no alcanzaron el tiempo recortado en la quinta etapa.

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Las etapas restantes brindarán oportunidades para intentar reducir la brecha, si el clima no las estropea nuevamente, ya que la etapa 7 de 130 km contiene la subida hors catégorie Tongbaoshan que llevará a los corredores hasta 4.000 m, y la etapa 8 sube el paso de montaña Riyueshan de categoría 3 con un máximo de 3.470 m.