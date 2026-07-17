Unos 30 corredores quedaron fuera de carrera en las difíciles condiciones de la meseta tibetana en la etapa 5 del miércoles, mientras que la etapa 6 del jueves se canceló después de 40 km.

Los corredores del Tour de Francia pueden estar luchando contra el calor en este momento, pero otro clima extremo se está desarrollando actualmente en el Tour del Magnífico Qinghai, que no ha disfrutado exactamente del calor del verano en los últimos dos días.

Ya en la etapa 5, las publicaciones en las redes sociales de la carrera 2.Pro estaban llenas de cielos grises, lluvia, aguanieve y corredores (incluso aquellos que habían venido desde mediados del invierno australiano) temblando en las condiciones heladas y golpeándose las manos para intentar recuperar la sensación en los dedos entumecidos. Las condiciones eran tan duras que una treintena de corredores abandonaron o no alcanzaron el tiempo recortado en la quinta etapa.

La carrera describió en Instagram que había sido un “día brutal en la meseta tibetana. Los corredores lucharon contra temperaturas gélidas y una lluvia implacable de principio a fin, lo que la convirtió en una verdadera prueba de resistencia”.

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Y si bien es posible que tanto los ciclistas como los organizadores y los espectadores hayan disfrutado de secarse y descongelarse después de la etapa del miércoles, resulta que el jueves se avecinaba otra prueba de resistencia.

A pesar de ser pleno verano en China, las condiciones ciertamente no mejoraron para la etapa 6 de 233 km, ya que la carrera subió rápidamente a más de 3.500 m en el Sangchi Tunbao de categoría 2 y luego subió aún más en el paso de montaña Nanshan Luohe.

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En ese momento, Cyrus Monk (FINX-SCOM-Hengxiang Cycling), que había estado persiguiendo la fuga toda la semana, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Sabre), Diego Bracalente (MBH Bank CSB Telecom Fort), Alexander Konychev (China Anta-Mentech Cycling) y Jonas Rapp (FINX-SCOM-Hengxiang Cycling) se habían escapado al frente, pero ese lanzamiento fracasó rápidamente cuando estaban en la cima del paso, y con solo Transcurridos 40 kilómetros de etapa la carrera fue suspendida.

🚨 ¡La carrera será cancelada en la cima del 2º KOM de hoy! Las condiciones climáticas en este momento son demasiado malas para continuar. #TOMQ2026 https://t.co/yYRI6CkswM pic.twitter.com/iIjUULCOwV16 de julio,

Ahora quedan dos etapas de la carrera de ocho etapas y, dado que quedan menos de cien de los 150 participantes, muy pocos de los equipos tienen un equipo completo en la carrera. Al final de la etapa 5, Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu) lideraba la general y tiene un equipo casi completo para ayudarlo a defender su liderato, con Jan Castellón (Caja Rural-Seguros RGA) el más cercano a nueve segundos.

Las etapas restantes brindarán oportunidades para intentar reducir la brecha, si el clima no las estropea nuevamente, ya que la etapa 7 de 130 km contiene la subida hors catégorie Tongbaoshan que llevará a los corredores hasta 4.000 m, y la etapa 8 sube el paso de montaña Riyueshan de categoría 3 con un máximo de 3.470 m.