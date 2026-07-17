El ciclista estadounidense apoya a Paul Seixas en el Tour antes de repetir su desafío general en la Vuelta a España

Matthew Riccitello no podría estar más feliz que estar en su primer Tour de Francia (como dice el escalador estadounidense, “ha estado a la altura de las expectativas”), pero también sabe que está en su propia carrera contra el tiempo para estar en óptimas condiciones para las etapas de montaña venideras.

Al principio de la etapa 3, Riccitello fue una de las víctimas de un accidente masivo que involucró a muchos corredores diferentes, incluidos Mathias Vacek (Lidl-Trek) y el doble ganador de etapa del Tour 2025, Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

Al igual que Arensman el año pasado, el corredor del Decathlon CMA CGM buscará brillar en las etapas de montaña, pero con el único objetivo de ayudar al líder del equipo y contendiente general Paul Seixas. Y como dijo Riccitello ciclismonoticias Antes de la etapa 11, tras su caída incluso antes de que la carrera abandonara Catalunya, la máxima prioridad ahora es volver a estar en plena forma antes de las grandes etapas de montaña del próximo fin de semana.

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“No me he sentido como yo desde la caída en la tercera etapa, pero me siento cada vez mejor, y ayer comencé a tener algunas sensaciones positivas, así que espero que siga así”, dijo Riccitello.

“Sabía que me sentía bien al comenzar la carrera y esa forma no desaparece simplemente, así que estoy seguro de que me quitaron un poco de porcentaje”.

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“Pero no es que se haya ido y nunca volverá, así que tengo que ser paciente y esperar y, sí, ya me sentía mejor ayer” – en la etapa 10 a través del Macizo Central – “así que todo debería estar bien y podré estar allí para Paul en las altas montañas”.





La buena noticia para Riccitello es que en las etapas 11 y 12, los velocistas están pasando a primer plano: Olav Kooij ya aseguró una victoria para el equipo en Pau, aliviando la presión colectiva de las expectativas y quedando segundo en Nevers. El jueves en Chalon-sur-Saône, es posible que haya más por venir en ese frente.

Las responsabilidades de Riccitello en tales etapas son mínimas. “No hay mucho que pueda hacer en la salida para Olav”, dice con una leve sonrisa dado su físico de escalador absoluto, “no está en mis características, así que seguro que puedo esperar con ansias los próximos días”. Y mientras tanto, intenta recuperar algo más para los retos que se avecinan.

Ya sea en montaña o en llanura, Riccitello desempeñará un papel puramente de equipo este mes de julio, y su segundo Gran Tour en septiembre en España ofrecerá un conjunto de objetivos mucho más individuales. Regresará a la Vuelta a España, donde el año pasado el joven de 24 años ganó la clasificación de mejor corredor joven y obtuvo el quinto lugar en la general.

“El Tour siempre fue para Paul, estar allí en las altas montañas para Paul”, explica.

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“Así que ahora mismo, todo está centrado en el Tour, pero el plan es ir a la Vuelta y competir allí para la general. Pero sí, dejemos esto de lado primero”.

Cuando Riccitello regrese a España, lo hará con más de 12 meses de grandes resultados en su palmarés. El verano pasado ganó su primera carrera por etapas profesional en Europa, el Sibiu Tour, y luego siguió con su camiseta BYR y entre los cinco primeros del Grand Tour en la Vuelta en septiembre pasado, una primera victoria general en la casa del equipo en Francia en el Tour de la Provence este febrero y luego una primera victoria de un día en el Tour du Jura en abril.

Para culminar todo esto, por supuesto, está participando en el Tour de Francia, donde, según él, el ambiente es muy especial, especialmente compitiendo para una estrella local como Seixas.

“Ha estado a la altura de las expectativas. Quiero decir, antes de la carrera todos hablaban de lo grande que es en comparación con otras carreras y estuvo a la altura de eso, pero ha sido una experiencia genial”, dice, sobre una carrera en la que está haciendo su debut junto a Seixas y otros en el equipo.

“Es el primer Tour para Olav y para Daan (Hoole) también, así que es algo nuevo para todos nosotros, todos estamos pasando por la misma experiencia juntos. Es súper especial, algo que debemos intentar disfrutar tanto como podamos”.