El ciclista estadounidense apoya a Paul Seixas en el Tour antes de repetir su desafío general en la Vuelta a España

Matthew Riccitello no podría estar más feliz que estar en su primer Tour de Francia (como dice el escalador estadounidense, “ha estado a la altura de las expectativas”), pero también sabe que está en su propia carrera contra el tiempo para estar en óptimas condiciones para las etapas de montaña venideras.

Al principio de la etapa 3, Riccitello fue una de las víctimas de un accidente masivo que involucró a muchos corredores diferentes, incluidos Mathias Vacek (Lidl-Trek) y el doble ganador de etapa del Tour 2025, Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

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Matthew Riccitello y Paul Seixas viajando juntos durante la 52.ª Volta ao Algarve em Bicicleta 2026 (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)