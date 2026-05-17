'Hice Blockhaus en 2022 en mi primer Giro y fue horrible. Entonces apenas podía recuperarlo”, dice el austriaco después de un impresionante segundo puesto en la etapa 7.

Felix Gall (Decathlon CMA CGM) surgió como el mayor contendiente de Jonas Vingegaard en el Giro de Italia después del primer final en cumbre de la carrera de 2026, terminando segundo detrás del danés en la cima de Blockhaus con solo un estrecho déficit de 13 segundos.

Vingegaard y su equipo Visma-Lease a Bike tomaron el control de la carrera en los 13,6 km, antes de lanzar su primer ataque a 5,5 km de la cima. Sólo Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) pudo seguirle, pero se estiró demasiado y cayó un kilómetro más tarde, antes de perder varias posiciones en los últimos 4 km.

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Después de su gran día en el Giro, Gall ocupa el tercer lugar en la general, 3:34 detrás de la maglia rosa Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), quien pasó un montón de tiempo en las brutales pendientes expuestas de Blockhaus, pero solo 17 segundos detrás de Vingegaard, y con una diferencia de al menos 51 segundos con respecto a todos sus otros rivales de la general.

Con un resultado entre los cinco primeros en el Tour de Francia ya en su palmarés, el austriaco Gall se encuentra entre los mejores escaladores puros del mundo y también ganó la etapa reina del Tour 2023 en la cima del Col de la Loze. Sin embargo, sabe que Vingegaard tiene una gran ventaja sobre él: la contrarreloj.

Con violentos vientos cruzados que azotaron a los corredores durante todo el camino hasta el expuesto bruto de Abrusseze, Gregor Mühlberger tuvo un gran trabajo asegurando que su compatriota estuviera protegido de los elementos durante el mayor tiempo posible hasta que Vingegaard hiciera su inevitable movimiento.

Si bien Mühlberger no podrá ayudarlo con la pérdida de tiempo casi garantizada que sufrirá durante la única contrarreloj de la carrera de este año, Mühlberger desempeñará un papel vital en las próximas etapas de montaña cuando Gall vuelva a su terreno favorecido.