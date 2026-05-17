'Hice Blockhaus en 2022 en mi primer Giro y fue horrible. Entonces apenas podía recuperarlo”, dice el austriaco después de un impresionante segundo puesto en la etapa 7.

Felix Gall (Decathlon CMA CGM) surgió como el mayor contendiente de Jonas Vingegaard en el Giro de Italia después del primer final en cumbre de la carrera de 2026, terminando segundo detrás del danés en la cima de Blockhaus con solo un estrecho déficit de 13 segundos.

Vingegaard y su equipo Visma-Lease a Bike tomaron el control de la carrera en los 13,6 km, antes de lanzar su primer ataque a 5,5 km de la cima. Sólo Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) pudo seguirle, pero se estiró demasiado y cayó un kilómetro más tarde, antes de perder varias posiciones en los últimos 4 km.

Por el contrario, Gall no pudo igualar el primer movimiento del explosivo danés y, con el italiano flaqueando, parecía que esta edición del Giro iba a terminar a unas 14 etapas antes del final en Roma.

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Pero a medida que los kilómetros pasaban con Vingegaard en solitario, no pudo causar mucha impresión en la brecha de 20 segundos con Gall, quien atrapó y rápidamente dejó atrás a Pellizzari, antes de continuar demostrando que había llevado a Blockhaus a la perfección al cerrar siete segundos más a Vingegaard antes de que llegaran a la meta.

“Al principio me molestó un poco no poder seguir a Pellizzari y Jonas, pero al final tomé la decisión correcta. Fue bueno seguir mi propio ritmo”, dijo Gall después de la meta.

Después de su gran día en el Giro, Gall ocupa el tercer lugar en la general, 3:34 detrás de la maglia rosa Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), quien pasó un montón de tiempo en las brutales pendientes expuestas de Blockhaus, pero solo 17 segundos detrás de Vingegaard, y con una diferencia de al menos 51 segundos con respecto a todos sus otros rivales de la general.

Con un resultado entre los cinco primeros en el Tour de Francia ya en su palmarés, el austriaco Gall se encuentra entre los mejores escaladores puros del mundo y también ganó la etapa reina del Tour 2023 en la cima del Col de la Loze. Sin embargo, sabe que Vingegaard tiene una gran ventaja sobre él: la contrarreloj.

“Diría que, por ejemplo, es mucho mejor contrarrelojista que yo para empezar”, dijo Gall, sabiendo que lo más probable es que pierda mucho tiempo frente a Vingegaard y algunos de sus otros rivales en la carrera contrarreloj de 42 km de la etapa 10 en Toscana.

“Es el mejor corredor de Grandes Vueltas que tenemos actualmente junto a Tadej (Pogačar), así que, por supuesto, no estoy pensando en cómo vencerlo por ahora, simplemente estoy contento con mi actuación”.

Descender también ha sido un gran problema para Gall en el pasado, por lo que hay opciones para que Red Bull-Bora-Hansgrohe y Netcompany Ineos intenten atacarlo donde se siente incómodo. Pero en lo que respecta a la escalada, hoy era con diferencia el segundo más fuerte.

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Si bien bajó ligeramente el orden jerárquico del Decathlon CMA CGM para 2026, con el nuevo velocista Olav Kooij y el súper talento francés en ascenso Paul Seixas asumiendo el Tour como líderes planificados, Gall aún podría contar con un apoyo significativo en la primera gran prueba general del Giro.

Con violentos vientos cruzados que azotaron a los corredores durante todo el camino hasta el expuesto bruto de Abrusseze, Gregor Mühlberger tuvo un gran trabajo asegurando que su compatriota estuviera protegido de los elementos durante el mayor tiempo posible hasta que Vingegaard hiciera su inevitable movimiento.

Gall se apresuró a mencionarlo después de tomar asiento y recuperarse después de la meta, pero también recordó la edición de 2022 de la carrera, cuando hizo su debut en el Gran Tour a los 24 años y terminó en el puesto 70.

“Creo que tuvimos mucha, mucha suerte con el clima durante todo el día, y también tuvimos un viento de cola realmente agradable todo el día. Eso acortó un poco la etapa, lo cual fue agradable”, dijo Gall.

“Hice Blockhaus en 2022 en mi primer Giro y fue horrible. En aquel entonces apenas podía recuperarlo, así que hoy es bueno volver y quedar segundo.

“Fue un ritmo realmente duro desde abajo por parte de Visma. Gregor hizo un trabajo increíble manteniéndome fuera del viento. De hecho, hubo bastantes vientos cruzados que marcaron la diferencia. Todo el equipo hizo un gran trabajo durante todo el día, pero luego en la final con Gregor fue súper agradable”.

Si bien Mühlberger no podrá ayudarlo con la pérdida de tiempo casi garantizada que sufrirá durante la única contrarreloj de la carrera de este año, Mühlberger desempeñará un papel vital en las próximas etapas de montaña cuando Gall vuelva a su terreno favorecido.

Él mismo se mostró modesto en la lucha por el rosa contra Vingegaard, consciente de que se enfrenta a un dos veces ganador del Tour y actual campeón de la Vuelta. Pero su ascenso parecía muy superior al de aquellos que también aspiraban al podio, y una vez que la carrera llegue a los Dolomitas en la tercera semana, Gall podría estar en camino de lograr su mejor actuación en la general en un Grand Tour.