El belga trabajará como coordinador de ciclocross en la agencia de gestión A&J All Sports

Eli Iserbyt, ex campeón europeo de ciclocross y múltiple ganador de la Copa del Mundo, asumirá un puesto en la agencia de ciclistas en representación del campeón mundial de ruta, Tadej Pogačar.

Iserbyt se vio obligado a retirarse del deporte a principios de este año después de sufrir problemas persistentes con el flujo sanguíneo a través de su arteria femoral. Ahora, cinco meses después de anunciar formalmente su salida del deporte, el ex campeón mundial U23 y belga asumirá un cargo en la agencia de gestión A&J All Sports como coordinador de ciclocross.

El belga tiene 54 victorias en su palmarés, la más reciente de las cuales fue en el GP Sven Nys el día de Año Nuevo de 2025. Sin embargo, no pudo competir para su equipo Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw durante la temporada 2025/26.

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En noviembre pasado, el joven de 28 años reveló que se había sometido a cuatro operaciones para corregir el problema, antes de anunciar finalmente su retiro inmediato del ciclismo, incluido el recreativo, en enero de 2026.

“Presentamos a Eli Iserbyt como nuestro nuevo coordinador de ciclocross”, se lee en una publicación en la cuenta de Instagram de A&J All Sports. “Con su experiencia al más alto nivel del ciclocross mundial, Eli desempeñará un papel clave en el apoyo y desarrollo de nuestros atletas durante toda la temporada de invierno”.

A menudo eclipsado por jugadores como Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) y Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Iserbyt fue, por lo demás, uno de los mejores corredores de este deporte en las últimas temporadas.

Sus 54 victorias en carreras incluyen algunos de los eventos más importantes y éxitos generales en la serie de la Copa del Mundo que dura toda la temporada. Incluso en su última temporada, ganó cuatro veces y solo estuvo fuera del top 10 seis veces en 35 días de carrera.

“Estoy feliz de poder permanecer en el mundo del ciclocross y transmitir mi experiencia. Apoyar a los atletas y contribuir a su desarrollo me da energía”, dijo Iserbyt.

Dirigida por Alex y Johnny Carera, A&J All Sports es una de las agencias líderes del deporte y gestiona las carreras de numerosos corredores de primer nivel, incluidos Pogačar y su compañero de equipo Isaac Del Toro, Elisa Balsamo, Biniam Girmay y Jasper Philipsen.