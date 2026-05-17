El belga trabajará como coordinador de ciclocross en la agencia de gestión A&J All Sports

Eli Iserbyt, ex campeón europeo de ciclocross y múltiple ganador de la Copa del Mundo, asumirá un puesto en la agencia de ciclistas en representación del campeón mundial de ruta, Tadej Pogačar.

Iserbyt se vio obligado a retirarse del deporte a principios de este año después de sufrir problemas persistentes con el flujo sanguíneo a través de su arteria femoral. Ahora, cinco meses después de anunciar formalmente su salida del deporte, el ex campeón mundial U23 y belga asumirá un cargo en la agencia de gestión A&J All Sports como coordinador de ciclocross.

El belga tiene 54 victorias en su palmarés, la más reciente de las cuales fue en el GP Sven Nys el día de Año Nuevo de 2025. Sin embargo, no pudo competir para su equipo Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw durante la temporada 2025/26.

Últimos vídeos de

Dirigida por Alex y Johnny Carera, A&J All Sports es una de las agencias líderes del deporte y gestiona las carreras de numerosos corredores de primer nivel, incluidos Pogačar y su compañero de equipo Isaac Del Toro, Elisa Balsamo, Biniam Girmay y Jasper Philipsen.