El ciclista australiano Canyon-SRAM zondacrypto llegará al hospital para ser operado la próxima semana

Una gran racha en 2024, cuando los podios seguían aumentando, demostró lo formidable que podía ser Neve Bradbury (Canyon-SRAM zondacrypto), sin embargo, a medida que avanzaban las siguientes temporadas, los mejores resultados parecían más difíciles de conseguir.

Esa gran temporada de 2024 incluyó una victoria de etapa en el Giro de Italia y un tercer puesto en la general, además de un segundo lugar en la general en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y el Tour de Suiza, así como un tercer puesto en el Tour Down Under y una plata en la carrera de ruta U23 en el Campeonato Mundial, pero luego la racha de podios casi se acabó. Un tercer puesto en la carrera en ruta del campeonato australiano a principios de este año ha sido el único top 3 desde esa gran temporada.

Últimos vídeos de

“Ha sido un período difícil de carrera mientras buscaba respuestas, pero finalmente tengo reservada la cirugía la próxima semana por endofibrosis de la arteria ilíaca”, dijo Bradbury en una publicación de Instagram.

“Queda un largo camino por delante, pero volveré”, afirmó el joven de 24 años.