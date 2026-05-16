El ciclista australiano Canyon-SRAM zondacrypto llegará al hospital para ser operado la próxima semana

Una gran racha en 2024, cuando los podios seguían aumentando, demostró lo formidable que podía ser Neve Bradbury (Canyon-SRAM zondacrypto), sin embargo, a medida que avanzaban las siguientes temporadas, los mejores resultados parecían más difíciles de conseguir.

Esa gran temporada de 2024 incluyó una victoria de etapa en el Giro de Italia y un tercer puesto en la general, además de un segundo lugar en la general en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y el Tour de Suiza, así como un tercer puesto en el Tour Down Under y una plata en la carrera de ruta U23 en el Campeonato Mundial, pero luego la racha de podios casi se acabó. Un tercer puesto en la carrera en ruta del campeonato australiano a principios de este año ha sido el único top 3 desde esa gran temporada.

A pesar de que la Vuelta Feminina de la semana pasada parecía encaminarse hacia un terreno que convenía a la talentosa escaladora, ella no estaba subiendo en la tabla de resultados, sino que era un abandono.

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“Ha sido un período difícil de carrera mientras buscaba respuestas, pero finalmente tengo reservada la cirugía la próxima semana por endofibrosis de la arteria ilíaca”, dijo Bradbury en una publicación de Instagram.

Ha habido varias ciclistas en el pelotón femenino que se han sometido a una cirugía de la arteria ilíaca y han regresado con éxito, desde Annemiek van Vleuten, Pauline Ferrand-Prevot y Marianne Vos hasta Shirin van Anrooij y su compatriota australiana Sarah Gigante.

Los tiempos fuera de la bicicleta han variado, y aunque Bradbury no dio detalles sobre sus expectativas. El problema que compromete el flujo sanguíneo durante el esfuerzo físico máximo significa muchos meses sin fijar un número, por lo que se requiere paciencia.

Sin embargo, la joven de 24 años, que demostró su destreza en la escalada nada menos que en la etapa Blockhaus del Giro de Italia, ha estado compitiendo con Canyon-SRAM desde 2021 después de comenzar en el pelotón profesional cuando tenía 18 años y tiene un contrato hasta finales de 2027. Eso significa que tiene un ambiente de equipo familiar para el regreso y la reconstrucción, incluso si la recuperación se extiende hasta la temporada actual.

“Queda un largo camino por delante, pero volveré”, afirmó el joven de 24 años.