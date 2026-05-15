El equipo se reagrupa en torno a la defensa de la inesperada maglia rosa después de perder al contendiente de la general Santiago Buitrago por estrellarse

“Cada nuevo día vestido de rosa es una ventaja”, dice el director deportivo de Bahrain Victorious, Franco Pellizotti, que la dirección del equipo ve las opciones de Afonso Eulálio para mantener su actual liderazgo en el Giro de Italia.

Eulálio, de 24 años, se hizo con el liderato general de forma espectacular en el final de la quinta etapa del Giro de Italia, azotado por la lluvia, a pesar de estrellarse al final. Después de superar ileso la etapa plana hasta Nápoles el jueves, llega a la etapa crucial del viernes en Blockhaus con una considerable ventaja de 2:51 sobre el ganador de la etapa 5 y compañero de escapada, Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG).

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Eulálio nunca antes había liderado una carrera WorldTour, aunque sí lideró la Volta a Portugal durante varios días allá por 2024, y este es solo su segundo Giro de Italia. Su falta de experiencia y de puntos de referencia hace que sea muy difícil predecir cuánto tiempo permanecerá en rosa.

Si bien Eulálio aún es joven, apenas está en su segundo año en un equipo WorldTour, y después de una experiencia en MTB, está en el proceso de descubrir lo que puede hacer; ese proceso es una vía de doble sentido, dijo Pellizotti. Dado que es relativamente nuevo tanto en las carreras de ruta como en Bahrain Victorious, el equipo también está descubriendo cuál es su potencial.

“Tiene todo por delante, todo por descubrir”, dijo Pellizotti. “Hizo un gran trabajo en la Volta a Catalunya apoyando a Lenny Martínez” -el francés terminó segundo en la general- “y eso nos hace sentir optimistas sobre lo que viene en el Giro. Pero a decir verdad, cada nuevo día que pasa de rosa es un plus”.

Después de buenas actuaciones en las subidas más duras tanto en Catalunya en marzo como en el AlUla Tour en febrero, Pellizotti reconoce que para Eulálio, las contrarrelojes llanos y contrarreloj son donde probablemente sufrirá más. Por lo tanto, el equipo parece más confiado en sus posibilidades de sobrevivir en el Blockhaus en comparación con lo que podría hacer en la contrarreloj en Toscana en la etapa 10.