El equipo se reagrupa en torno a la defensa de la inesperada maglia rosa después de perder al contendiente de la general Santiago Buitrago por estrellarse

“Cada nuevo día vestido de rosa es una ventaja”, dice el director deportivo de Bahrain Victorious, Franco Pellizotti, que la dirección del equipo ve las opciones de Afonso Eulálio para mantener su actual liderazgo en el Giro de Italia.

Eulálio, de 24 años, se hizo con el liderato general de forma espectacular en el final de la quinta etapa del Giro de Italia, azotado por la lluvia, a pesar de estrellarse al final. Después de superar ileso la etapa plana hasta Nápoles el jueves, llega a la etapa crucial del viernes en Blockhaus con una considerable ventaja de 2:51 sobre el ganador de la etapa 5 y compañero de escapada, Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG).

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) está mucho más atrás, a 6:22.

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Eulálio nunca antes había liderado una carrera WorldTour, aunque sí lideró la Volta a Portugal durante varios días allá por 2024, y este es solo su segundo Giro de Italia. Su falta de experiencia y de puntos de referencia hace que sea muy difícil predecir cuánto tiempo permanecerá en rosa.

Si bien los recuerdos de las dos semanas de João Almeida al frente en 2020 todavía persisten entre los aficionados portugueses, una actuación que supuso un gran resultado para el compatriota de Eulálio, la dirección de Bahrain Victorious rechaza cortés pero firmemente cualquier comparación de este tipo por ahora. Más bien, simplemente ven cada día en rosa como un plus.

“Sabíamos desde antes del Giro que la etapa 5 era una etapa en la que él podía hacer algo”, dijo el director deportivo Pellizotti. Noticias de ciclismo. “Y en las primeras etapas de la carrera, le habíamos dicho a Alfonso que no queríamos que perdiera tiempo porque sabíamos que podría tomar la delantera e intentar ganar, como suele suceder en la primera semana de las Grandes Vueltas”.

“Tiene una buena ventaja, pero veremos día a día. La camiseta de líder es muy importante y tenemos que honrarla y defenderla lo mejor que podamos. Así que veremos lo que puede hacer, y el Blockhaus sin duda será una buena prueba de ello”.

Si bien Eulálio aún es joven, apenas está en su segundo año en un equipo WorldTour, y después de una experiencia en MTB, está en el proceso de descubrir lo que puede hacer; ese proceso es una vía de doble sentido, dijo Pellizotti. Dado que es relativamente nuevo tanto en las carreras de ruta como en Bahrain Victorious, el equipo también está descubriendo cuál es su potencial.

“Tiene todo por delante, todo por descubrir”, dijo Pellizotti. “Hizo un gran trabajo en la Volta a Catalunya apoyando a Lenny Martínez” -el francés terminó segundo en la general- “y eso nos hace sentir optimistas sobre lo que viene en el Giro. Pero a decir verdad, cada nuevo día que pasa de rosa es un plus”.

Después de buenas actuaciones en las subidas más duras tanto en Catalunya en marzo como en el AlUla Tour en febrero, Pellizotti reconoce que para Eulálio, las contrarrelojes llanos y contrarreloj son donde probablemente sufrirá más. Por lo tanto, el equipo parece más confiado en sus posibilidades de sobrevivir en el Blockhaus en comparación con lo que podría hacer en la contrarreloj en Toscana en la etapa 10.

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“Una contrarreloj de 42 kilómetros es mucho, y las contrarreloj son realmente su talón de Aquiles”, dice Pellizotti. “Así que tal vez perdamos la camiseta antes de la crono, tal vez después. Pero veremos qué pasa, día a día”.

“No tiene ninguna presión, vinimos con él al Giro por etapas. Veremos cómo se recupera después de un día muy duro en la etapa 5, primero que nada. Para Afonso no hay objetivos, pero tampoco límites”.

Para el equipo, en cualquier caso, dice Pellizotti, el liderato es la oportunidad perfecta para reagruparse después de la pérdida de su principal líder de la general, Santiago Buitrago, por la caída en la etapa 2.

“Es una forma de ayudar a la gente a creer que todo es posible”, dice Pellizotti, “nos ayuda a creer en lo que hacemos”.