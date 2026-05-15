“Quiero volver a ganar, por mí, por el equipo y por todos los que me apoyaron durante este período”, dice Arvid De Kleijn.

Puede que la Rund um Köln del domingo no sea una carrera importante en el calendario anual, pero la carrera alemana de un día tiene un significado especial para el velocista Tudor Pro Cycling Arvid De Kleijn, quien colocará un número por primera vez desde octubre pasado.

El ciclista holandés ha soportado “unos meses increíblemente duros” desde su última carrera en el Tour de Langkawi, donde logró dos victorias de etapa.

Mientras tanto, ha soportado una serie de traumas, incluida la pérdida de su padre a causa del cáncer y la agresión de un grupo de adolescentes que le habían insultado.

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“Han sido unos meses increíblemente duros”, dijo De Kleijn en un comunicado de prensa de Tudor.

“Mi papá había estado luchando contra el cáncer y, hacia el final, las cosas se volvieron muy difíciles para él y para todos nosotros como familia. Necesitaba estar ahí. Necesitaba estar cerca”.

Su padre murió en febrero, dijo De Kleijn a un periódico holandés. De Telegraaf.

“Aunque las cosas no pintaban bien desde hacía mucho tiempo, logró mantenerse con vida. En un momento, incluso estuve pensando en participar en el Giro este año y qué hacer si falleciera durante esa carrera.

“Pero al final, en febrero, las cosas sucedieron muy rápido. No quieres que ese período final se alargue, porque entonces el proceso de sufrimiento es largo e intenso. Como resultó, trajo paz a todos los miembros de la familia, y todos podemos recordar una hermosa despedida”.

Ha habido luz en la oscuridad, cuando De Kleijn y su esposa Céline dieron la bienvenida a su primer hijo, Fye, en enero, incluso si su nacimiento no fue 100% fácil.

“Fye nació el 6 de enero. Fue maravilloso, pero todo fue mucho más difícil de lo que esperábamos”, dijo De Kleijn.

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“No fue un parto fácil y Céline no pudo levantarse de la cama durante mucho tiempo. Fue principalmente culpa mía, aunque en realidad tenía previsto ir a un campo de entrenamiento con el equipo. El equipo dijo que no lo creían correcto, dada la situación y que es nuestro primer hijo.

“Al final no pude irme, porque durante los primeros diez días tuve que cuidar a las dos niñas. Apenas recibí formación”.

De Kleijn sí volvió a entrenar antes de la que será su cuarta temporada en Tudor, con el comienzo en el clásico de velocistas de abril, Scheldeprijs, como objetivo.





Sin embargo, el debut de esa temporada nunca se produjo. La semana previa a la carrera, estaba entrenando cuando se cruzó con “un grupo de 10 muchachos, de unos 15, 16, 17 años”, dijo. El grupo le lanzó insultos, incluida la muy ofensiva blasfemia holandesa “kanker”.

Aunque el uso del insulto parece más una desafortunada coincidencia que un gesto dirigido (kanker se traduce como cáncer en inglés – Ed.) hacia De Kleijn, es comprensible que haya tocado una fibra sensible.

“Me insultaron, usando el nombre de la enfermedad por la que murió mi padre. Me di vuelta y traté de hablar con ellos. ¿Por qué tuvieron que usar esa palabra para insultarme y por qué se comportaron de manera tan ruidosa en primer lugar?” dijo.

“Cuando les pedí que pararan, porque mi padre había muerto por esa enfermedad, las cosas fueron de mal en peor.

“Probablemente habían estado bebiendo y tal vez también habían tomado algo más. No tenía ningún sentido tratar de hablar con ellos, y cuando decidí alejarme en bicicleta, comenzaron a atacarme.

“Uno de ellos, detrás a la derecha, iba en una fatbike y me atacó de un solo golpe, dejándome inconsciente. Resultó que tenía la nariz rota. Es particularmente triste que cada vez más se vea que esta generación ya no tiene ningún respeto por sus semejantes”.

La nariz rota de De Kleijn significó que Scheldeprijs estuviera fuera de la mesa, mientras que el impacto del asalto también lo dejó conmocionado y conmocionado más allá del impacto físico.

Afortunadamente, hubo transeúntes que ayudaron a De Kleijn, mientras que nueve miembros del grupo que lo agredió fueron arrestados.

“Desafortunadamente, la persona que me golpeó se fue rápidamente y aún no ha sido encontrada. Lamentablemente, el juicio llevará un tiempo, pero me alegro de que no se salgan con la suya”, dijo De Kleijn.

El piloto de 32 años, ex ganador de etapa París-Niza, ahora espera dejar atrás las tribulaciones de los últimos meses cuando regrese a las carreras. Después de Colonia vienen los 4 Jours de Dunkerque antes de una serie de semiclásicos en Bélgica y el Sprint de Copenhague en junio.

Una lesión en el hombro sufrida en el UAE Tour del año pasado (fragmentos de hueso sueltos que le impidieron levantar el brazo derecho) también quedó atrás; el dolor de una cirugía correctiva en la que se le insertó un gancho en la articulación del hombro finalmente desapareció.

“Extrañé mucho las carreras, la adrenalina del sprint, la atmósfera dentro del equipo, todo eso”, dijo en el comunicado de prensa de Tudor.

“Últimamente he entrenado muy bien y por fin me siento preparado de nuevo. Creo que puedo ser competitivo. Quiero volver a ganar, por mí, por el equipo y por todos los que me apoyaron durante este periodo”.