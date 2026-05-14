El líder de Red Bull-Bora-Hansgrohe gana cuatro segundos sobre el gran favorito danés en el Red Bull Kilometer

Giulio Pellizzari era muy consciente de que la presión sobre él para desempeñarse como la mejor esperanza de Italia en la general en el Giro de Italia aumentará cuando la carrera finalmente llegue a sus carreteras locales hoy, pero hasta este punto, ha tenido la respuesta para cada prueba que se le ha presentado.

Escapó del caos de las caídas en las etapas 1 y 2, al igual que sus compañeros de Red Bull-Bora-Hansgrohe, antes de responder al primer ataque del gran favorito Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en la carretera a Veliko Tarnovo junto a Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché), aunque su grupo fue atrapado a 500 metros de la meta.

Pellizzari lo tomó como un gran positivo, y con jugadores como Egan Bernal (Netcompany Ineos), su compañero de equipo y ex ganador del Giro Jai Hindley, y Ben O'Connor (Jayco AlUla) que no lo siguieron, fue una señal de que el italiano de 22 años merecía el entusiasmo que lo siguió hasta el inicio en Bulgaria.

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“Para mí era importante poder seguir, sobre todo por la moral, pero al final no pasó nada y todos los corredores de la general llegaron juntos a la meta”, recordó Pellizzari. ciclismonoticias al inicio de la etapa 3. “Fue una buena prueba, pero tenemos que concentrarnos en los próximos días”.

La confianza de Pellizzari era comprensiblemente alta antes de que la carrera en el Giro de Italia finalmente comenzara en la carretera de Catanzaro a Cosenza en la etapa 4. La Gazzetta dello Sport En el día de descanso, no tuvo miedo de admitir que no solo aspira al podio, y que la victoria general es su objetivo, incluso teniendo en cuenta el colosal desafío que presenta el dos veces ganador del Tour de Francia y campeón defensor de la Vuelta, Vingegaard.

“Nadie es imbatible”, afirmó Pellizzari, como La gaceta Le preguntó si realmente era posible vencer al danés en los próximos 18 días.

“Me siento bien, de verdad. Mis piernas están ahí. Vingegaard va muy rápido, pero estoy feliz de haberme mantenido cerca de él y haber defendido bien (en la etapa 2)”.





Pellizzari se encuentra actualmente a seis segundos del nuevo maillot rosa, Giulio Ciccone (Lidl-Trek), y de hecho se adelantó cuatro segundos a Vingegaard en la general con un impresionante sprint en el Red Bull Kilometre.

Italia tendrá que contener la respiración al llegar a la primera gran prueba de escalada real en el icónico Blockhaus en la etapa 7 con la misma brecha, pero tendrá dos etapas más onduladas, y potencialmente muy estresantes, que superar antes de que pueda intentar nuevamente igualar a Vingegaard. Especialmente en el día de pruebas del miércoles de escalada de más de 203 km desde Praia a Mare hasta Potenza.

Sin embargo, tras haber ascendido como líder en Red Bull en las últimas dos temporadas desde que llegó procedente de Bardiani, parecía estar tomándoselo todo con calma. Incluso cuando en 2026 se cumplen 10 años desde la última vez que Italia ganó el Giro con Vincenzo Nibali, Pellizzari no parece sentir esa presión.

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“Quiero decir, por ahora, no siento demasiada presión. Por supuesto, cuando lleguemos a Italia, será bastante diferente”, dijo Pellizzari. “Pero podemos esperar. Es bueno que tenga mucha gente apoyándome, y esto me dará más energía para la batalla.

“Si nos comparamos con Francia, ¡todavía tenemos 30 años de ventaja!” añadió, en referencia a la sequía de 40 años que sufre el Tour de Francia para un ganador masculino local: un tipo diferente de presión que el francés Paul Seixas tendrá que soportar en su debut en julio. “Pero dentro de 30 años ya lo habré dejado. Bromas aparte, no siento esa presión.

“Cuando era niño soñaba sobre todo con el maillot amarillo. Pero después de correr dos veces el Giro, mi sueño cambió de color: ahora es más rosa”.

Pellizzari ya está considerando la brutal subida al Blockhaus en Abruzzo, y dijo que la subida de 13,6 km, con una pendiente media del 8,6%, que llega después de una séptima etapa extra larga de 244 km, en realidad le beneficia.

“Para mis características, es aún mejor que sea así. Mejoro a medida que pasan los kilómetros, y el hecho de que una subida tan larga llegue después de 5 o 6 horas de carrera es definitivamente una ventaja para mí”, dijo.

No es sólo Vingegaard a quien él y el colíder Hindley tendrán que enfrentarse en Blockhaus, sino también a su amigo cercano y compatriota italiano Davide Piganzoli, que corre para Visma-Lease a Bike y parece que jugará un papel vital después de liderar el ataque del danés antes mencionado en la etapa 2.

Ambos están descubriendo su potencial en tiempo real como antiguos prospectos de escalada de élite, habiendo terminado juntos en el podio del Tour del Porvenir en 2023, detrás de un tal Isaac del Toro, subcampeón del Giro del año pasado. Los tres forman parte del gran grupo de ciclistas que viven y entrenan en el microestado de San Marino.

“Me sentí muy feliz porque (con Piganzoli) hizo un trabajo increíble. Hice el mismo trabajo el año pasado con Primož Roglič, así que sé lo que se siente”, dijo Pellizzari, quien terminó sexto en la general después de que el esloveno se estrellara en la tercera semana.

“Por supuesto, aquellos que terminan en el podio en el Tour de l'Avenir en los últimos años siempre son buenos en las carreras profesionales. Tal vez no esperábamos llegar a este alto nivel, pero por supuesto, lo esperamos”.

“Creo que Isaac (Del Toro) todavía está un paso por delante en comparación con Davide y yo, pero creo que todos estamos felices de estar todos juntos bateando en los tres mejores equipos del mundo”.