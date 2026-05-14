La escuadra española WorldTour destroza la carrera con Cozzo Tunno de categoría 2, pero no puede impedir que Jhonatan Narváez consiga la victoria

Hubo mucho drama en la primera etapa del Giro de Italia 2026 en Italia. Pero si el momento de crisis de Egan Bernal en la subida a Cozzo Tunno de 2ª categoría supuso el mayor revés individual del día, en el lado positivo, la capacidad de Movistar para superar a sus rivales fue casi igualmente inesperada, pero no menos impresionante.

Desde el final del Cozzo Tunno de segunda categoría, de 15 kilómetros, los Movistar estuvieron presentes en gran número en la cabeza del pelotón. Y si todos los velocistas, excepto su propio velocista Orluis Aular, optaron rápidamente por frenar la subida, el equipo español WorldTour siguió apretando las tuercas de todos modos. Primero provocaron que el líder de la carrera de dos días, Guillermo Silva (XDS-Astana), se viniera abajo, y luego, mucho más inesperadamente, un peso pesado de la general del calibre de Bernal, de Netcompany Ineos.

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