La escuadra española WorldTour destroza la carrera con Cozzo Tunno de categoría 2, pero no puede impedir que Jhonatan Narváez consiga la victoria

Hubo mucho drama en la primera etapa del Giro de Italia 2026 en Italia. Pero si el momento de crisis de Egan Bernal en la subida a Cozzo Tunno de 2ª categoría supuso el mayor revés individual del día, en el lado positivo, la capacidad de Movistar para superar a sus rivales fue casi igualmente inesperada, pero no menos impresionante.

Desde el final del Cozzo Tunno de segunda categoría, de 15 kilómetros, los Movistar estuvieron presentes en gran número en la cabeza del pelotón. Y si todos los velocistas, excepto su propio velocista Orluis Aular, optaron rápidamente por frenar la subida, el equipo español WorldTour siguió apretando las tuercas de todos modos. Primero provocaron que el líder de la carrera de dos días, Guillermo Silva (XDS-Astana), se viniera abajo, y luego, mucho más inesperadamente, un peso pesado de la general del calibre de Bernal, de Netcompany Ineos.

Al llegar a la cima del Cozzo Tunno, Movistar todavía tenía a todos sus nombres principales en el frente, incluido el contendiente general Enric Mas, que subió al octavo lugar, así como el ex doble ganador de etapa del Giro Einer Rubio, Aular y la potencia del equipo Nelson Oliveira. Continuaron su largo recorrido a lo largo del largo descenso hasta la meta en Cosenza.

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En realidad, conseguir la victoria con Aular habría sido un final de cuento de hadas después de todo ese duro trabajo, pero el hecho de que Movistar fuera capaz de tomar la carrera por el cuello durante tanto tiempo y de forma tan inesperada habrá dado que pensar a muchos de sus rivales.

Visma-Lease a Bike también estuvo presente en gran número en el día más duro del Giro hasta el momento, pero el sorpresivo intento de Movistar de emboscar la carrera añadió un nuevo e intrigante factor a la batalla general, al menos a corto plazo.

“La idea era ganar la etapa con Orluis, lo intentamos y creo que hicimos un muy buen trabajo con todos nuestros compañeros”, dijo Oliveira. Eurosport al final.

“Todos trabajamos muy duro, lo dimos todo por la victoria, pero lo importante es que lo intentamos, estamos ahí arriba y estamos muy motivados”.

La forma en que Movistar irrumpió en el ascenso estuvo lejos de ser algo espontáneo, dijo Oliveira. “Lo habíamos planeado desde esta mañana e hicimos exactamente lo que se nos había propuesto hacer”.

Considerado un favorito externo para el podio y con su equipo apuntando inicialmente a los cinco primeros en la general en Roma para Mas, todavía queda mucho Giro por correr, coincidió Oliveira. Pero empezar a correr fue definitivamente la forma ideal de comenzar el Giro, incluso si la victoria con Aular no se materializó.

“El Giro acaba de empezar, todavía queda un largo camino por recorrer, nos perdimos la victoria, pero trabajar juntos era exactamente lo que queríamos hacer”, añadió Oliveira.

“Un día como este nos mantendrá motivados para todo lo que está por venir”.