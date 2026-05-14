La victoria de Tadej Pogačar generó “discusiones prometedoras” para un nuevo patrocinio

Los organizadores del Tour de Romandía han anunciado que la carrera Women's WorldTour, prevista del 4 al 6 de septiembre de 2026, ha sido pospuesta un año.

La Fundación Tour de Romandía pretendía abordar un déficit presupuestario del 10% atrayendo al campeón mundial Tadej Pogačar a la carrera masculina.

Pogačar vistió un maillot amarillo liso en la victoria general a principios de este mes porque la carrera no había encontrado patrocinador. En aquel momento, el director de carrera Richard Chassot dejó claro que la fundación sólo tenía reservas suficientes para celebrar una edición sin patrocinador del maillot amarillo.

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El comunicado de prensa de la carrera del martes afirmaba que el éxito de la carrera WorldTour masculina había dado lugar a “discusiones prometedoras” que ofrecían “perspectivas alentadoras para consolidar la financiación de la prueba femenina”.

Sin embargo, como otros eventos deportivos importantes en la región francófona de Suiza, incluida la Gran Salida del Tour de Francia Femenina en Lausana en agosto, estaban agotando recursos, optaron por posponer la carrera hasta 2027.

“En este contexto, y por respeto a los comités locales ya comprometidos en la organización de las etapas, se consideró preferible tomar una decisión rápida, responsable y razonable”, señala el comunicado.

“Este aplazamiento también tiene como objetivo preservar la estabilidad financiera de la Fundación y, en última instancia, garantizar la calidad y la viabilidad a largo plazo del evento”.

El Tour de Romandie Féminin se creó en 2022 como una carrera por etapas de tres días del Women's WorldTour. Ashleigh Moolman-Pasio ganó la edición inaugural, mientras que Demi Vollering, Lotte Kopecky y Elise Chabbey se adjudicaron las tres últimas.