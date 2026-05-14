El italiano corre hacia segundos de bonificación en Cosenza y se lleva el rosa, 10 años después de su primera victoria de etapa como neoprofesional

Cuando un neoprofesional italiano gana una brutal etapa de montaña en su debut en el Giro de Italia desde la escapada, naturalmente surgirán expectativas sobre cuándo podrá apuntar a la maglia rosa y potencialmente desafiar como un futuro ganador. Eso es exactamente lo que hizo Giulio Ciccone en 2016 cuando un joven de 21 años de rostro fresco competía para Bardiani, y después de una década de intentar igualar esa expectativa, finalmente logró vestirse de rosa por primera vez.

Durante ese tiempo, Ciccone había corrido siete veces en el Gran Tour de su casa, muchas de ellas comenzando como un aspirante a la general, varias terminaron en angustia, con caídas y contratiempos que lo llevaron a ganar dos etapas más. Pero nunca, hasta el martes por la tarde, se puso la camiseta con la que soñaba desde niño.

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Lidl-Trek dejó la Grande Partenza búlgara con las manos vacías después de que Milán se quedara fuera por poco en las dos etapas al sprint, pero Ciccone les ha devuelto el foco de atención. Añade ahora una temporada vestida de rosa al tiempo que disfrutó con el maillot amarillo en el Tour de Francia de 2019, pero incluso con ese prestigio entre su palmarés, nada supera la maglia rosa para un italiano.