El italiano corre hacia segundos de bonificación en Cosenza y se lleva el rosa, 10 años después de su primera victoria de etapa como neoprofesional

Cuando un neoprofesional italiano gana una brutal etapa de montaña en su debut en el Giro de Italia desde la escapada, naturalmente surgirán expectativas sobre cuándo podrá apuntar a la maglia rosa y potencialmente desafiar como un futuro ganador. Eso es exactamente lo que hizo Giulio Ciccone en 2016 cuando un joven de 21 años de rostro fresco competía para Bardiani, y después de una década de intentar igualar esa expectativa, finalmente logró vestirse de rosa por primera vez.

Durante ese tiempo, Ciccone había corrido siete veces en el Gran Tour de su casa, muchas de ellas comenzando como un aspirante a la general, varias terminaron en angustia, con caídas y contratiempos que lo llevaron a ganar dos etapas más. Pero nunca, hasta el martes por la tarde, se puso la camiseta con la que soñaba desde niño.

Incluso hace apenas 12 meses, lo que parecía que iba a ser un cierto top 10 en la general, el primero de su carrera en el Giro o en cualquier Gran Vuelta, desapareció en un instante después de que se estrelló en la etapa 14, habiendo estado séptimo, y abandonó un día después.

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Al correr hacia la línea de meta en la etapa 4 del 2026, Ciccone sabía que tenía una oportunidad de lograr el triunfo si terminaba entre los tres primeros y conseguía alguno de los segundos de bonificación disponibles. Una vez que se confirmó que había terminado tercero en Cosenza después de la línea de meta, la alegría lo invadió y se dio cuenta de una ambición de toda la vida.

“La sensación es increíble. Siempre soñé con esto desde que era niño. Comencé el deporte soñando con usar esta camiseta y hoy realmente realizo uno de mis mejores sueños”, dijo Ciccone.

“No me esperaba esto hoy después de muchos momentos difíciles, especialmente el año pasado después del accidente. Es realmente una locura”.

Curiosamente, después de todas esas largadas como un verdadero contendiente de la general, este año Ciccone ni siquiera estaba tratando de apuntar a la general, con una mentalidad renovada que le ofrecía la oportunidad de correr etapas libremente, mientras ayudaba a Derek Gee-West a apuntar al podio, y con el equipo construido principalmente para el tren de velocidad de Jonathan Milan.

Lidl-Trek dejó la Grande Partenza búlgara con las manos vacías después de que Milán se quedara fuera por poco en las dos etapas al sprint, pero Ciccone les ha devuelto el foco de atención. Añade ahora una temporada vestida de rosa al tiempo que disfrutó con el maillot amarillo en el Tour de Francia de 2019, pero incluso con ese prestigio entre su palmarés, nada supera la maglia rosa para un italiano.

“Cuando tenía el maillot amarillo, era muy joven, así que no esperaba usarlo. Pero seguro que es uno de los mejores del mundo, así que fue realmente un momento especial”, dijo Ciccone en la zona mixta. “Tengo que decir que el maillot rosa también es algo especial, especialmente para mí, porque comencé a andar en bicicleta con este sueño.

“Me veo cuando tenía 19 años, estaba en Abruzzo tratando de encontrar un camino, qué tipo de corredor ser. Ha habido muchos momentos difíciles en mi carrera. El año pasado en el Giro, intenté hacer la general y aspiraba a un buen resultado; ahora ya no estoy luchando por ello. Me faltaron meses para correr con lesiones, Covid, muchos altibajos, pero este es uno de los momentos más increíbles que he tenido al estar aquí en la maglia rosa.”

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Ciccone habló de que está más relajado sin la presión de la general sobre él en 2026, pero espera desesperadamente superar la complicada etapa ondulada del miércoles y el día mayormente plano del jueves en Nápoles, para poder ponerse la maglia rosa en la subida más famosa de su región natal: Blockhaus.

No confía demasiado en que su equipo pueda controlar los próximos dos días, dado que son un conjunto centrado en gran medida en el sprint, y mantener el paso por delante de Blockhaus será casi con toda seguridad imposible a medida que los favoritos generales pasen a primer plano, pero llegar allí en rosa provocaría un frenesí en los ya entusiastas locales.

“A partir de mañana, es una etapa difícil y no creo que mi equipo esté preparado para controlar una etapa como mañana. Pero intentaremos defender la camiseta. Derek Gee intentará ocuparse de las ambiciones en la general”, dijo Ciccone en su rueda de prensa con la camiseta rosa.

“Espero llevar la maglia rosa a Abruzzo, pero será muy difícil conservarla después de Blockhaus porque será una gran prueba para Jonas Vingegaard; ya nadie podrá esconderse allí.

“Es un esfuerzo de más de 30 minutos y mi diferencia es muy pequeña, por lo que va a ser difícil. Las etapas en Abruzzo en mi carrera siempre han sido muy desafortunadas, así que intentaré llegar sin estrés. Esto se debe a que corro el Giro con una mentalidad diferente”.