El enfoque de doble velocista del equipo respaldado por España les da opciones de conseguir victorias en todas las etapas de transición en Italia.
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Cuando más de la mitad de un equipo cae en un accidente a alta velocidad en una sola etapa de cualquier carrera, nunca es sencillo recuperar el impulso, pero eso es exactamente en lo que NSN se centra en hacer en el Giro de Italia.
Stewart ha ganado sus propios sprints durante su carrera, sobre todo en el Critérium du Dauphiné el año pasado. Pero como dijo Jake Stewart ciclismonoticiasen el Giro de Italia el objetivo principal del equipo en las etapas más planas es conseguir que los velocistas Corbin Strong y Ethan Vernon estén en una posición en la que puedan buscar la victoria.
Sin embargo, un tercer puesto en la etapa 1 para Vernon, a pesar del último choque en Burgas, ya era un buen augurio. Como dijo Stewart, uno de los corredores más afectados en NSN por el accidente de la etapa 2, hay muchas oportunidades por venir en lo que queda del Giro para los velocistas, comenzando con Nápoles el jueves.
Aunque ya corrió el Giro de Italia antes, en 2023 con Groupama-FDJ, el británico dijo que ha progresado mucho en los últimos tres años. Entonces, es su experiencia general en el Gran Tour, no el Giro, lo que más lo está ayudando en las carreras por etapas de tres semanas.
“Creo que estoy muy por delante de donde estaba hace tres años, he tenido tres años de desarrollo en el WorldTour, dos Grandes Vueltas el año pasado, así que he llegado mucho mejor”, dijo Stewart, quien ha corrido los dos últimos Tours de Francia.
“Y también me perdí las Clásicas este año, así que eso me dio una carrera más fresca en la carrera”.
“Es lo mismo que cualquier otro Gran Vuelta. El solo hecho de tener la profundidad de las Grandes Vueltas en tus piernas te da un gran impulso en estas carreras. Se trata simplemente de abrirte camino y, ya sabes, habrá días mejores”.
El Tour también está en su agenda este año. Sin embargo, Stewart está compartimentando deliberadamente las diferentes Grandes Vueltas porque, como él dice, podría perjudicar su actuación en Italia de maneras muy prácticas.
“Tenemos que priorizar las carreras en las que estamos en este momento, y creo que si vas a una carrera pensando también en el Tour, entonces sabes que, en estos inicios y esas cosas, probablemente frenas un poco antes y cosas así”, dijo.
“Así que sólo se trata de centrarnos en la prioridad que tenemos aquí en este momento, y luego nos prepararemos para el Tour”.
“Tenemos a Ethan, que ha estado funcionando muy bien, y luego Corbyn está realmente preparado para algunos de estos sprints más duros. (Alessandro) Pinarello también, como demostró ayer, tiene buenas piernas, por lo que aquí solo estamos priorizando las victorias de etapa”.
Stewart está de acuerdo en que hay alrededor de seis o siete oportunidades para los velocistas en el Giro de este año, con la salvedad de que “obviamente nunca se sabe realmente lo que va a pasar en la última semana”, dado que las piernas cansadas en todas partes crean escenarios más impredecibles.
“Veremos cómo se desarrolla entonces”, dijo. “Obviamente, Roma está bastante asegurada, pero la etapa 18 también podría ser algo interesante. De cualquier manera, tenemos muchas oportunidades y, para nosotros, las victorias de etapa son la prioridad aquí”.
La próxima gran oportunidad podría llegar en la etapa 6 de hoy en Nápoles, con su complicado final adoquinado, una alteración del habitual rodaje más sencillo, que sólo aumenta los desafíos.
Además, las carreteras que conducen a la ciudad del sur son notoriamente resbaladizas cuando llueve. Sin embargo, Stewart cree que un escenario cambiado podría adaptarse a los puntos fuertes de NSN.
“Es una final más compleja, pero creo que nos puede venir bien como equipo”, afirmó.
“Tenemos la potencia de fuego y siempre estamos en una buena posición para estos sprints más técnicos en comparación con la etapa 3 (un sprint más sencillo, Ed.), donde nos encontramos un poco más atrás.
“Así que definitivamente juega a nuestro favor, y creo que definitivamente juega a favor de Ethan, ya que también es un sprint un poco más difícil”.