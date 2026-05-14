El corredor de EF Education-EasyPost participa en el sexto Gran Tour

James Shaw se dirigió al Giro de Italia con una cierta sensación de que la historia se repetía en mayo, ya que para el segundo Gran Tour, una retirada tardía de la lista de salida por parte de su compañero de equipo y líder de la general, Richard Carapaz, obligó a EF Education-EasyPost a cambiar sus estrategias de carrera en el último minuto.

Seis días antes de la Vuelta a España del año pasado, Carapaz fue confirmado como no participante debido a una enfermedad, y poco antes del Giro de Italia en mayo, los efectos persistentes de una operación significaron que el ex ganador de la carrera no podría participar.

Indique un cambio radical para los líderes que no pertenecen a la general como Shaw en EF Education, quien, junto con Markel Beloki y Madis Mihkels, estuvo presente en la Vuelta a España el año pasado y fue llevado al Giro para trabajar para Carapaz. Sin embargo, sin Carapaz, el equipo ahora se ha centrado en las escapadas.

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Si bien el Giro es marcadamente diferente en comparación con la Vuelta o el Tour, y la forma de los corredores podría ser más desigual que en julio, dijo Shaw. ciclismonoticias que meterse en escapadas en el Giro de Italia es tan difícil como en cualquier otra Gran Vuelta.

“Tal vez ese era el caso (que era más fácil tomar descansos) hace unos años, pero eso ciertamente ha cambiado un poco ahora”, dijo Shaw.

“Incluso si te metes en estas escapadas, tienes muchachos que están tratando de volver a subir a la general, o muchachos como Jay Vine (en la Vuelta a España) que han cancelado su general. Así que la calidad de las escapadas es mayor que hace tan solo cuatro o cinco años.

“Obviamente, cuando Richie venía a esta carrera, fue cuando me pusieron en la lista con Richie y para Richie.

“Pero el plan ha cambiado, el equipo ha tenido la amabilidad de darme una oportunidad y dejarme intentar ver la carrera por mí mismo también”.

Con un Tour, tres Vueltas y ahora un segundo Giro en su palmarés, el joven de 29 años ciertamente tiene mucha experiencia en Grandes Vueltas para ayudarlo a encontrar un camino hacia el éxito potencial. Pero, como él coincide, cada uno de los tres tiene también características definitorias muy diferentes.

“Es un poco diferente, ya sabes, las otras carreras no suelen tener salidas de larga distancia, y ahora también he corrido en Albania (en el Giro). Eso es diferente. Pero cuando llegas a Italia, creo que al menos para mí, el Giro es el más difícil de terminar: los días más largos, las montañas más pesadas, el clima… cada carrera tiene sus propias cosas. El Tour es el más rápido y la Vuelta es sin duda la más calurosa, y el Giro es definitivamente el más pintoresco y romántico.”

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Una diferencia notable con respecto a sus Grandes Vueltas anteriores es la presencia de otro corredor de su antiguo club amateur en la lista de salida, después de que su compañero profesional de Nottingham, Reino Unido, Josh Giddings, recibiera la última convocatoria cuando uno de sus compañeros de equipo de Lotto-Intermarché, Liam Slock, se enfermó la semana pasada.

“Viajamos para el mismo club cuando éramos niños, Heanor Clarion en la frontera entre Nottinghamshire y Derbyshire, hay una foto en alguna parte mía enseñándole a montar en patines”, dijo Shaw con una sonrisa.

“Yo probablemente tenga 16, 17 años, y él probablemente tenga 9 o 10 años o algo así. Fue antes de que tuviera su crecimiento acelerado”, Giddings ahora mide 1 metro 95 y casi 20 centímetros más alto que el corredor de EF.

En lugar de un campamento de altitud, como suele ser el caso antes del Gran Tour, Shaw estaba compitiendo en las Clásicas de las Ardenas antes del Giro, que, según él, tiene “diferentes condiciones, diferentes ventajas y diferentes desventajas”.

Pero el objetivo de las escapadas sigue siendo el mismo y, en lugar de tomarlo día a día, es, como él mismo dice, un corredor que mira el libro de ruta y opta por retroceder en una etapa para ser más fuerte en los momentos decisivos para sus propias opciones.

“Tú eliges tus batallas”, dice. Sin embargo, cuando se trata de ganancias marginales por descansos como usar un traje de piel, se da por sentado que “de todos modos haces ese tipo de cosas todos los días, todo es muy rápido ahora. No es una ventaja si lo llevas puesto, sólo una desventaja si no lo llevas”.

Si se espera que Shaw atraiga la atención de los medios por su propia cuenta al tomar los descansos, un tema candente de conversación para todo el equipo de EF fue su uniforme especial 'Alien' para el Giro.

“No es para mí”, reconoce Shaw, “me gustó mucho el blanco del año pasado. Pero es una buena alternativa y es un cambio”.

Pero a pesar del kit con temática ovni, cuando se trata de lo que tiene que hacer en el Giro de mayo, no hay duda de que Shaw se encuentra en un terreno muy familiar y con ambos pies en la tierra cuando se trata de intentar aprovecharlo al máximo.