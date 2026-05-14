El corredor de EF Education-EasyPost participa en el sexto Gran Tour

James Shaw se dirigió al Giro de Italia con una cierta sensación de que la historia se repetía en mayo, ya que para el segundo Gran Tour, una retirada tardía de la lista de salida por parte de su compañero de equipo y líder de la general, Richard Carapaz, obligó a EF Education-EasyPost a cambiar sus estrategias de carrera en el último minuto.

Seis días antes de la Vuelta a España del año pasado, Carapaz fue confirmado como no participante debido a una enfermedad, y poco antes del Giro de Italia en mayo, los efectos persistentes de una operación significaron que el ex ganador de la carrera no podría participar.

Indique un cambio radical para los líderes que no pertenecen a la general como Shaw en EF Education, quien, junto con Markel Beloki y Madis Mihkels, estuvo presente en la Vuelta a España el año pasado y fue llevado al Giro para trabajar para Carapaz. Sin embargo, sin Carapaz, el equipo ahora se ha centrado en las escapadas.

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“Incluso si te metes en estas escapadas, tienes muchachos que están tratando de volver a subir a la general, o muchachos como Jay Vine (en la Vuelta a España) que han cancelado su general. Así que la calidad de las escapadas es mayor que hace tan solo cuatro o cinco años.

Una diferencia notable con respecto a sus Grandes Vueltas anteriores es la presencia de otro corredor de su antiguo club amateur en la lista de salida, después de que su compañero profesional de Nottingham, Reino Unido, Josh Giddings, recibiera la última convocatoria cuando uno de sus compañeros de equipo de Lotto-Intermarché, Liam Slock, se enfermó la semana pasada.