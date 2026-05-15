El belga dice que “podría ser un caos” con el final de la Piazza del Plebiscito, “pero creo que es lo mismo cada vez que llegas a una gran ciudad”
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Si bien el perfil de la etapa 6 del Giro de Italia parece simple sobre el papel (una ruta casi plana de 141 km desde Paestum a Nápoles), Jasper Stuyven ha advertido de los riesgos potencialmente enormes en la final adoquinada si la lluvia se acerca a los corredores como lo hizo el miércoles.
Nápoles, como lugar de llegada, casi siempre será agitado, con las complicadas carreteras alrededor de la principal ciudad del sur de Italia que tienden a provocar caos en el Giro en los últimos años, más recientemente hace 12 meses, cuando una sección de descenso húmeda en el camino hacia la ciudad provocó un accidente masivo.
Los pronósticos actuales proyectan alrededor de un 50% de posibilidades de lluvia durante la mayor parte de la tarde antes de la llegada de los corredores, pero incluso si solo hay un breve aguacero, cualquier mojado de los adoquines pulidos podría generar un grave riesgo de accidente, algo que los equipos de la general estarán desesperados por evitar.
Revitalizado en Soudal-QuickStep en Clásicos y como líder de Magnier
Stuyven se unió a Soudal-QuickStep en 2026 después de 12 años con Trek pero, incluso a los 34 años, realmente ha encontrado una nueva marcha en su equipo local. Séptimo en Milán-San Remo, una carrera que ganó antes en 2021, sexto en el Tour de Flandes y tercero en París-Roubaix, así fueron sus resultados en el Monument.
Fue un gran ejemplo de coherencia para el equipo belga, que buscaba volver a su anterior posición de liderazgo en los Clásicos. Si bien no pudo desafiar completamente a jugadores como Tadej Pogačar y Wout van Aert por las victorias en esas carreras, Stuyven no cree que pudieran haber logrado algo mejor.
“No estuve aquí los últimos años, pero creo que realmente no comenzamos bien el año. Extrañar a Tim (Merlier), por supuesto, hace una gran diferencia, el tipo que gana fácilmente, digamos”, dijo Stuyven.
“Y luego Paul, aparte del Algarve, no tuvo el mejor comienzo. Pero creo que en los Clásicos hicimos lo máximo, tal vez incluso un poco mejor, aunque algunas personas no estaban de acuerdo con eso”.
Stuyven ha comenzado en el Giro como uno de los engranajes clave en el tren de salida de Paul Magnier, que lo guió al frente y a dos victorias en sprint durante la Grande Partenza búlgara, llevándose la maglia rosa el primer día.
“Seguimos teniendo una buena vibra y fue fantástico ganar aquí, llevarnos el rosa, y creo que se puede ver y sentir dentro del equipo, dentro del personal, que hemos vuelto a donde pertenecemos”, dijo el belga.
“Había preguntas sobre si contaban con Paul desde afuera, también desde adentro, pero era un argumento decir que su último fue en Algarve y había pasado un tiempo. No tuvo la mejor primavera, pero creo que dentro del equipo sabíamos que teníamos un gran campo de entrenamiento, trabajamos muy duro y todo fue positivo.
“Por supuesto, como velocista, necesitas confianza, pero creo que le dimos esa confianza e hicimos un gran plan, y una vez que ganas, pasas con más a la siguiente carrera”.
La próxima oportunidad de Magnier de lograr un hat-trick de etapas en el Giro debería llegar en la complicada carrera final hacia Nápoles el jueves, y tal vez los servicios del experto en clásicas Stuyven sean justo lo que se necesita para hacer el trabajo.
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