El belga dice que “podría ser un caos” con el final de la Piazza del Plebiscito, “pero creo que es lo mismo cada vez que llegas a una gran ciudad”

Si bien el perfil de la etapa 6 del Giro de Italia parece simple sobre el papel (una ruta casi plana de 141 km desde Paestum a Nápoles), Jasper Stuyven ha advertido de los riesgos potencialmente enormes en la final adoquinada si la lluvia se acerca a los corredores como lo hizo el miércoles.

Nápoles, como lugar de llegada, casi siempre será agitado, con las complicadas carreteras alrededor de la principal ciudad del sur de Italia que tienden a provocar caos en el Giro en los últimos años, más recientemente hace 12 meses, cuando una sección de descenso húmeda en el camino hacia la ciudad provocó un accidente masivo.

Como resultado de ese incidente, que obligó al ex ganador Jai Hindley a abandonar la carrera, no se tomaron tiempos generales al final, lo que permitió que se desarrollara un sprint más seguro a lo largo de la costa, donde Kaden Groves se impuso.

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2026 será el quinto año consecutivo en el Giro con una etapa que terminará en Nápoles, pero hay un nuevo final al que enfrentarse y no parece fácil; Después de una ligera curva en la carretera a 1 km del final, los corredores se estabilizarán para tomar una curva clave a la izquierda a unos 650 metros del final, antes de entrar en una sección de adoquines que llega hasta la meta, girar en U a 300 metros del final y luego correr hasta la meta en la Piazza del Plebiscito.

“No quiero decir que ya parezca súper peligroso. Quiero decir, si llueve, por supuesto, no será divertido, pero creo que Nápoles siempre ha sido conocida como una carrera complicada hacia la ciudad”, dijo Stuyven. ciclismonoticias al inicio de la etapa 5, observando cómo un final técnico no siempre es la causa de las caídas, y el comportamiento de los pilotos influye.

“Las carreteras en sí no están en las mejores condiciones. Pero es difícil decirlo. Hoy en día, podemos tener una línea de meta sencilla y una gran caída, o podemos tener una final muy técnica y malas caídas”.

“Creo que se trata más bien de cómo (los organizadores) lidian con los estrechamientos y el mobiliario de la carretera, y luego parte de eso también depende de los propios corredores. Pero, por supuesto, es una final agitada para mañana, y si llueve, podría ser un caos, pero creo que es lo mismo cada vez que llegas a una gran ciudad, y ya veremos”.

Los pronósticos actuales proyectan alrededor de un 50% de posibilidades de lluvia durante la mayor parte de la tarde antes de la llegada de los corredores, pero incluso si solo hay un breve aguacero, cualquier mojado de los adoquines pulidos podría generar un grave riesgo de accidente, algo que los equipos de la general estarán desesperados por evitar.

Stuyven es uno de los tres representantes del CPA (sindicato de ciclistas) en el Giro de este año, junto con dos compañeros experimentados del pelotón, Victor Campenaerts y Simone Consonni, y ya ha expresado su opinión sobre la seguridad después del accidente masivo en la etapa 2. Describió al director de carrera como un “perro asustado” cuando reanudó la carrera después de una breve neutralización, tiempo durante el cual el belga dijo que los corredores querían que los tiempos de la general fueran neutralizados, como lo fueron en Nápoles un año. hace.

Cuando se le preguntó qué cambiaría para hacer con la seguridad en el deporte, Stuyven se centró más en el proceso que en una regla específica: “Una cosa, es difícil de decir. Creo que se necesita un esfuerzo de todos, los organizadores, la UCI y los corredores, sin solo defender su propia posición, creo que ahí es donde luchamos más”.

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Revitalizado en Soudal-QuickStep en Clásicos y como líder de Magnier





Stuyven se unió a Soudal-QuickStep en 2026 después de 12 años con Trek pero, incluso a los 34 años, realmente ha encontrado una nueva marcha en su equipo local. Séptimo en Milán-San Remo, una carrera que ganó antes en 2021, sexto en el Tour de Flandes y tercero en París-Roubaix, así fueron sus resultados en el Monument.

Fue un gran ejemplo de coherencia para el equipo belga, que buscaba volver a su anterior posición de liderazgo en los Clásicos. Si bien no pudo desafiar completamente a jugadores como Tadej Pogačar y Wout van Aert por las victorias en esas carreras, Stuyven no cree que pudieran haber logrado algo mejor.

“No estuve aquí los últimos años, pero creo que realmente no comenzamos bien el año. Extrañar a Tim (Merlier), por supuesto, hace una gran diferencia, el tipo que gana fácilmente, digamos”, dijo Stuyven.

“Y luego Paul, aparte del Algarve, no tuvo el mejor comienzo. Pero creo que en los Clásicos hicimos lo máximo, tal vez incluso un poco mejor, aunque algunas personas no estaban de acuerdo con eso”.

Stuyven ha comenzado en el Giro como uno de los engranajes clave en el tren de salida de Paul Magnier, que lo guió al frente y a dos victorias en sprint durante la Grande Partenza búlgara, llevándose la maglia rosa el primer día.

“Seguimos teniendo una buena vibra y fue fantástico ganar aquí, llevarnos el rosa, y creo que se puede ver y sentir dentro del equipo, dentro del personal, que hemos vuelto a donde pertenecemos”, dijo el belga.

“Había preguntas sobre si contaban con Paul desde afuera, también desde adentro, pero era un argumento decir que su último fue en Algarve y había pasado un tiempo. No tuvo la mejor primavera, pero creo que dentro del equipo sabíamos que teníamos un gran campo de entrenamiento, trabajamos muy duro y todo fue positivo.

“Por supuesto, como velocista, necesitas confianza, pero creo que le dimos esa confianza e hicimos un gran plan, y una vez que ganas, pasas con más a la siguiente carrera”.

La próxima oportunidad de Magnier de lograr un hat-trick de etapas en el Giro debería llegar en la complicada carrera final hacia Nápoles el jueves, y tal vez los servicios del experto en clásicas Stuyven sean justo lo que se necesita para hacer el trabajo.