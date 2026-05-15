“He tenido muchos días así en mi carrera”, dice el piloto de Netcompany Ineos mientras busca recuperarse

Egan Bernal ha revelado que se distanció durante la etapa 4 del Giro de Italia debido a un aumento repentino de su frecuencia cardíaca en la última subida de segunda categoría del día.

El líder de Netcompany Ineos se vio obligado a moderar la subida a Cozzo Tunno mientras Movistar marcaba un alto ritmo. Ben Turner sacrificó sus propias oportunidades para ayudar a Bernal a regresar en el largo descenso a Cosenza. Lo atraparon cerca del final.

Bernal logró no perder tiempo en la meta, donde Jhonatan Narváez aceleró hacia la victoria, pero se sorprendió al ver que su frecuencia cardíaca superaba los 190 lpm.

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“Fue una sorpresa. Tenía el pulso súper alto”, dijo al español. Eurosport, al no haber revelado el problema al hablar en inglés.

“Sentí que iba a morir”, añadió, aunque con una sonrisa en el rostro. “Durante más de 20 minutos, mi frecuencia cardíaca estuvo a más de 190 latidos por minuto.

“Así que no lo sé. Ni siquiera tuve ningún dolor en las piernas, pero fue como cuando aceleras un auto y está a toda velocidad y estás acelerando el motor”.

“Traté de profundizar, hice todo lo que pude pero estaba al límite y al final tuve que rendirme.

“Obviamente no es el mejor, pero sabemos cómo es. Días así, en mi carrera deportiva he tenido muchos de ellos. No pienso demasiado en ello”.

El director deportivo de Netcompany Ineos, Elia Viviani, había sugerido anteriormente que Bernal simplemente tuvo un mal día, tal vez provocado por el día de descanso.

“Creo que el día después del día de descanso nunca es fácil porque el cuerpo se apaga un poco, y luego esta larga subida siempre es sólida. El alto ritmo de Movistar realmente puso a algunas personas al límite”, dijo Viviani.

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Bernal agradeció a Turner por ayudar en la subida y sacrificar sus propias posibilidades en el sprint. Turner terminó cuarto y se emocionó después de la etapa, pero entendió las tácticas del equipo.

“Es un poco triste porque al final vimos que puede ganar la etapa si no me espera. Al final, el equipo tomó la decisión y solo quiero agradecerle porque sin él ya estaría minutos (abajo) en la general.

“Esto es trabajo de equipo y realmente espero que pueda ganar una etapa en el Giro porque se lo merece”.