“He tenido muchos días así en mi carrera”, dice el piloto de Netcompany Ineos mientras busca recuperarse

Egan Bernal ha revelado que se distanció durante la etapa 4 del Giro de Italia debido a un aumento repentino de su frecuencia cardíaca en la última subida de segunda categoría del día.

El líder de Netcompany Ineos se vio obligado a moderar la subida a Cozzo Tunno mientras Movistar marcaba un alto ritmo. Ben Turner sacrificó sus propias oportunidades para ayudar a Bernal a regresar en el largo descenso a Cosenza. Lo atraparon cerca del final.

Bernal logró no perder tiempo en la meta, donde Jhonatan Narváez aceleró hacia la victoria, pero se sorprendió al ver que su frecuencia cardíaca superaba los 190 lpm.

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