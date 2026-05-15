Milán, Magnier se detuvo mientras Groenewegen sufre otra caída en la última curva adoquinada de Nápoles

Incluso antes del final de la sexta etapa del Giro de Italia en Nápoles, los corredores expresaron su preocupación por el diseño de los últimos kilómetros. En lugar de encontrar un camino recto, los organizadores eligieron una carretera adoquinada con una curva de 180 grados hacia la Piazza del Plebiscito, en lo alto de una colina.

Como se temía, una ligera lluvia comenzó a caer justo cuando el pelotón se acercaba a la meta, y la combinación de adoquines irregulares y lluvia provocó una caída masiva.

“No quiero decir que ya parezca muy peligroso. Quiero decir, si llueve, por supuesto, no va a ser divertido, pero creo que Nápoles siempre ha sido conocida por ser una carrera complicada hacia la ciudad”, dijo el corredor de Soudal-QuickStep, Jasper Stuyven, un día antes de terminar segundo detrás de Davide Ballerini de XDS-Astana en Nápoles.

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Unibet Rose Rockets iba en cabeza en la curva de 180 grados, adelantando a Dylan Groenewegen, cuando el último hombre del holandés, Elmar Reinders, encontró un agujero y se deslizó. Groenewegen cayó en el mismo lugar milisegundos después, provocando una reacción en cadena.

“Estaba un poco resbaladizo. Hicimos un trabajo increíble cuando nos estrellamos; puede suceder en un sprint. Estaba realmente resbaladizo, y eso es lo que sucede”, dijo Groenewegen, añadiendo que la caída le puso el hombro un poco rígido.

“Estábamos nuevamente en la posición correcta para buscar la victoria, pero a veces uno tiene mala suerte”.

Detrás de ellos, un toque de freno en reacción al choque provocó que más corredores cayeran, incluidos Tobias Lund Andresen, Orluis Aular, un corredor del UAE Team Emirates-XRG y el velocista del día de Astana, Matteo Malucelli.

Los líderes Ballerini y Stuyven fueron los únicos que lograron evitar el accidente para terminar uno-dos en la etapa.

El cuatro veces ganador de etapa del Giro, Jonathan Milan (Lidl-Trek), favorito al sprint en esta carrera, terminó 107º después de quedar atrapado en la carnicería. No estaba nada contento después de la etapa.

“Es simplemente doloroso”, dijo Milán sobre el incidente, quitándole otra oportunidad de sumar puntos o ganar una etapa. “Es aún más doloroso ver a los motociclistas chocar frente a ti”.

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El italiano no se anduvo con rodeos cuando se le preguntó sobre la elección de las pistas para la final.

“Realmente no entiendo por qué tenemos que intentar encontrar este final complicado; realmente no lo entiendo”, dijo Milan. Eurosport.

“Lo sabes con certeza, podríamos pensar que llovería y tal vez para estar seguros, como hace algunos años, podríamos simplemente seguir recto. Pero no, con dos gotas de agua, creamos un gran desastre.

“Afortunadamente, no me choqué. Pude pararme en mi bicicleta, pero ellos se estrellaron completamente frente a mí. Quiero decir, no es su culpa. Sabemos que podría estar muy resbaladizo”.

“Estoy un poco decepcionado porque estaba en una buena posición, en buena forma y sintiéndome bien. Pero sí, tenemos que tratar de buscar estas cosas ahora para generar un poco de expectación; realmente no lo entiendo”.

El italiano ahora se encuentra a 66 puntos de su rival de maglia ciclamino Paul Magnier (Soudal-QuickStep), quien realizó algunas acrobacias increíbles sobre la bicicleta para mantenerse erguido, incluso si tuvo que frenar bruscamente. El fenómeno francés aún así quedó tercero en la etapa.

“Creo que podría haber obtenido un mejor resultado si no fuera por ese accidente”, dijo Magnier. “Todo el equipo trabajó duro y Jasper me puso en una posición perfecta, pero lamentablemente fue imposible evitar ese choque. Aún así pude correr y quedar tercero, pero hay cierta frustración después del resultado de hoy.

“Por otro lado, estoy contento por haber consolidado mi lugar en la cima de la clasificación por puntos”.

Por otra parte, el velocista alemán Pascal Ackermann (Jayco-AlUla) se sumó al coro de desaprobación, diciendo que los organizadores del Giro obtuvieron lo que querían.

“Hay 70 a 30 que no lo lograremos. Todos nos preguntamos si esto es realmente necesario. Pero el espectáculo ha vuelto. Nos viste chocar”, dijo al Eurosport alemán.

Aular, por su parte, fue empujado hasta la línea por su compañero Iván García Cortina. Más tarde le dijo Eurosport él estaba bien.

“No me lastimé gravemente. Es una pena porque estábamos en una buena posición. Intenté mantener un poco de distancia. Luego quise intentarlo. Pero los adoquines no lo permitieron. Fue simplemente la frenada sobre el pavimento mojado lo que provocó el accidente”, dijo Aular.