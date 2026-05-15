Milán, Magnier se detuvo mientras Groenewegen sufre otra caída en la última curva adoquinada de Nápoles

Incluso antes del final de la sexta etapa del Giro de Italia en Nápoles, los corredores expresaron su preocupación por el diseño de los últimos kilómetros. En lugar de encontrar un camino recto, los organizadores eligieron una carretera adoquinada con una curva de 180 grados hacia la Piazza del Plebiscito, en lo alto de una colina.

Como se temía, una ligera lluvia comenzó a caer justo cuando el pelotón se acercaba a la meta, y la combinación de adoquines irregulares y lluvia provocó una caída masiva.

“Hay 70 a 30 que no lo lograremos. Todos nos preguntamos si esto es realmente necesario. Pero el espectáculo ha vuelto. Nos viste chocar”, dijo al Eurosport alemán.