El ciclista de Soudal-QuickStep logra evitar el contacto

Los roces entre el pelotón y el reino animal no son nada nuevo en el ciclismo profesional, que tuvo su último episodio en el Tour de Hongrie el jueves cuando un ciervo patinó por la carretera justo en frente del pelotón que se aproximaba.

El incidente se produjo en los primeros compases de la etapa 2, cuando un pequeño ciervo se interpuso en la carretera intentando cruzar al otro lado.

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El piloto de Soudal Quick-Step que iba en cabeza del pelotón, que parecía ser Martin Svrcek, debió haber estado a un pelo de golpear al ciervo, pero logró agarrar dos enormes puñados de freno y evitar el contacto.