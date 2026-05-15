El ciclista de Soudal-QuickStep logra evitar el contacto

Los roces entre el pelotón y el reino animal no son nada nuevo en el ciclismo profesional, que tuvo su último episodio en el Tour de Hongrie el jueves cuando un ciervo patinó por la carretera justo en frente del pelotón que se aproximaba.

El incidente se produjo en los primeros compases de la etapa 2, cuando un pequeño ciervo se interpuso en la carretera intentando cruzar al otro lado.

Tropezó al aterrizar en medio de la carretera y luego patinó de lado hacia el camino de los jinetes que iban en cabeza.

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Sorprendentemente, patinó hasta el costado de la carretera antes de rebotar sobre el borde cubierto de hierba y alejarse saltando.

Podría haber sido una historia diferente si no fuera por la conciencia y el pensamiento rápido de los corredores al frente del pelotón.

El piloto de Soudal Quick-Step que iba en cabeza del pelotón, que parecía ser Martin Svrcek, debió haber estado a un pelo de golpear al ciervo, pero logró agarrar dos enormes puñados de freno y evitar el contacto.

Puede ver el incidente en el vídeo incluido a continuación.

A lo largo de los años, ha habido muchos enfrentamientos con animales en carreras ciclistas profesionales. A principios de esta temporada, hubo un accidente que involucró a un canguro en el Tour Down Under, mientras que en el Giro del año pasado una cabra albanesa saltó al volante de un ciclista. Los roces con perros son algo relativamente común.