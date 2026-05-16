El corredor Lidl-Trek de la región de Abruzzo ha afrontado múltiples ascensos

Giulio Ciccone tenía grandes esperanzas de lucir su primera camiseta de líder del Giro de Italia cuando la carrera llegue a su región natal de Abruzzo el viernes. Pero incluso si ya no viste de rosa, el corredor de Lidl-Trek advierte que la etapa 7 será uno de los días más importantes de toda la carrera de 2026 para la batalla de la general.

El motivo es la llegada de la etapa en el Blockhaus de categoría 1, la primera llegada en alto del Giro. Es una subida que Ciccone ha abordado varias veces en los entrenamientos y también una vez en la carrera ciclista más importante de Italia, allá por 2022.

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Ahora sexto en la general a más de seis minutos del líder de la carrera, Afonso Eulálio, Ciccone no llega tan lejos como algunos observadores, que han dicho que el Blockhaus es donde Vingegaard podría atacar tan fuerte que incluso podría dejar fuera de su alcance todo el liderato del Giro. Señala que hay muchas otras subidas en la segunda y tercera semana en las que todo podría cambiar una vez más.