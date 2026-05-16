El corredor Lidl-Trek de la región de Abruzzo ha afrontado múltiples ascensos

Giulio Ciccone tenía grandes esperanzas de lucir su primera camiseta de líder del Giro de Italia cuando la carrera llegue a su región natal de Abruzzo el viernes. Pero incluso si ya no viste de rosa, el corredor de Lidl-Trek advierte que la etapa 7 será uno de los días más importantes de toda la carrera de 2026 para la batalla de la general.

El motivo es la llegada de la etapa en el Blockhaus de categoría 1, la primera llegada en alto del Giro. Es una subida que Ciccone ha abordado varias veces en los entrenamientos y también una vez en la carrera ciclista más importante de Italia, allá por 2022.

Ese día, al terminar en el puesto 28 del Giro, todos los aficionados de Abruzzo animaban a Ciccone ese día. Independientemente de cómo le vaya el viernes, el corredor de Lidl-Trek probablemente volverá a recibir un fuerte apoyo local, tanto en la dura serie de carreteras de acceso a través de los Apeninos como en la subida de 13 kilómetros del propio Blockhaus.

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Ciccone no pudo mantener el liderato de la general en la caminata azotada por la lluvia a través de la escarpada región de Basílicata el miércoles, pero cree que una subida como el Blockhaus seguramente verá una gran batalla entre los contendientes generales, con Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) seguramente intentará distanciar a sus rivales.

“Es una etapa importante que puede crear grandes diferencias en la clasificación general, una subida realmente dura y que se produce casi al inicio de la carrera, por lo que verá movimiento y hará mucho daño”, dijo Ciccone. ciclismonoticias antes en la carrera.

“Subimos por el lado más duro”, pasando por el pueblo de Roccamorice, “y eso será realmente difícil debido a la estabilidad de las pendientes más pronunciadas”, sin ningún falso llano y dos tercios de la subida a un implacable 9%.

“Entonces el camino para llegar también es muy duro”, con la subida de categoría 2 a Roccaraso como primer gran desafío, “y la etapa en sí es muy difícil y muy larga. Hay toda una serie de circunstancias y terreno que se combinarán para convertirlo en uno de los días más duros de todo el Giro”.

La ausencia total de falsos llanos o breves descensos en la subida tendrá un precio aún mayor, advierte Ciccone, aunque señala que el perfil del Blockhaus también es “muy, muy bueno para Jonas Vingegaard”.

“Le gustan las subidas que no tienen demasiados cambios de pendiente, aquellas que tienen ese esfuerzo único realmente constante en el que es tan bueno, y lo ha hecho brillantemente en ese tipo de ascensos en el pasado.

“Hay muchas llegadas a la cima en cada Giro, pero esta es una que cuenta incluso más de lo habitual, porque una vez que empiezas a perder tiempo aquí y a romperte, realmente te rompes.

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Ahora sexto en la general a más de seis minutos del líder de la carrera, Afonso Eulálio, Ciccone no llega tan lejos como algunos observadores, que han dicho que el Blockhaus es donde Vingegaard podría atacar tan fuerte que incluso podría dejar fuera de su alcance todo el liderato del Giro. Señala que hay muchas otras subidas en la segunda y tercera semana en las que todo podría cambiar una vez más.

Sin embargo, el Blockhaus es el primer y más difícil ascenso de la primera mitad del Giro y cualquier cosa que Vingegaard haga o no haga allí tendrá un enorme efecto en cadena en el resto de la carrera.

Como dijo Ciccone, “el Blockhaus es el primero importante para él, porque aquí es donde puede hacer un gran pago inicial para el Giro GC. Es muy importante”.